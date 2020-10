Ålandstidningen: Karille ajaneessa Amorellassa laajoja sähkövaurioita

Karille ajaneessa Viking Amorella -aluksessa on laajoja sähkövikoja, kertoo Ålandstidningen (siirryt toiseen palveluun).

Alukseen onnettomuuden yhteydessä päässyt vesi on aiheuttanut laajoja sähkövaurioita, minkä vuoksi suurin osa laitteistosta on vaihdettava. Amorella on parhaillaan Naantalissa korjaustelakalla.

– Vahinko on laajempi kuin luultiin, sanoo Viking Linen tekninen johtaja Ulf Hagström lehdelle.

Viking Linen Amorella-alus ajoi karille syyskuun lopussa. Onnettomuuden tutkinta on kesken, mutta Onnettomuustutkintakeskus (Otkes) on jo kertonut, että aluksen reitin pohjasta on löytynyt kovaa luonnonmateriaalia.

Amorellalla oli onnettomuuden tapahtuessa noin 200 matkustajaa ja 80 miehistön jäsentä. Henkilövahinkoja ei tapahtunut.

Ålandstidningen -lehden uutisesta kertoi Ilta-Sanomat (siirryt toiseen palveluun).

Lue myös:

Meriväylältä löytyneessä lohkareessa maalijälkiä – kivilohkare päätynyt väylään Viking Amorellan karilleajon seurauksena?

Amorellan pohjan paikkaus päässee vauhtiin maanantaina – korjaustelakan päällikkö: "Ei siellä mitään sellaista ole, mitä ei ole ennen nähty"

Viking Amorellan pelastustöistä iso lasku lastina olleiden rekkojen omistajille – Kuljetusyrittäjät raivoissaan: "Tämä on laillistettu ryöstö"