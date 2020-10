Kunnanjohtajaskandaalin ympäröimät päättäjät puhuvat suunsa puhtaaksi – osa sanoo, ettei voittaja halunnut pestiä, toisten mielestä hänet "savustettiin ulos"

Ruokolahden kunta päättää tiistaina siitä, miten kuohuntaa aiheuttaneessa kunnanjohtaja-asiassa edetään. Kunnanhallitus kokoontui puimaan asiaa ylimääräiseen kokoukseensa kello 15.

Kunta on tällä hetkellä ilman kunnanjohtajaa, sillä edellinen kunnanjohtaja Tuomo Sallinen siirtyi lokakuun alussa Lappeenrannan kaupungin palvelukseen.

Sallisen seuraajaksi valitun Anu Sepposen kanssa kunta ei päässyt yhteisymmärrykseen johtajasopimuksesta. Uusi kunnanjohtaja kieltäytyi pestistä, koska hänen olisi pitänyt ottaa se vastaan ilman irtisanomisajan palkkaa.

Kuntaliiton mukaan tilanne on poikkeuksellinen, ja ainoa vaihtoehto on nyt panna virka uudelleen hakuun.

Kuntaliiton kehityspäällikön Jarkko Majavan mukaan esimerkiksi kunnanjohtajakisassa toiseksi jäänyttä Kimmo Tiilikaista ei voitaisi ottaa suoraan kunnanjohtajaksi.

Tilanne olisi toinen, jos kunnanjohtajavaalissa Sepposelle hävinnyt Tiilikainen olisi nimetty kunnanjohtajan valintakokouksessa varasijalle ja asia olisi kirjattu valtuuston pöytäkirjaan.

– Tällöin kunta voisi jatkaa neuvotteluja tehtävän vastaanottamisesta hänen kanssaan, sanoo Majava.

Kysyimme Ruokolahden luottamushenkilöiltä, miten tähän pisteeseen oikein on ajauduttu ja miten päästään eteenpäin.

Keskustan ja Sepposen välille kasvoi epäluottamus

Ruokolahden keskustan kunnallisjärjestön puheenjohtaja Mirja Henttosen mukaan epäluottamus Sepposta kohtaan syntyi, koska Sepponen "vedätti ja vedätti sopimuksen tekoa".

Henttosen mukaan oli sovittu, että Sepponen tulee perehtymään kunnanjohtajan töihin, ennen kuin kunnanjohtaja Tuomo Sallinen lähtee pois.

– Sallisen piti perehdyttää Sepponen. Sepponen ei kuitenkaan ikinä tullut, sanoo Henttonen.

Luottamuspula Henttosen mielestä syntyi siksi, ettei Sepponen ollut aktiivinen kuntaan siirtymisessä.

– Minun aikanani on ollut viisi kunnanjohtajavalintaa. Ei ole ennen tällaista episodia ollut, että on kyllä vertaansa vailla, sanoo Henttonen.

Hän ei usko, että Kimmo Tiilikainen tulee Ruokolahdelle.

– Se tilaisuus meni ohi. Me olisimme hänet valmiita ottamaan, mutta oletan, että hän on tehnyt omat päätöksensä, sanoo Henttonen.

Ruokolahden keskustalaiset ovat tuulettaneet tuntojaan ja selostaneet tapahtumien kulkua maanantaina julkaistussa tiedotteessaan.

"Napanuora on Rautalammille"

Kunnanhallituksen varapuheenjohtaja Esko Ijäs (sd.) on surullisin mielin seurannut kunnanjohtajan valintaa. Tarve olisi saada kunnanjohtaja nopeasti ja nyt ei tiedetä, milloin kunnassa on kunnanjohtaja.

Ijäksen mukaan palkkatoiveet eivät kohdanneet. Suurin syy oli se, että Sepponen vaatii yli 7 000 euron palkkaa.

Ijäksen mielestä Sepponen ei ollut sitoutunut tulemaan Ruokolahdelle.

– Napanuora on Rautalammille. Jos hän olisi ollut tosissaan tulossa, hän olisi ollut neuvotteluissa toisenlaisella asenteella. Valinta tuli varmaan hänelle yllätyksenä, eikä sitten ollut valmiuksia neuvotteluihin, arvioi Ijäs.

Hän uskoo, että Sepposella oli varmasti keskeneräisiä asioita Rautalammilla.

– Neuvottelut venyivät. Viisi ja puoli viikkoa oli mennyt valtuuston kokouksesta, jossa Sepponen valittiin kunnanjohtajaksi, ja edelleen oltiin samoissa asetelmissa kuin alussa, sanoo Ijäs.

Anu Sepponen valittiin kunnanjohtajaksi äänin 14-13. Äänestys oli suljettu lippuäänestys.

Sepponen itse on kertonut aiemmin kieltäytyneensä hyväksymästä työsopimuksensa ehtoja, joita oli muutettu hänen tietämättään.

— Rahakaan ei ollut sopimusehdoissa se räikein asia, vaan sieltä tuli puun takaa muita asioita, joista ei oltu keskusteltu, Sepponen kertoo viitaten irtisanomispalkan poistamiseen ja koeajan lisäämiseen.

Lue lisää: Ruokolahden kunnanvaltuusto muotoili sopimuksen uusiksi – kunnanjohtajan palkkaa alennettiin ja sopimukseen lisättiin koeaika

Ruokolahden kunnanhallituksen varapuheenjohtaja Esko Ijäs (sd.) uskoo, että eri puolueiden jäsenet äänestivät jo alun perin ristiin.

– Kaikki keskustalaiset eivät äänestäneet Kimmo Tiilikaista. Kaikki demarit eivät välttämättä olleet Anu Sepposen takana, hän sanoo.

Virka laitetaan auki

Esko Ijäs kertoo, että kunnanjohtajan virka laitetaan auki.

– Meillä on kiire saada kunnanjohtaja ja virka on pakko laittaa auki. Eläkkeellä oleva hallintojohtaja Eija Hämäläinen hoitaa sekä hallintojohtajan että vs. kunnanjohtajan tehtäviä.

Tiilikaisen suunnitelmia tai mahdollisuuksia Ijäs ei lähde veikkaamaan ja kommentoimaan mitenkään.

Ijäksen mukaan tarkoitus on, että 12.10.2020 kokoontuu valtuusto päättämään, että se laittaa kunnanjohtajan viran auki. Hän uskoo, että niin tapahtuu.

Kokoomuksen Timo Kärki on seurannut Ruokolahden kunnanjohtajavalinnan käänteitä surullisin mielin. Kärki ei ymmärrä, miksi pitää ryhtyä pakittelemaan, jos valinta kerran on tehty.

Valtuuston kokouksessa 28.9.2020 alettiin tehdä muutoksia Sepposen johtajasopimukseen. Siitä ei Kärjen mukaan Kokoomuksella ollut mitään tietoa.

Muutokset menivät valtuustossa läpi selvin tuloksin 23-4 ja 21-6. Tällöin myös osa alun perin Sepposta kannattaneista äänesti nyt hänen sopimusluonnostaan vastaan.

– Se kertoo, että asia oli etukäteen äänestysryhmissä sovittu. Sen olivat SDP ja keskusta ennakkoon sopineet. Ei se aiheuttanut keskustelua muissa kuin Kokoomuksessa ja perussuomalaisissa, mikä kertoo siitä, että se oli muissa ryhmissä etukäteen sovittu, sanoo Kärki.

Kärjen mukaan on erittäin erikoista, että Sepponen ensin valitaan valtuuston enemmistöllä kunnanjohtajaksi, mutta hetken päästä jotkut äänestävät häntä vastaan.

Timo Kärjen käsityksen mukaan kääntyminen on tapahtunut demariryhmässä.

– Minulle jäi tunne, että Anu Sepponen halutaan savustaa pois, sanoo Kärki.

Timo Kärjen mukaan Kokoomus on alusta lähtien liputtanut Anu Sepposen puolesta, ja on hänen takanaan edelleen.

Vaikka Keskustalla olisi käsitys, ettei Sepponen suhtautuisi vakavasti Ruokolahdelle tuloon, ei Kärjelle sellaista kuvaa ole jäänyt.

– Sen mitä minä olen Sepposen kanssa jutellut, niin kyllä hän on koko ajan ollut Ruokolahdelle tulossa.

Kärki pohtii, että Keskustan käsitys saattaa johtua siitä, että Sepponen ei ollut irtisanoutunut Rautalammin virastaan.

– Ruokolahden kunnanjohtajan valitsemisen valitusaika ei ollut vielä umpeutunut, joten ei Anu Sepponen ennen sitä halunnut irtisanoutua. Valitusaika on 30 vuorokautta, Kärki täsmentää.

"Karmeinta olisi, jos joku kutsuttaisiin"

Tiistain kunnanhallituksen kokouksessa Kärjen mukaan vahvistetaan kunnanvaltuuston päätökset.

Kärjen mukaan ainoa vaihtoehto on laittaa kunnanjohtajan paikka uudelleen auki.

– Karmein tilanne olisi ja veisi lopullisesti uskottavuuden, että siihen joku kutsumalla valittaisiin. Jos siihen joku kutsuttaisiin, niin sitten paljastuisi, että taustalla on ihan kunnolla suplittu ja kähmitty, sanoo Kärki.

Hän ei osaa veikata, lähteekö Kimmo Tiilikainen vielä hakemaan kunnanjohtajan virkaa.

– Rohkea on, jos vielä hakee, sanoo Kärki.

Kärki painottaa, että uudelle kunnanjohtajalle pitää jatkossa tarjota se sopimus, jonka valtuusto kokouksessaan hyväksyi.