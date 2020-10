26-vuotias Anton Keskinen jätti opintonsa ja liittyi Elokapinaan: "Olen valmis rikkomaan lakia, mutta en kuolemaan"

Helsinkiläinen uskontotieteen opiskelija Anton Keskinen käveli syyskuussa 2019 Helsingin Esplanadilla, jossa ihmisjoukko oli katkaissut liikenteen.

Kysymys oli Elokapinan mielenilmauksesta, jossa he pyrkivät saamaan huomiota viestilleen ilmastonmuutoksen pysäyttämisestä. Mukana oli myös Helsingin yliopistolla opiskelevan Keskisen tuttuja.

– Mietin, miksi nämä ihmiset ovat valmiita tulemaan kiinni otetuiksi ilmastonmuutoksen estämisen takia, Keskinen kertoo.

Elokapinan toiminta nousi jälleen esiin viime lauantaina Helsingissä järjestetyssä mielenilmauksessa, jossa poliisi päätyi sumuttamaan liikenteen katkaisseita mielenosoittajia OC-sumutteella.

Kaikki alkaa sukupuuttopuheesta

Anton Keskinen alkoi lukea tutkimuksia ilmastonmuutoksesta ja uppoutui syvälle aiheeseen. Hän ymmärsi, että monet tutkimukset osoittavat tilanteen olevan vakavampi kuin hän oli tajunnutkaan.

– Aluksi olin kauhuissani ilmastotilanteesta, mutta kanavoin sen toimintaan, puhumiseen ja kirjoittamiseen. En ole ahdistunut ilmastonmuutoksesta. Päällimmäisin tunteeni on, että tilanne on outo ja absurdi, koska kaikki me haluamme samaa. Ei kukaan halua ihmissukupolvien tuhoa, Keskinen toteaa.

Asiaan perehdyttyään hän päätti keskeyttää uskontotieteen opintonsa ja käyttää aikansa Elokapinan toimintaan. Ryhmän ajattelussa keskeistä on se, että teoilla on kiire eivätkä päättäjien toimet ilmastonmuutoksen pysäyttämiseksi riitä – Elokapinan symboli onkin tiimalasi. Ryhmän mielestä tarvitaan suoraa toimintaa.

Keskinen kävi väkivallattoman suoran toiminnan koulutuksen ja kuunteli Elokapinan sukupuuttopuheen (siirryt toiseen palveluun). Siinä kerrotaan ryhmän näkemyksistä ilmastonmuutokseen ja tilanteen vaatimista toimista. Radikaali puhe toimii tärkeänä osana Elokapinan jäsenhankintaa.

– Historiassa on useita esimerkkejä siitä, että kansalaistottelemattomuus on tehokkain keino saada aikaiseksi yhteiskunnallista muutosta, Keskinen sanoo.

Elokapina on saanut paljon kritiikkiä lakia rikkovasta toiminnastaan, mutta ryhmän jäsenten mielestä parempaakaan keinoa ei ole.

– Jos jollain on esittää tehokkaampi keino, jolla yhteiskunnan päättäjät saadaan muuttamaan ilmastotavoitteita, niin olemme valmiita kuuntelemaan, Keskinen toteaa.

Anton Keskinen keskeytti yliopisto-opintonsa voidakseen vaikuttaa ilmastonmuutokseen. Anton Keskinen

“Olen valmis vankilaan”

Aloitteleva Elokapinan jäsen Anton Keskinen sai koulutuksessa tietoa esimerkiksi Suomen laista. Ryhmän yksi toimintatapa on tietoisesti rikkoa lakia kansalaistottelemattomuudella, joten toiminnan seuraukset käydään osallisten kanssa läpi.

Elokapinassa mukana olevat valmistautuvat kohtaamaan viranomaisia esimerkiksi tilanteissa, joissa he ovat katkaisseet liikenteen istumalla autotiellä. Koulutukseen kuuluu provosoivien kohtaamisten harjoittelua ja jännityksen purkamisen keinojen opiskelua.

Se saattaa olla yksi syy siihen, miksi niin monet Elokapinan mielenilmauksessa viime lauantaina poliisin kaasusumutuksen kohteeksi joutuneet vain jatkoivat istumistaan rauhallisina. Keskinen itse ei ollut Kaisaniemenkadulla istumassa, vaan hänet kannettiin poliisiautoon jo aiemmin Unioninkadulta. Hän kuuli kaasusumutuksesta vasta jälkikäteen.

Elokapinalaiset ovat valmiita laittamaan itsensä likoon saadakseen aikaiseksi yhteiskunnallisia muutoksia ilmastonmuutoksen pysäyttämiseksi.

– Olen valmis menemään vankilaan, tulemaan nöyryytetyksi, olemaan syömättä ja rikkomaan lakia, mutta en kuolemaan. En halua ryhtyä marttyyriksi ilmastonmuutoksen puolesta, Keskinen kuvailee.

Elokapinan toimintaperiaatteisiin kuuluu väkivallattomuus, mutta väkivallan määrittelystä voi liikkeen sisälläkin olla erilaisia näkemyksiä. Fyysinen väkivalta on helppoa ymmärtää muiden satuttamiseksi, mutta liikkeen tarkoituksena on välttää myös henkistä väkivaltaa.

Myöskään yksityisen omaisuuden rikkominen ei kuulu Elokapinan toimintaperiaatteisiin. Julkisen omaisuuden tuhoamista ei liikkeessä kuitenkaan katsota yhtä kriittisesti.

– Erilaisia näkemyksiä voi olla muun muassa siitä, onko kiroilu väkivaltaa. Ja julkisen omaisuuden sotkeminen voi olla yksi keino väkivallattomassa mielenilmauksessa, Keskinen toteaa.

Poliisi päätyi kantamaan mielenosoittajia pois ja putkaan Elokapinan mielenosoituksesta Helsingin Kaisaniemessä lauantaina 3.10.2020. Pekka Tynell / Yle

Lihaa syövät miljonääritkin tervetulleita

Elokapinan tavoitteena on saada suuret ihmismassat mukaan kapinaansa. Toistaiseksi liikkeen suomalaisaktivistien määrä lasketaan sadoissa. Elokapinan Facebook-ryhmään kuuluu noin 1 300 jäsentä ja sähköpostilistalla on noin 700 henkilöä. Mitä enemmän ryhmässä on mukana erilaisia ihmisiä, sen tehokkaampaa toiminta on.

Elokapina on osa Isossa-Britanniassa vuonna 2018 perustettua Extinction Rebellion -kapinaverkostoa. Verkoston toiminnan tavoitteita ovat muun muassa totuuden kertominen, järjestelmä- ja kulttuurimuutosten vaatiminen sekä järjestelmän haastaminen yksilöitä syyttämättä. Myös kansainvälisen verkoston yhtenä toimintatapana on väkivallaton kansalaistottelemattomuus.

Suomessa Elokapina vaatii hallitukselta välittömiä ilmastotoimia, joiden tavoitteiden pitäisi olla huomattavasti nykyistä korkeammalla. Elokapina vaatii (siirryt toiseen palveluun), että hallitus julistaisi Suomeen ilmastohätätilan. Lisäksi ryhmä esittää, että Suomi pitäisi saada hiilineutraaliksi vuoteen 2025 mennessä.

– Meidän täytyy alkaa luopua asioista, jotta se on mahdollista, Keskinen sanoo.

Ryhmä poikkeaa monista muista ympäristöaktivistien ryhmistä siinä, että se ei vaadi osallistujiltaan yksilötason tekoja, kuten kasvissyöntiä. Se saattaa olla yksi selittävä tekijä sille, miksi ryhmän kansainvälinen verkosto kasvaa nopeasti.

Keskisen mukaan häntä houkutteli toimintaan se, että mukana oli paljon ihmisiä, jotka eivät määrittele itseään aktivisteiksi.

– Elokapinaan voi tulla mukaan, vaikka olisi lihaa syövä, lentokoneella lentävä miljonääri. Suuressa kuvassa yksilötason teoilla ei enää ole suurta merkitystä, Keskinen kertoo.

Elokapinan jäsenet ovat käyneet kertomassa ryhmästään muun muassa useissa lukioissa esimerkiksi filosofian ja elämänkatsomustiedon tunneilla. Myös Keskinen itse kiertää puhumassa aiheesta eri tahoille.

– Olen saanut kritiikkiä siitä, että järkytän nuoria puheillani ilmastonmuutoksesta, mutta minusta olisi moraalitonta olla kertomatta heille totuutta. Kysymys on heidän tulevaisuudestaan, Keskinen sanoo.

Lääkäreillä ja kristillisillä omat yhteisöt

Vaikka Elokapina kuuluukin Extinction Rebellion -verkostoon, sen toiminta on itsenäistä. Elokapina ei saa käskyjä muilta ryhmiltä, mutta se voi käyttää verkoston resursseja, kuten koulutusmateriaaleja.

Elokapinalla on toimintaa eri puolilla Suomea kaikissa suurimmissa kaupungeissa aina Helsingistä Rovaniemelle. Nyt toimintaa ollaan käynnistämässä myös Kotkassa. Paikalliset ryhmät voivat toimia omalla alueellaan ilman ylätason ohjausta.

Ryhmän jäsenet sopivat toiminnasta yhdessä netin kautta ja kokouksissa.

Helsingissä ryhmän toiminta on kaikkein laajinta, ja ryhmän jäsenet ovatkin jakautuneet useisiin pienempiin ryhmiin. Niissä esimerkiksi tietyn ammattikunnan edustajat ovat liittyneet yhteen.

– Meillä on yhteisöryhmät muun muassa lääkäreillä, tutkijoilla ja kristityillä. Poliiseja meillä ei vielä mukana toiminnassa, mutta hekin ovat tervetulleita, Keskinen vitsailee.

