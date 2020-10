Korvaushoitoon jonotellaan huumeita käyttämällä – Eliaksella sitä kesti puolitoista vuotta, kun samalla ystävät kuolivat odottaessaan

Koronatilanne on huonontanut korvaushoitoa tarvitsevien tilannetta, kun palveluja on supistettu ja hoitoon hakeutuvien määrä on noussut.