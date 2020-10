Henkselit paukkuivat, kun uutta vilkasta junayhteyttä Suomesta Kiinaan markkinoitiin – vakuuttelu jatkuu, vaikka juna on seissyt paikoillaan yli vuoden

Kouvolan ja Kiinan Xi’anin välinen konttijunaliikenne näyttää toistaiseksi hiipuneen kokonaan.

Edellinen konttijuna Kouvolasta Kiinaan meni yli vuosi sitten kesällä.

Viime vuonna Kouvolasta Kiinaan meni yhteensä vain kolme junaa. Takaisin ei tullut ainuttakaan. MOT kertoi viime vuoden lopussa, että Kouvolan reitin myynti Kiinan päässä on ontunut.

Kouvolan ja Kiinan välinen konttijunayhteys avattiin näyttävin menoin vuonna 2017. Parhaimmillaan Kiina-junia kulki kahden viikon välein.

– Hirveä määrä on tehty asian eteen töitä. Kyllä se koko ajan eteenpäin menee, Kiinan konttijunia Kouvolassa hallinnoivan Kouvola Cargo Handlingin toimitusjohtaja Jussi Toikka sanoo.

Kun Kouvolassa Kiina-junat seisovat paikoillaan, Helsingin Vuosaaresta Kiinan Hefeihin liikennöivä logistiikkayhtiö Nurminen Logistics lisää liikennettään Kiinaan.

Syyskuun lopulla avautui myös uusi reitti Chongqingista Helsinkiin sekä Tornion kautta Narvikiin. Uuden yhteyden avauduttua junia pitäisi saapua tai lähteä vähintään joka toinen päivä.

Helsingin Vuosaaresta operoiva Nurminen Logistics on tänä vuonna lisännyt liikennettään Kiinaan. Ilkka Klemola / Yle

Nurminen Logistics vie Kiinaan muun muassa norjanlohta ja sianlihaa Atrialta - molemmat tuotteita, joita myös Kouvolassa on haviteltu.

Nurminen Logistics valikoitui Atrian lihaliiketoiminnan ja viennin johtajan Markku Hirvijärven mukaan junan pääteaseman vuoksi. Atrialla on iso asiakas Chongqingissa, missä on syyskuussa avatun uuden junayhteyden määränpää.

Nyt ensivaiheessa junayhteyden toimivuutta testataan 1-2 kontilla. Hirvijärven mukaan Atria toimittaa tällä hetkellä viikoittain 20-35 konttia sianlihaa Kiinaan meriteitse.

– Toivotaan, että se menee hyvin. Siinä on sitten kaikilla varmaan sen jälkeen mahdollisuus toimia, Cargo Handlingin Toikka toteaa liittyen vasta alkaneisiin sianlihan ja lohen vientiin.

“Taloustilanne jarruttaa”

Myös Unytrade Oy:n toimitusjohtaja Valery Zhuk sanoo, että töitä Kouvolan ja Kiinan välisen konttijunayhteyden käynnistymisen eteen tehdään jatkuvasti. Unytrade Oy on Kazakstanin rautateiden eli KTZ:n edustaja Pohjoismaissa.

– Asiat ovat keskeneräisiä ja neuvottelut ovat menossa. Riippuu siitä, miten taloustilanne maailmalla ja eri maissa kehittyy. Tässä on niin paljon vielä asioita, jotka jarruttavat näitä hommia.

Taloustilanteesta tarkemmin kysyttäessä Zhuk mainitsee metsäteollisuuden tuotteet, erityisesti sahatavaran ja sellun, ja niiden kilpailukyvyn.

Havusellun hinta Euroopassa ja Kiinassa tuli roimasti alas viime vuonna. Metsäteollisuus ry:stä kerrottiin tammikuussa, että Kiinan markkinoiden veto on hiipunut. Suomesta vietävästä sellusta kolmasosa päätyy Kiinaan. Pellervon taloustutkimus on ennustanut, että sellun hintojen lasku on pysähtymässä.

Kouvolasta on sellun ja sahatavaran lisäksi viety aiemmin muun muassa koneteollisuuden tuotteita ja laivanosia. Myös Nurminen Logistics vie Kiinaan selluloosaa sekä lisäksi muun muassa teollisuuden tarvikkeita.

Kinno toiminut keulakuvana

Kouvolan elinkeinoyhtiö Kinno on toiminut kolme vuotta sitten avatun Kouvolan ja Kiinan välisen konttijunayhteyden keulakuvana.

Kinnosta on vuosien aikana kommentoitu hanakasti Kouvolan ja Kiinan välistä konttijunayhteyttä ja sen vaiheita. Vielä viime keväänä Kinnon silloinen toimitusjohtaja Martti Husu kommentoi Ylelle, että suunnitelmia on vireillä ja juna alkaa kulkea taas tämän vuoden kuluessa.

Kouvolan elinkeinoyhtiö Kinno on ollut mahdollistamassa Kouvolan ja Kiinan välistä konttijunayhteyttä. Antro Valo / Yle

Kinnon uuden toimitusjohtajan Kimmo Niemen astuttua puikkoihin syyskuussa tiedotuslinja näyttää kuitenkin tiukentuneen. Niemi ei halua kommentoida Kouvolan ja Kiinan välisen konttijunayhteyden tilannetta, vaan sanoo sen olevan kaupallisten toimijoiden vastuulla.

– Meillä ei ole kaupalliseen toimintaan osaa eikä arpaa, hän sanoo.

Kimmo Niemi korostaa, että Kinnon tehtävä on luoda toimintaedellytyksiä. Käytännössä tämä on tarkoittanut Niemen sanoin Kaukoidästä Pohjoismaihin ja Pohjois-Eurooppaan ulottuvan kuljetuskäytävän mahdollistamista sekä nyt paraikaa tekeillä olevan rautatie- ja maantieterminaalin (RRT-alue) rakentamista. Kiinan ja Kouvolan välinen junayhteys on osa kuljetuskäytävää.

– Meillä on erittäin vahva logistiikkakeskittymä ja se on meidän tapamme edesauttaa ja mahdollistaa kuljetuskäytävän toimintaa, Niemi sanoo.

Konkretia puuttuu

Keväällä tavarankuljetuksia siirtyi rautateille, sillä normaali lentorahti Kiinasta keskeytyi kokonaan ja merikuljetuksistakin suuri osa. Kouvolassa tähän markkinarakoon ei kuitenkaan isketty.

Kouvolan Cargo Handlingin Jussi Toikan mukaan tarkoitus on tehdä pitkäjänteistä työtä eikä lähteä “poukkoilemaan yksittäisten juttujen kanssa”.

Kouvola Cargo Handlingissa uskotaan Kouvolan konttijunabisneksen elpymiseen. Antro Valo / Yle

– Tietenkin haluamme tehdä niin, että liiketoiminta on kaikille kannattavaa. Se on lähtökohta. Liikenteen pitää olla tasapainossa molempiin suuntiin, jotta se on kannattavaa, Toikka sanoo.

Kouvolassa lähtökohtana on myydä kerrallaan kokonainen juna yksittäiselle asiakkaalle. Sen sijaan Nurminen Logistics myös pienempiä eriä. Myös Kouvolasta on aiemmin lähtenyt usean toimittajan tuotteita sisältäviä junia.

Sekä Toikka että Unytrade Oy:n Valery Zhuk ovat luottavaisia ja uskovat edelleen Kouvolan mahdollisuuksiin konttijunabisneksessä, kunhan “viimeiset palikat loksahtavat paikalleen”.

Kouvolan ja Kiinan välisen konttiyhteyden elpymisestä ei kuitenkaan operaattoreiden vakuuttelujen ja uskon lisäksi ole juuri muuta näyttöä. Konkretia puuttuu.

Toisaalta esimerkiksi Atrialta todetaan Kouvolan ja Kiinan välisen junayhteyden kiinnostavan edelleen. Mikäli sianlihan vienti nyt testivaiheessa Nurminen Logisticin operoimana onnistuu, saattaa se avata ovia myöhemmin myös Kouvolalle.