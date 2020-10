Taas uusia tartuntoja Ylläksen koronaryppäässä: Määrä on jo 58

Tartuntoja on eri puolilta maata, Lapissa vyyhtiin liityviä tapauksia on 18.

Kolarin Ylläksen ruskaretkeilijöihin liittyvässä tartuntaryppäässä on paljastunut lisää koronavirustartuntoja.

– Tiistaina tietoon tuli seitsemän uutta tartuntaa, jotka ovat muun muassa Länsi-Pohjan ja Pohjois-Pohjanmaan alueelta, sanoo Lapin sairaanhoitopiirin infektioylilääkäri Markku Broas.

Ylläkseltä lähteneitä koronavirustartuntoja on todettu tähän mennessä yhteensä 58. Tartuntoja on eri puolilta maata, Lapissa vyyhtiin liittyviä tapauksia on 18.

Ensimmäiset ketjun tartunnat tulivat julki viikko sitten maanantaina. Tartuntojen epäillään lähteneen leviämään eri paikoissa Ylläksellä lomailleiden joukossa 14.–25. syyskuuta.

Ylläksen koronatartuntojen vuoksi Lapin ravintoloissa ja matkailupalveluissa suositellaan maskin käyttöä.