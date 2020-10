Evelina, 25, kuulee usein tytöttelyä musiikkialalla, muttei ihmettele sitä: tasa-arvo ei toteudu Suomessa, menestyslaulaja tykittää

– Tästä ei kerrottu mulle.

Haastatteluun saapunut Evelina sanoo tiukasti levy-yhtiön edustajalle, että häntä ei ole informoitu haastattelun kuvaamisesta videolle. Närkästyneen oloinen artisti kääntyy kannoillaan ja poistuu ehostamaan itseään. Levy-yhtiön edustaja pyöräyttää silmiään.

Evelinaa, 25, kuvaillaan usein sanoilla itsevarma ja jopa hankala. Nämä adjektiivit liitetään usein naisiin, jotka ovat määrätietoisia. Se sopii Evelinalle, mutta määrittelyt menevät hänen mielestään oudoiksi, jos hänen piirteisiinsä lisätään pelottavuus.

– Sovin juuri palaverista, jonne on tulossa ihminen, jota en ole koskaan tavannut. Hän oli kertonut pelkäävänsä minua. Kun mies sanoo, mitä haluaa, niin ei kukaan ole, että ai kuinka pelottava. Se on naurettavaa.

– Monet sanovat, että olen itsevarma. Joidenkin mielestä se on hienoa ja ihailtavaa, toisten mielestä tosi ärsyttävää. Vahvat naiset pelottavat hirvittävän useita, sanoo Evelina. Jari Kovalainen / Yle

Itsevarmuus huokuu Evelinan olemuksesta. Kuvaustilanteessa hän pörröttää vaaleaa tukkaansa ja ottaa kasvoilleen tiukan ilmeen. Laulaja ilmoittaa, että hän ei kuvissa sitten hymyile. Hän kertoo valokuvanneensa paljon itse ja tietävänsä, mikä toimii ja mikä ei.

– Yleensä hoidan kuvat perusilmeellä.

Nuoret naisartistit samaan nippuun

Eveliina Tammenlaakso nousi julkisuuteen The Voice of Finland -laulukilpailun ensimmäisellä tuotantokaudella vuonna 2012. Hän oli tuolloin vasta 16-vuotias nuori.

Turkulaisella teinillä oli musta, hapsottava peikkotukka. Hän oli haastatteluissa ujo, mutta lavalla hän säväytti vahvalla äänellään. Laulamisessa ja esiintymisessä oli selkeät vaikutteet amerikkalaisilta r&b-diivoilta.

Evelina nousi pinnalle The Voice of Finland -ohjelmasta. – En saanut sieltä mitään erityistä potkua. Kaiken olen rakentanut itse, sanoo Evelina. Jari Kovalainen / Yle

Kisan jälkeen kului muutama vuosi ennen kuin Tammenlaakson ura varsinaisesti alkoi. Hän latasi Youtubeen laulamiaan covereita. Ne huomasi muuan tuottaja.

Evelina alkoi tehdä yhteistyötä hänet bonganneen tuottajan Henri Lanzin kanssa. Kaksikko teki musiikkia yhdessä, ja levytyssopimus Universal Musicin kanssa irtosi vuonna 2015.

Samana vuonna yleisön eteen astui täysi-ikäistynyt laulaja, joka uhkui itsevarmuutta. Artistinimeä varten etunimen i-kirjaimista tipahti toinen pois.

– Eveliinasta tulee mieleen Eloveena. Siinä on tiettyä äidillistä lämpöä ja lempeyttä, joita naisilta vaaditaan. Evelina on kansainvälisempi ja coolimpi nimi.

Evelinan kanssa samaan aikaan pinnalle pulpahti useita uusia nuoria naisartisteja. Heidän nousunsa tapahtui Sannin suosion vanavedessä. Etunimillään esiintyvät laulajat kuten Ellinoora ja Vilma Alina niputettiin saman naisartistikaton alle.

– Edelleenkin koetetaan niputtaa, ja se tuntuu turhalta. Miksi meitä ei arvioida yksilöinä? En ole kuullut, että nuorista miesartisteista puhuttaisiin niin. Puhukaa nuorista artisteista ja siitä, mitä yhteistä heillä on, Evelina ehdottaa vähän ärtyneenä.

Mieskollegat tytöttelevät

Tänään sunnuntaina vietetään kansainvälistä tyttöjen päivää. Lastensuojelujärjestö Plan International julkaisi aiemmin tällä viikolla maailmanlaajuisen tutkimuksen (siirryt toiseen palveluun), jonka mukaan 58 prosenttia 15–25-vuotiaista tytöistä ja nuorista naisista on kokenut häirintää sosiaalisessa mediassa. Suomessa luku on 42 prosenttia.

Evelina tunnistaa ilmiön. Hän on ollut julkisuudessa viitisen vuotta. Kommentointi netissä on muuttunut entistä rumemmaksi tuona aikana.

Laulaja on saanut kuulla arvioita etenkin vartalostaan. Pahimmillaan anonyymi viestittelijä on kutsunut häntä läskiksi huoraksi.

– Internetin ja somen kauneusihanne on muuttunut tosi paljon viime vuosina. Ne kohdat kropasta, joita naiset opetetaan vihaamaan, ovat yksityiskohtaistuneet todella paljon. Esimerkiksi tietty kohta vatsaa on monen mielestä oksettava.

– Somessa kommentoidaan usein painoani. Se on vähän näätää, sanoo laulaja Evelina. Jari Kovalainen / Yle

Musiikkialalla työskentelevänä nuorena naisena Evelina on kohdannut vähättelyä. Usein se on niin hienovaraista, että sitä ei tapahtumahetkellä edes tajua.

Monesti se on mansplainingiä eli sitä, että mies selostaa asiaa olettaen, että toinen, yleensä nainen, ei tiedä asiasta yhtä paljon kuin selittäjämies.

Evelina kertoo esimerkin eräästä miesteknikosta, joka katsoi asiakseen tulla ennen keikkaa kertomaan hänelle, miten vyömikki toimii. Laulaja toteaa tietävänsä useamman vuoden kokemuksella kyllä, kuinka tekniikan kanssa pelataan.

Eniten on kuitenkin satuttanut se, kun Evelina on saanut kuulla tytöttelyä mieskollegoiltaan.

– Jotkut ovat tulleet sanomaan keikan jälkeen, että vitsi te ootte söpöjä pikkutyttöjä, kun tuolla tanssitte.

Laulajan on tehnyt mieli haistattaa tällaisille kommentoijille. On ollut tilanteita, joissa hän on juuri ennen kommenttia antanut lavalla kaikkensa laulaessaan ja tanssiessaan taustatanssijoidensa kanssa tunnin ajan.

– Älkää mieskollegat menkö sanomaan noin. Se vastaa sitä, että minä menisin sanomaan jollekin miehelle, että kiva kun pompit tuolla.

Laulaja ei halua paljastaa, keiltä miesartisteilta kommentteja on tullut.

Evelina kertoo mieskollegoilta kuulemastaan tytöttelystä.

Evelinan mielestä naisten ja tyttöjen vähättelemisellä pyritään pienentämään heidän valtaansa. Hän on artistina kokenut, että hänen tekemistään ei arvosteta, vaikka hän osallistuu musiikkinsa tekemiseen säveltämistä ja sanoittamista myöten.

Hän kertoo kuulevansa usein tällaisia kommentteja: Sinullahan on miestuottaja taustalla. Ja tällaisia: Sinulla on nämä miehet, jotka ovat tehneet duunin puolestasi.

– Valtaa yritetään ottaa pois naistekijöiltä sillä kulmalla, että ethän sinä ole mitään tehnyt.

Laulaja uskoo monen ajattelevan, että hän on levy-yhtiön tuote.

– Siitä tulee mieleen 1990-luku ja levy-yhtiön sedät, jotka leikkivät joillain marionettinukeilla. Se on aika väsynyt ajatus.

Voimakkaan naisen pelko

Internetissä levisi viime viikolla kuvamanipulaatio, jossa joukko hallituksen naisministereitä oli laitettu näyttämään lapsilta.

Mitä sinä näet tässä – pilkkaa vai potentaalia?



Me näemme tyttöjen valtavan potentiaalin. Tämän hetken 10-vuotiaat voivat muuttaa tulevaisuudessa maailmaa, jos heille vain annetaan mahdollisuus. Tuetaan tyttöjä. Tuetaan tulevaisuuttamme.

#tyttöjenpuolella #tasaarvo pic.twitter.com/gCrnLwb9W9 — Plan International Suomi (@plansuomi) 1. lokakuuta 2020

Evelina kertoo nähneensä kuvan – ja tuohtuneensa.

– Olisiko samaa tehty Timo Soinista?

Evelinan mielestä kuvamanipulaatio on hyvä esimerkki voimakkaan naisen pelosta. Suomessakin on totuttu, että vallassa ovat miehet. Kun valtaan tulevat naiset, heidät koitetaan hiljentää.

– Sitähän meille tuputetaan pienestä pitäen, että on niitä pelottavia naisia, jotka vanhenevat yksin ja heitä ei kukaan rakasta, koska he haluavat keskittyä vain uraansa.

Laulajan mukaan tiettyä naisten roolia iskostetaan meihin elokuvia ja tv-sarjoja myöten. Evelina kertoo juuri katsoneensa Disneyn suoratoistopalvelusta Miley Cyruksen tähdittämää Hannah Montana -sarjaa (2006–2011). Katsominen loppui lyhyeen.

– Kakkosjaksossa veli ostaa auton, ja Hannah Montanan isä ja veljen kaveri tulevat naureskelemaan, että tuo punainen autohan on tyttöjen auto. Mä olin, että pois päältä. En pysty katsomaan.

– Naisartisti saa olla seksikäs, mutta samalla sitä paheksutaan, Evelina sanoo. Jari Kovalainen / Yle

Evelinan mukaan tyttöjen ja poikien roolit ovat tiukassa suomalaisessa yhteiskunnassa. Hän muistelee omaa kouluaikaansa ja sitä, kuinka tytöt aina valitsivat käsitöissä tekstiilityöt ja pojat teknisen vaihtoehdon. Tytöillä ei myöskään ollut asiaa liikuntatunnilla poikien jalkapallopeliin.

Artisti arvelee, että asenteet kumpuavat kotikasvatuksesta. Hän on huomannut saman omassa kayttäytymisessään.

– Kun liikenteessä joku törttöilee, niin ensimmäinen ajatus on ollut, että se on varmasti nainen.

Evelina on laittanut sosiaalisen median kanavilleen silloin tällöin postauksia, jotka ovat olleet avoimen feministisiä. Hän on ollut yllättynyt, että negatiivisten kommenttien joukossa on ollut viestejä myös naisilta ja tytöiltä.

– He ovat kommentoineet, että eihän meillä mitään hätää ole. Jos et ole itse kokenut epätasa-arvoa, niin se ei tarkoita, etteivätkö muut olisi ja etteikö se olisi todellinen ongelma.

Tasa-arvo ei Evelinan mielestä Suomessa täysin toteudu vaikka naisilla on oikeus äänestää ja päättää omasta vartalostaan. Miehille ja naisille on omat sääntönsä, ja se on laulajan mukaan kaksinaismoralistista.

– Jos nainen sanoo, että tämä ei käy minulle, niin hän on vaikea. Jos mies tekee saman, hän on määrätietoinen.

Girl power vaatii päivittämistä

Odotukset olivat korkealla, kun Evelina matkasi viime vuonna Britanniaan katsomaan Spice Girls -yhtyeen paluukiertuetta. 1990-luvun suosikkityhtye tuli tunnetuksi girl power -sloganistaan. Siitä syntyi suoranainen liike, joka nostatti tyttöjen ja nuorten naisten itsetuntoa maailmanlaajuisesti.

Suomalainen kuitenkin järkyttyi kuulemastaan.

– Oli vaikea istua paikallaan, kun he lauloivat, että meillä tytöillä on voimaa ja rohkeutta sekä push up -rintsikat. Mitä! Eihän tämä näin voi olla, laulaja parahtaa.

Evelina myöntää, että ajat ja omat ajatukset ovat muuttuneet. Tyttöjä voimaannuttava girl power -iskulause vaatisi päivittämistä. Laulaja ei heti keksi, miten se tehtäisiin.

– Pojista sanotaan, että he kehittyvät hitaammin ja heille pitää antaa tilaa. Pitäisikö sanoa niin, että tytöt kehittyvät nopeammin ja ottakaa heistä mallia, sanoo laulaja Evelina. Jari Kovalainen / Yle

Pari vuotta sitten alettiin käyttää käsitteitä boss lady ja girl boss, joilla on haluttu korostaa naisten ja tyttöjen asemaa johtotehtävissä tai muuten suunnannäyttäjinä. Evelina itsekin toimii pomona kiertuehenkilökunnalleen, mutta hän ei halua olla boss lady.

– Minkä takia? Ei kukaan ole tehnyt miehistä boss maneja tai boy bosseja. Ei tuolla etuliitteellä mitään korjata. Ehkä pitäisi lopettaa tällaisten sanojen keksiminen tytöille.

Herkkänä himassa

– En ole lukenut ja en halua edes tietää.

Helsingin Sanomissa on juuri julkaistu arvio (siirryt toiseen palveluun) Evelinan kolmannesta albumista, III, ja se ei ole hirvittävän mairitteleva. Artisti arvelee, että arvio on parempi jättää lukematta, ettei pahoita mieltään.

– Maailma kuuluu kaikille tasapuolisesti. Ehkä tärkeintä on tietää, mitä itse on ja miten itseään kehittää, sanoo laulaja Evelina. Jari Kovalainen / Yle

Koronakesänä Evelina on ollut ensimmäistä kertaa työttömänä, kun keikat piti perua. Vaihtuvassa korona-aallokossa oma toimeentulo on turvattu, mutta Evelina kantaa huolta bändinsä ja tanssijoidensa pärjäämisestä. Artistin mielestä hallitus on jättänyt tapahtuma-alan ahdingon huomioimatta.

– Se viesti, jonka olen saanut, on se, että eivät ne baarit ole niin tärkeitä. Ei ymmärretä, että kun tämä kaikki on ohi, niin onko meillä enää baareja mihin mennä.

Evelina huokaa. Korona-aika alkaa puuduttaa. Hän on viikot yksin kotona, kun ei pääse keikkailemaan. Aika kuluu viherkasvien ja tietokonepelien parissa. Siinä samalla artistin pelottavana pidetty puoli antaa tilaa sellaiselle Evelinalle, jota ei julkisuudessa tavata nähdä.

– Olen aika herkkä. Läheiset ihmiset tietävät, että itken vaikka kissavideoille.

Voit keskustella aiheesta 12.10. klo 23 asti.