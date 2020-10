Marjo Nieminen kokeili ajaa töihin sähköpyörällä ja on nyt valmis luopumaan autosta – kunnat yllättyivät halusta muuttaa tottumuksia

Yli 5 000 Nokialla asuvaa käy töissä noin 10–15 kilometrin päässä Tampereella. Kokeilun mukaan se on juuri sopiva matka sähköpyörälle.

Kotihoidon hoitaja Marjo Miettinen asuu Nokialla Pirkanmaalla, mutta käy töissä Tampereella. Sama tilanne on yli 5 000 nokialaisella, joista moni ajaa yksin omalla autolla töihin. Tulee ruuhkia, päästöjä eikä kuntokaan nouse istuessa.

Voisiko tähän olla muita vaihtoehtoja?

Tampereen kaupunkiseudun kokeilussa etsitään keinoja lisätä kestävää liikennettä työmatkoilla. Sähköpyörien käyttö kiinnostaa, sillä tähänkin kokeiluun olisi ollut yli 160 halukasta.

Mitä enemmän työntekijät liikkuvat, sitä terveempiä he ovat. Miikka Varila / Yle

Kuusi Nokialta Tampereella työssäkäyvää sai käyttöönsä sähköpyörän kahden viikon ajaksi.

Yksi onnekkaista vuokrapyörän käyttöönsä saaneista on Marjo Miettinen, jolla on työmatkaa Tampereelle kymmenen kilometriä.

– Sähköpyörä on ihana. Tavallisella pyörällä kestää töihin 40 minuuttia. Siinä on aika puhki, koska ajan aika kovaa mielelläni. Sähköpyörällä matka on alle puoli tuntia, eikä tarvitse mennä heti ensimmäiseksi suihkuun.

Marjo Nieminen käy jo kotihoidon asiakkaiden luona kaupungin sähköpyörällä. Tästä syystä hän mielellään käyttää sähköpyörän avustusta menomatkalla. Kotiin tullessa voi sitten polkea kovempaa ja ilman avustusta.

Marjo Miettinen asuu Nokialla, mutta käy töissä 10 kilometrin päässä Tampereella. Miikka Varila / Yle

Kokeilu oli niin onnistunut, että nyt Marjo Miettinen miettii luopuvansa perheen toisesta autosta. Työmatkat voisi taittaa sähköpyörällä.

– Ei haittaa, jos lähtisi pari kiloa. Viikonloppuna googletin jo sähköpyöriä. 1 500–4 000 euroon löytyy kaikkea. Mikä malli lopulta kiinnostaa, on vielä auki, Miettinen sanoo.

Veroton etu kiinnostaa

Työmatkapyöräily on muutenkin nosteessa, kun hallitus päätti syyskuussa budjettiriihessään, että työsuhdepyörästä tulee veroton etu 1 200 euroon saakka ensi vuonna. Pyöräliitto uskoo, että polkupyöräedun muuttaminen verovapaaksi lisää pyöräilyn suosiota. Todennäköisesti etenkin kalliimpien pyörien suosio kasvaa.

Sähköpyörien suosio näkyi myös Tampereen kaupunkiseudun kokeilussa. Kokeilussa kumppanina on Suomen Urheilupyörä, joka toimitti kullekin kokeilijalle sopivan sähköpyörän.

Tampereen kaupungin projektipäällikkö Sanna Ovaska sanoo, että halukkaiden kokeilijoiden määrä yllätti.

– Moni haluaa arkeensa ja työpäivään lisää liikuntaa. Sähköpyörä on liikuntaa siinä missä muukin, ei se itsestään liiku, Ovaska sanoo.

160 haki mukaan sähköpyöräkokeiluun, johon pystyttiin ottamaan mukaan vain kuusi työmatkaajaa, kertoo Sanna Ovaska. Miikka Varila / Yle

Sähköpyörä on kalliimpi investointi, siksi sitä halutaan kokeilla enemmän kuin lyhyellä lenkillä pyöräkaupan pihassa.

– Aiemmista kokeiluista voi kertoa, että vastaanotto on ollut yllättävänkin positiivinen. Ihmiset ovat löytäneet itsestään pyöräilijän, jos sitä ei ole aiemmin ollut.

Kokeilu päättyy 10. lokakuuta, jonka jälkeen kerätään kokemukset jatkotoimia varten.

Lue myös:

"Tässä voi heittää vähän pidemmän rundin työpäivän jälkeen", työsuhdepyörällä ajava Veera Luostarinen sanoo – Näin hallituksen kaavailema uusi veroetu toimii