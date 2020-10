Opiskelijajärjestöt reagoivat satojen karanteenissa olevien hätään Vaasassa: perustivat ruokapakettien karanteeniverkkokaupan ja tarjoavat kauppa-apua

Opiskelija Ida Kettuoja on karanteenissa korona-altistumisen takia. Haastattelukin toteutettiin turvavälit huomioiden: Kettuoja kotiparvekkeellaan, toimittaja maassa.

Opiskelija Ida Kettuoja on karanteenissa korona-altistumisen takia. Haastattelukin toteutettiin turvavälit huomioiden: Kettuoja kotiparvekkeellaan, toimittaja maassa. Anna Wikman / Yle

Vaasan viime päivien kymmenet koronatartunnat on todettu pääosin nuorilla aikuisilla. Ne on suurelta osin jäljitetty syksyn opiskelijatapahtumiin.

Tartuntojen ja altistumisten takia Vaasassa on satoja ihmisiä karanteenissa ja eristyksissä.

Tilanne huolestuttaa muun muassa opiskelijajärjestöjä, jotka aloittivat tiistaina opiskelijoiden hätäaputarpeen kartoittamisen ja hätäavun tarjoamisen opiskelijoille.

Opiskelijoille tarjotaan kauppa-apua ja niin sanottu hätäapupaketti. Tarvittaessa ihmisiä ohjataan myös keskusteluavun piiriin.

– Meillä on esimerkiksi ensimmäisen vuoden opiskelijoita, jotka ovat muuttaneet kaupunkiin vasta tänä syksynä. Heillä ei ole verkostoja tai kaverit on karanteenissa, tietää Vaasan yliopiston ylioppilaskunnan hallituksen puheenjohtaja Aleksi Sandroos.

Yliopiston ylioppilaskunta (VYY) ja Vaasan ammattikorkeakoulun oppilaskunta (VAMOK) tekevät yhteistyötä hätäavun suhteen.

Karanteeniverkkokaupasta hätäapua

VYY ja VAMOK avasivat tiistaina opiskelijoille karanteeniverkkokaupan.

Verkkokaupan kautta on tilattavissa niin sanottu hätäapupaketti. Paketteja on kasvis- ja kalavaihtoehtoina, niiden hinta on 23–24 euroa.

– Niistä maksetaan vain tuotteet. Kuljetuksen hoidamme vapaaehtoisvoimin, Sandroos sanoo.

Tiistaina tehdyt ensimmäiset tilaukset toimitetaan opiskelijoille keskiviikkona, ilman kontaktia.

Palvelun järjestäjät muistuttavat, että palvelu on tarkoitettu vain karanteenissa oleville, jotta resurssit saadaan riittämään niiden toimittamiseen.

Vaasan yliopiston ylioppilaskunnan ja Vaasan ammattikorkeakoulun opiskelijakunnan verkkokauppa tarjoaa ruoka-apua karanteenissa oleville opiskelijoille. Hanne Leiwo / Yle

"Haave normaalista arjesta"

Hallintotieteitä Vaasassa toista vuotta opiskeleva Ida Kettuoja on ollut omaehtoisessa karanteenissa viime keskiviikosta lähtien, eikä riko karanteenia haastattelun ajaksikaan: Kettuoja seisoo maski kasvoillaan ranskalaisella parvekkeella, haastattelija ja kuvaaja maan tasalla. Nappimikrofoni on toimitettu Kettuojalle oven taakse.

Kettuoja tietää altistuneensa koronatartunnalle useissa eri yhteyksissä, muun muassa toimiessaan tutorin tehtävissä.

Vaikka perjantaina tehty koronatesti oli negatiivinen, Kettuoja sai ohjeistuksen, että uuteen testiin pitää mennä, jos koronatyyppiset oireet jatkuvat, koska altistumistilanteita on ollut niin monia.

– On pieni pelko, että itsellä se [tauti] tulisi pahasti, mutta enemmän se, että on tartuttanut muita.

VYY:n ja VAMOKin uutta karanteeniapua hän kehuu.

– Kaveri toi viikonloppuna ison kauppakassin minulle ja tilasin ruokaa myös suoraan kaupasta. Ylioppilaskunnan hätäapu on ihan älyttömän hieno juttu, Kettuoja kehaisee.

Kettuoja kertoo olevansa sosiaalinen, joten yksinolo ja vain kotona oleminen tuntuu raskaalta. Kavereiden ja perheen kanssa hänellä on ollut joka ilta etäpalaveri, mutta se ei kokonaan korvaa kasvotusten tapaamista.

– Päällimmäisenä ajatuksena on haave normaalista arjesta, ja siitä, millaista koulunkäynti oli esimerkiksi viime syksynä.

"Käy jonkin verran mielen päälle"

Vaasan ammattikorkeakoulussa tradenomiksi opiskeleva Aatu Puisto sai tiedon altistumisestaan lauantaina. Altistuminen on todennäköisesti tapahtunut koulussa, samoilla tunneilla tartunnan saaneen kanssa.

– Ei se kovin yllätyksenä tullut, koska meillä on ollut VAMKissa paljon tapauksia. Suhtaudun vakavasti, mutta hyvillä mielin.

Puisto kertoo käyneensä koronatestissä, koska hänelle nousi kuume. Testin tulos oli negatiivinen. Hän on edelleen karanteenissa.

– Raskainta on varmaan se, että pitää pysytellä kotipiirissä. Se käy jonkin verran mielen päälle, mutta asia on niin vakava, että pitää ottaa muut ja omakin terveys huomioon.

Puisto kertoo huolehtineensa käsihygieniasta ja muiden suositusten noudattamisesta koko syksyn opiskelujen ajan. Karanteenin jälkeen hän uskoo ottavansa maskitkin aiempaa aktiivisempaan käyttöön.

Vaasan yliopiston ylioppilaskunnan puheenjohtaja Aleksi Sandroos uskoo, että avuntarvitsijoita on kymmeniä. Anna Wikman / Yle

"Osa ihmeissään, osa pelästyneitä"

Sandroos uskoo, että apua tarvitsevia opiskelijoita löytyy kymmeniä.

Hän kuvailee opiskelijoiden tuntoja Vaasassa rauhallisiksi, vaikka koronatilanteen eskaloituminen näin nopeasti ja laajasti yllättikin.

– Opiskelijat ovat nähdäkseni osa ihmeissään, osa pelästyneitä. He ovat ottaneet tilanteen tosissaan ja noudattavat suosituksia, Sandroos sanoo.

Sandroosin mukaan opiskelijajärjestöt ovat pyrkineet toimimaan viranomaisohjeiden ja sovittujen pelisääntöjen mukaan syksyn ajan. Se tiedostettiin, että ihmiset tapaavat toisiaan. Mutta:

– Emme osanneet arvioida, että osa ihmisistä suhtautuu tilanteeseen niin löyhästi. Varmasti olisi pitänyt vielä informoida tarkemmin. Nyt tärkeintä on se, että pyritään auttamaan yksilöitä – emme tuomitse ketään, vaan pyritään kaikki toimimaan vastuullisesti.

Sandroos toivoo kaikilta yhteistyökykyä uudessa tilanteessa. Myös syyslomaviikon aikana.

– Tällä hetkellä ei ole oikea aika lähteä Vaasasta, vaan pysyä kotona.

