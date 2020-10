Pirkanmaalla maskisuositukseen lisätty yliopisto ja korkeakoulut – infektiolääkäri: "Syysloma meitä huolettaa"

Pirkanmaan koronatilanne on pahentunut nopeasti.

Pirkanmaalla on päätetty antaa uusia alueellisia suosituksia koronatilanteeseen liittyen. Tämä johtuu siitä, että koronatilanne on pahentunut.

Pirkanmaan maskisuositukseen on nyt lisätty yliopisto ja korkeakoulut. Pirkanmaan pandemiatyöryhmä kertoi tiistaina iltapäivällä asiasta.

Eniten tartuntoja Pirkanmaalla on todettu viime viikkoina ikäryhmässä 20–29-vuotiaat. Pirkanmaalaisilla opiskelijoilla on todettu toistakymmentä koronatartuntaa, jotka liittyvät korkeakouluopiskelijoiden tapahtumiin Vaasassa.

Tästä syystä maskia suositellaan nyt opiskelijoille koulupäivän ajaksi.

Opiskelijoiden saamat tartunnat ovat aiheuttaneet koronavirusaltistumisia perheille ja nuorten ystäville.

THL:n perussuosituksen mukaisesti kasvomaskin käyttöä suositellaan jo Pirkanmaallakin esimerkiksi joukkoliikenteessä ja koronatestiin mennessä sekä riskialueelta Suomeen saapuneilla omaehtoisessa karanteenissa.

Lisäksi Pirkanmaan sairaanhoitopiiri suosittaa kasvomaskin käyttöä (siirryt toiseen palveluun) nyt yliopistossa ja korkeakouluissa ja ennestään sisätiloissa tapahtuvissa joukkokokoontumisissa, kuten konserteissa ja otteluissa. Lisäksi maskia suositellaan rajatuissa ulkotiloissa järjestettävissä tilaisuuksissa, joihin kertyy suuri määrä ihmisiä.

Kiihtymisvaiheessa

Pirkanmaan ulkopuolisia tartuntoja on tullut myös Ylläkseltä, muut Pirkanmaan ulkopuolelta ovat tulleet yökerhoista ja yksityisjuhlista.

Pirkanmaa on kiihtymisvaiheessa, mutta tartuntoja on vielä alle maan keskiarvon. TAYSin infektio-osaston osastonylilääkäri Jaana Syrjänen kertoo, että tuntemattomaksi jää vain kymmenen prosenttia tartuntalähteistä.

– Viime viikolla todettiin 40 uutta tapausta. Heistä 15 oli jo määrätty karanteeniin, Syrjänen kertoo.

Pirkanmaalla todettiin maanantaina peräti 17 uutta koronatartuntaa. Yhteensä tartuntoja on nyt Pirkanmaalla 464.

Tämä on syksyn ennätysluku Pirkanmaalla. Kaksi kertaa keväällä yksittäisenä päivänä maakunnassa löytyi 18 tartuntaa.

– Syysloma meitä huolettaa, Syrjänen sanoo.

Pirkanmaalla on koulujen syysloma ensi viikolla.

Ulkomaille matkustelua ei suositella Syrjäsen mukaan nyt lomalla ollenkaan.

Lisäksi muistutetaan turvaväleistä.

– 1-2 metrin turvaväli kannattaa pitää. Kasvomaskia käytetään, jos turvaväliä syystä tai toisesta ei pystytä pitämään. Nämä asiat on hyvä pitää mielessä tulevan syyslomaviikon aikana. Siten voimme palata terveinä työhön tai opiskelujen pariin, Pirkanmaan alueellisen pandemiaohjausryhmän puheenjohtaja, johtajaylilääkäri Juhani Sand sanoo.

Etätyötä suositellaan

Pirkanmaan alueellinen pandemiaohjausryhmä suosittelee lisäksi, että työpaikoissa, joissa on mahdollisuus tehdä etätyötä, ainakin osa työntekijöistä on etätöissä. Niissä työpaikoissa, joissa tällä hetkellä on etätyösuositus, etätyötä jatketaan toistaiseksi.

Niissä työpaikoissa, joissa ei voi tehdä etätyötä, tulee kiinnittää huomiota turvaväleihin. Erityisesti on huomioitava riittävät turvavälit taukojen aikana. Kahvi- ja ruokataukoja kannattaa porrastaa siten, että taukotiloissa voidaan pitää turvavälit.

