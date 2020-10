Lähes puolet hoitajista pelkää koronan aiheuttamia terveysriskejä – Tehyn puheenjohtaja: “Kertakäyttösadetakki ei lisää turvallisuuden tunnetta”

Korona on heikentänyt eniten ensihoitajien työhyvinvointia.

Hoitajista enää alle neljäsosa uskoo jaksavansa alalla eläkeikään. Työhyvinvointi on heikentynyt pandemian aikana, kertovat hoitajaliittojen teettämät tutkimukset.

Hoitajista 42 prosenttia pelkää koronan aiheuttamia terveysriskejä työssään.

Tieto käy ilmi Aula Researchin toteuttamasta kyselytutkimuksesta, johon haastateltiin 2 750 erikoissairaanhoidossa työskentelevää hoitajaa ammattiliitto Tehyn toimeksiannosta. Keskiviikkona julkaistava tutkimus tehtiin syyskuussa.

Pelon kokemus oli uutinen Tehyn puheenjohtajallekin, koska hoitajat on koulutettu kohtaamaan rankkoja asioita.

– Itse olen nähnyt Jokelan, Myyrmannin ja tsunamin uhrit. Se, että hoitaja pelkää, oli iso yllätys, sanoo puheenjohta Millariikka Rytkönen.

Rytkösen mukaan koettu pelon ilmapiiri sairaaloissa on monien yhteensattumien summa. Ensinnäkin: uuden, tuntemattoman viruksen tulo yllätti kaikki. Sen jälkeen hoitajia siirreltiin osastolta toiselle ja työtehtävät saattoivat vaihtua.

Kolme neljästä tutkimukseen vastanneesta kertoo henkisestä kuormituksesta, kiireestä ja tuen puutteesta.

Vastauksissa näkyy Rytkösen mielestä myös kevään suojavarustepula.

Se järkytti perusturvallisuutta ja jäi kaihertamaan mielen pohjalle. Rytkösen mukaan hoitajat odottavat, että saavat tehdä työnsä turvallisesti.

Nyt kivijalka petti.

– Esimerkiksi Husin alueella töitä tehtiin kertakäyttösadetakeissa. Ei sellainen lisää kenenkään turvallisuuden tunnetta.

Rahakin ratkaisee

Suomalaisille hoitajille ei herunut koronalisää palkkaan.

Ei, vaikka tutkimuksen mukaan joka kolmas hoitaja on joutunut siirtelemään lomiaan valmiuslain nojalla. Joka neljäs kertoo, että työpistettä on vaihdettu tai tehtäviä muutettu ja joka kuudes, että irtisanomisaikaa on pidennetty.

Kyselyssä 77 prosenttia hoitajista, joihin näitä valmiuslain mukaisia pakkokeinoja käytettiin, ei saanut niistä palkan lisäksi erillistä korvausta.

Tutkimuksen mukaan ylityökorvauksia maksettiin 15 prosentille, hälytysrahaa 13 prosentille ja kertaluonteista lisää 3 prosentille Tehyn jäsenistä.

Esimerkiksi Ruotsissa koronapotilaan kanssa (siirryt toiseen palveluun) työskentelevät saivat 385 euron kuukausittaisen lisän ja teho-osastoilla töissä olevat 1 925 euron kertakorvauksen. Lomien pakkosiirroista maksettiin 1 450 euron könttäsumma.

Myös Islanti, Norja, Ranska, Saksa ja Itävalta ovat maksaneet hoitajilleen koronabonuksia.

Tehyn Rytkönen ja lähihoitajia edustavan Superin puheenjohtaja Silja Paavola vetosivat hallitukseen toukokuun lopulla ja pyysivät hoitajille tuhannen euron kertakorvausta.

Vastausta ei ole kuulunut.

– Se arvottomuuden tunne, että kaiken tämän jälkeen ei tullut pienintäkään vastaantuloa, näkyy tässä tutkimuksessa, sanoo Rytkönen.

Tehyn puheenjohtaja Millariikka Rytkösen mielestä hoitaja ei ole kutsumusammatti. Hän on itse entinen kätilö. Pekka Tynell / Yle

Jaksaa, jaksaa, jaksaa

Mielenterveyssyistä johtuvat sairauspoissaolot ovat kasaantuneet naisvaltaisille hoito- ja opetusaloille. Voit lukea täältä Ylen laajan jutun, jossa kerrotaan ongelmaan löytyneistä ratkaisuista.

Vaaravyöhykkeessä ovat etenkin nuoret, alle 35-vuotiaat naiset.

Tehyn teettämän tutkimuksen mukaan korona-aika ei ole ainakaan parantanut työhyvinvointia, lähes 60 prosenttia hoitajista kertoo sen heikentyneen.

Enää alle neljännes hoitajista uskoo jaksavansa hoitajana eläkeikään asti. Alan vaihtoa sanoo suunnittelevansa miltei puolet ja heistä suurin osa mainitsee syyksi palkan.

Tehyn jäsenjärjestö Sairaanhoitajaliitto julkaisi vastikään tutkimuksen, jossa tulokset ovat samansuuntaisia.

Rytkösen mielestä jaksaminen alalla on työnantajalle tuhannen taalan kysymys.

– Moni hoitaja rakastaa työtään, mutta ei vain pysty tekemään sitä.

