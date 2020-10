M/S Amorella palaamassa reitilleen vasta marraskuussa – korjaustöiden lisäksi laivaan tehdään huoltotöitä

Karilla käynyt M/S Amorella on parhaillaan korjattavana Turun Korjaustelakalla.

Karilla käynyt M/S Amorella on parhaillaan korjattavana Turun Korjaustelakalla. Päivi Leppänen / Yle

Matkustaja-alus M/S Amorellan visiitti Naantalissa Turun korjaustelakalla venyy alkuperäisestä arviosta.

Amorella hinattiin karilleajon jälkeen korjaustelakalle syyskuun lopussa. Tällöin Korjaustelakan toimitusjohtaja Johan Backas kertoi, että korjauskestävät kestävät arvioiden mukaan pari viikkoa.

Viking Linen tiedotusjohtaja Johanna Boijer-Svahnström kertoo Ylelle, että Amorella valmistuu korjaustelakalta todennäköisesti marraskuun alussa.

– Voi mennä marraskuun puoliväliinkin asti. Amorellalle tehdään nyt huoltotöitä ja muita töitä, joita olisimme muuten tehneet tammikuussa. Nyt kun alus on jo telakalla, niin teemme kaikki työt kerralla, ettemme joudu tammikuussa viemään alusta uudelleen huoltoon, Boijer-Svahnström sanoo.

"Sähkövaurioita yhdessä huoneessa"

Ålandstidningen kertoi tiistaina, että alukseen onnettomuuden yhteydessä päässyt vesi on aiheuttanut laajoja sähkövaurioita, minkä vuoksi suurin osa laitteistosta on vaihdettava.

Boijer-Svahnströmin mukaan kyse ei ole heidän näkemyksensä mukaan laajasta vauriosta.

– Sähkövaurioita oli yhdessä huoneessa, joten jos se on laaja niin sitten.

Viking Linella ei ole tiedotusjohtajan mukaan mikään kiire palauttaa Amorellaa liikennöintiin. Amorellan korvasi M/S Gabriella.

– Meillä on ylimääräisiä aluksia ja koronan vuoksi matkustajia on varsin vähän. Toisaalta, Gabriella on saanut lisäksi Turun reitillä nyt hyvää palautetta.

