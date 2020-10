"Englannin kirkko laiminlöi lasten suojelemisen" – Hyväksikäyttäjät saivat usein enemmän tukea kuin uhrit, sanoo tuore raportti

Lähes 400 pappia tai muuta kirkon johtajaa on tuomittu seksuaalisesta hyväksikäytöstä 1940-luvulta lähtien.

Englannin kirkko ei ole suojellut lapsia seksuaaliselta hyväksikäytöltä, syyttää tiistaina julkistettu riippumaton raportti. Sen mukaan kirkko loi kulttuurin, jossa hyväksikäyttäjät saattoivat piileskellä.

Raportti (siirryt toiseen palveluun) toteaa, että uhrien traumaa on lisännyt se, ettei kirkko ole johdonmukaisesti vastannut saamiinsa valituksiin.

– Epäillyt hyväksikäyttäjät saivat usein enemmän tukea kuin uhrit, raportissa todetaan.

390 Englannin anglikaanisen kirkon pappia tai muuta johtajaa on tuomittu hyväksikäytöstä 1940-luvun ja vuoden 2018 välillä.

Käsiteltävänä on yhä satoja tapauksia.

Raportissa vaaditaan Englannin ja Walesin kirkkkoja kehittämään tapaa, jolla ne vastaavat saamiinsa valituksiin sekä uhrien tukemista, jottei vastaavaa enää tapahtuisi. Seksuaaliseen hyväksikäyttöön syyllisiksi todetut tulisi erottaa.

Kirkko on kommentoinut raporttia sanomalla, että se on häpeissään ja pyytää anteeksi. Kirkko toteaa myös, että sen on opittava virheistään.

Yli 20 yhteydenottoa

Eräs mies kertoo Britannian yleisradioyhtiölle BBC:lle, (siirryt toiseen palveluun) että hän otti kirkon johtajiin yli 20 kertaa yhteyttä ilmoittaakseen raiskauksesta. Miehen mukaan pappi raiskasi hänet yli 40 vuotta sitten.

Useimmiten vastausta ei kuulunut. Kun kirkko lopulta tutki tapauksen, se sopi miehen kanssa korvauksista.

Raiskauksesta syytetty pappi oli jo kuollut.

