Markettien oville ei tule vartijaa vahtimaan maskin käyttöä, vaikka maskisuositusta ollaan tiukentamassa

Pääkaupunkiseudun koronakoordinaatioryhmä suosittaa (siirryt toiseen palveluun), että kauppiaat alkaisivat vaatia asiakkaitaan käyttämään kasvomaskeja heidän asioidessaan liikkeissä.

Käytännössä tämä koordinaatioryhmän suositus tarkoittaisi pakollista maskin käyttöä, jos aikoo mennä kaupan ovista sisään.

Tähän ei olla suurimmissa kaupparyhmissä vielä valmiita, vaan tyydytään toistaiseksi tehostamaan viestintää maskin käytön hyödyllisyydestä.

– Jatkamme aloittamallamme tiellä ja vahvistamme asiakkaille suositustamme kasvomaskien käytöstä, mutta vielä emme ole ehtineet miettiä, miten tähän äsken tulleeseen suositukseen lopulta reagoimme, K-Citymarketketjun johtaja Ari Sääksmäki sanoo Ylelle.

Täydellinen maskipakko arveluttaa, joten K-kauppojen oville ei ole tulossa vartijaa vaatimaan kasvomaskin käyttöä – ainakaan vielä.

– Se, että vartijoita tulisi ovelle tuntuu kaukaiselta ajatukselta tällä hetkellä, mutta aika sen sitten näyttää. Toistaiseksi vain yksittäisiä tartuntaketjuja on jäljitetty kauppoihin, vaikka K-kaupoissa käy päivittäin noin 1,4 miljoonaa asiakasta, Sääksmäki kertoo.

Suojatoimia kaupoissa on lisätty sitä mukaa, kun uusia viranomaisten antamia suosituksia on annettu. Toistaiseksi niiden on katsottu riittävän.

– Mahdollinen maskipakko ja siihen liittyvät valvontatehtävät olisivat aivan uusi tilanne eikä siitä ole käyty vielä mitään keskusteluja, SOK:n riskienhallintapäällikkö Mikko Koskinen sanoo.

Koskisen mukaan koordinaatioryhmän suositus ja sen aiheuttamat mahdolliset uudet vaatimukset kaupan toiminnalle on toki syytä käydä nyt huolella läpi kaupan eri toimijoiden kesken.

Kummassakin kaupparyhmässä on huomattu, että maskien käyttö on kaikkein aktiivisinta niissä kaupoissa, jotka sijaitsevat julkisen liikenteen solmukohdissa ja kauppakeskuksissa.

Maskien käytössä havaittiin selvä piikki myös muun muassa Mikkelin ja Vaasan K-kaupoissa, kun näillä paikkakunnilla havaittiin laajoja tartuntoja.

– Näissä kaupungeissa käytetään maskeja jo hyvin yleisesti, mikä kuvaa sitä, että kansalaiset kyllä reagoivat tilanteen muuttuessa, Sääksmäki sanoo.

