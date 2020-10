Kun Ilkka Vainio sai kuulla sairastavansa syöpää, hän pyysi lääkäriltä edes vuoden – "Tuli kiire studioon", kuittaa tänään 60 vuotta täyttävä mies

Nykyään Vainio kirjoittaa lauluja itselleen ja on löytänyt herkän puolensa.

14-vuotias poika heitteli kasetteja ojaan hetki sitten Shelliltä anastamastaan kasettitelineestä: Paula Koivuniemi, Eino Grön ja Kari Tapio. Mukaan taskuun kelpasivat vain hevikasetit. Tuolloin poika ei vielä tiennyt, että kirjoittaisi myöhemmin hittejä ojaan päätyneiden kasettien artisteille.

Jälkeenpäin Ilkka Vainio on leikkisästi pitänyt tuota teini-ikäisenä tehtyä myymälävarkautta ensimmäisenä askeleenaan musiikkiuralla.

Voit katsoa yllä olevalta videolta, millaisia tarinoita liittyy Vainiolle itselleen mieleen painuneisiin sanoituksiin

Nyt Vainio istuu kiireisen oloisena Viikissä sijaitsevassa toimistossaan, jonka seinät on kuorrutettu lukuisilla kulta- ja platinalevyillä. Hittinikkari täyttää tänään 60 vuotta, mutta ei missään nimessä näe itseään vanhana miehenä.

– Ikä ei ole este, että ei voisi enää tehdä jotain. Se on ennemminkin lupa tehdä mitä vaan, Vainio naurahtaa.

Ilkka Vainion työtilat sijaitsevat Helsingin Viikissä, jonne mies rakentaa parhaillaan viihdealan keskittymää studioineen. Kristiina Lehto / Yle

Sanoittajana, musiikkituottaja ja myöhemmin myös laulajana tunnettu Vainio on vuosikymmenien varrella tuottanut noin 200 kulta- ja platinalevyä, ja hänen sanoituksiaan on levytetty noin tuhat.

Viikissä sijaitsevasta toimistorakennuksesta muovataan parhaillaan viihdekeskusta, jonne Vainio kerää kovan luokan taiteilijoita ja rakentaa studio-olosuhteita.

Vainio katselee seinällä roikkuvia levyjä ja toteaa niiden kätkevän taakseen lukuisia mieleen painuneita hetkiä.

Kun kaikki alkaa masentaa, kaivetaan esiin paperihattu

Esimerkiksi Veikko Lavin 90-luvulla levyttämä Paperihattu-kappale muistuttaa Vainiota tänäkin päivänä siitä, että kaikesta voi selvitä. Vainion kynästä syntyneet lyriikat maalaavat lohduttoman ja karun kuvan varattoman perheen arjesta.

“Velliä laiha perheemme söi, paperihattuja äiti vain möi. Naapurit rikkaat nauruksi löi. Voi että mua hävetti niin” - Paperihattu

– Laulussa lähes kaikki on ankeaa. Kappale muistuttaakin siitä, että vaikka on ollut vaikeaa, siitäkin selvittiin ja nyt monia asia on hyvin, Vainio perustelee.

Kappale on myös ajankohtainen, sillä sanoittajalla on henkilökohtainen syy tuntea tällä hetkellä kiitollisuutta arkisistakin asioista.

Maaliskuussa Vainio totesi lääkärille, että yksi vuosi olisi vielä pysyttävä hengissä, koska kysymyksessä on juhlavuosi. Lääkäri oli juuri antanut miehelle syöpädiagnoosin. Onnistuneen leikkauksen myötä Vainio tervehtyi kuitenkin pian ja elää nyt omien sanojensa mukaan jatkoaikaa.

– Silloin tuli kiire studioon, että ehtii vielä ennen kuolemaa levyttämään. Nyt on hirveä luomisvimma päällä ja elämäni parhaat laulut vasta syntymässä, Vainio maalailee.

Ilkka Vainio kirjoitti 90-luvulla Kikalle (Kirsi Sirén) lauluja salanimellä Sipi Castrén. Jukka Kuusisto / Yle

Kikka soitti studiosta ja kieltäytyi laulamasta

Kun Vainiota noin viisi vuotta sitten pyydettiin esittämään omaa tuotantoaan kirkkoon, hänen täytyi kysyä, olivatko pyytäjät varmasti selanneet oikean miehen tuotantoa. Miehen sanoituksista kun löytyy salanimellä Sipi Castrén tehtyjä ikihittejä kuten Kikan Tartu tiukasti hanuriin sekä Nylon Beatin Seksi vie ja taksi tuo.

– Kikka soitti aikoinaan studiosta ja kieltäytyi laulamasta tuota kappaletta, koska se oli hänestä liian raju. Välillä kaipaan sellaisia artisteja, joille sai kirjoittaa hulvattomampia tekstejä, Vainio muistelee.

Kikka levytti lopulta kappaleen ja siitä tuli hitti. Vainion omista kultaisista aarteista löytyy kuitenkin myös kappaleita, jotka eivät pitäneet paikkaa soittolistojen kärjessä.

– Nylon Beatin biiseistä mieleenpainuvin teksti on Sano Jee, josta ei koskaan tullut suurta hittiä. Siinä on kuitenkin hyvin merkityksellinen sanoma, joka on aina ollut lähellä sydäntä.

“Sä et voi kuin itses antaa, mut ei oo paljon meillä muillakaan. Sun siivet matalalle kantaa. Se paljon on, jos maasta katsotaan” - Sano jee

“Jos joka kymmenes kuulija loukkaantuu, niin on tehty jotain oikein”

Nykyään Vainio kirjoittaa lauluja itselleen ja on löytänyt herkän puolensa. Kirkkokonserttejakin on Mäntsälässä nähdyn ensiesiintymisen jälkeen tehty jo toista sataa. Mies ei kuitenkaan ole jättänyt taakseen vauhdikkaampia ralleja.

– Lupaan tuoda lisää särmää perinteiseen iskelmään, joka on nykyään ehkä vähän pelokasta. Jos joka kymmenes kuulija loukkaantuu, niin on tehty jotain oikein.

Yhteistyötään aikuisiän kynnyksellä olleiden Nylon Beatin tyttöjen kanssa Vainio kuvailee Suomen pisimmäksi luokkaretkeksi. Mika Kanerva / Yle kuvapalvelu

Vainion mukaan avain menestykseen on olla rohkeasti erilainen. Hän listaakin yhdeksi parhaista sanoituksistaan kehitysvammaisten kanssa yhdessä tehdyn kappaleen, jossa on vain kaksi lausetta: Yhteys on saatu - kapseli toimii.

– Olin äänittämässä aivan toista kappaletta, kun minua pyydettiin yllätyksenä sanoittamaan Kalle Salosen säveltämä kappale. Otin mikrofonin, katsoin Kallea silmiin ja sanoin musiikin päälle nuo sanat. Se oli siinä, muuta ei tarvinnut.

– On hemmetin tylsää olla täysin normaali. Tuo biisi on tehty kunnioittamaan kaikkien ihmisten erityisyyttä.

Sanoittaja tarttui itse mikrofoniin

Vainio on itse luonut uraa isänsä Juha Vainion menestyksen varjossa. Hän ei ole kokenut tätä kuitenkaan taakkana, vaan kannustaa kaikkia luottamaan itseensä.

Vainio on myös käynyt läpi alkoholinhuuruisen musiikkimaailman varjopuolen. Sittemmin raitistunut kansantaiteilija otti uuden askeleen urallaan muutama vuosi sitten ja alkoi esittää sekä levyttää omia kappaleitaan.

– Jos minä olen onnistunut tekemään monesta artistista suuren tähden, niin kyllä minä nyt itsestänikin sellaisen saan.

Vainion mukaan jokainen artisti, jolle hän on sanoittanut, on ollut uniikki. Hän myös kertoo oppineensa kaikilta jotain. Kristiina Lehto / Yle

Korona muutti Vainion juhlavuoden suunnitelmia merkittävästi, mutta syövän rinnalla epidemia ei ole tuntunut niin isolta ongelmalta. Vainio pitää kiinni positiivisesta asenteestaan ja katsoo tiukasti tulevaisuuteen.

– Vanhin minulla ollut artisti on ollut 80-vuotias Veikko Lavi. Niin siihen nähden minulla on vielä paljon aikaa. Minusta tulee vielä senioreiden supertähti, joka pitää kiinni villi pyhäpoika-ajatuksesta.

Lue myös:

Ilkka Vainio on nähnyt viihdemaailman karikot, ja nyt hän pohtii 180 astetta -haastattelussa kohua Jari Sillanpään ympärillä: "Netin myötä kaikilla on mielipide"

Juha "Junnu" Vainiosta tehty elämäkerta nostaa esiin rankan alkoholismin – Ilkka Vainio kuitenkin muistaa isänsä rakastavana hahmona