Voitko saada sakot tai jäädä ilman palvelua, jos et käytä maskia? Nämä asiat sinun on hyvä tietää vahvasta maskisuosituksesta

Pääkaupunkiseudun koronakoordinaatiotyöryhmä linjasi tänään uusista keinoista koronaepidemian leviämisen hillitsemiseksi.

Uudet suositukset ja toimintamallit keskittyvät erityisesti epidemian leviämisen ehkäisemiseen ravintoloissa, yksityisissä ja julkisissa palveluissa sekä yksityistilaisuuksissa.

Yhtenä uutena keinona mainittiin vahva suositus kasvomaskin käyttämiselle.

Kysyimme asiantuntijoilta, mitä tämä käytännössä merkitsee ihmisille, kun he asioivat kaupungilla ja julkisissa tiloissa.

Mitä kaupunkipäättäjäjien ja terveysviranomaisten antama vahva suositus kasvomaskin käyttämiselle tarkoittaa tavalliselle kaupunkilaiselle?

– Se on vain moraalinen kannanotto. Vahvalla suosituksella ei ole mitään oikeudellista pohjaa. Jos joku ei maskia käytä, niin sitten ei käytä, sanoo rikosoikeuden professori Matti Tolvanen Itä-Suomen yliopistosta.

– Jos asiaa tarkastellaan tavallisen ihmisen kannalta hänen asioidessaan kaupungilla, olennaista on se, ollaanko julkisissa tiloissa vai yksityisen elinkeinoharjoittajan tai palveluntarjoajan tiloissa. Yksityinen palveluntarjoaja voi edellyttää, että hänen tiloissaan käytetään maskia, mutta se täytyy etukäteen kertoa selkeästi kuluttajille, sanoo erityisasiantuntija Kristiina Vainio Kilpailu- ja kuluttajavirastosta.

Voiko palveluntarjoaja poistaa tiloistaan asiakkaan, joka ei käytä kasvomaskia?

– Jos asiakas on yksityisen palveluntarjoajan tiloissa, ja palveluntarjoajan sopimusehdoissa on terveysviranomaisten ohjeisiin perustuva edellytys siitä, että asiakkaat käyttävät kasvomaskia, niin palveluntarjoaja voi vedota siihen, että sopimusehdot eivät tältä osin täyty, ja hän voi jättää palvelun tarjoamatta. Tämä on kuitenkin hyvin uusi tilanne. Nyt pitää seurata, millaisia käytäntöjä tässä jatkossa noudatetaan, Vainio totetaa.

Vainion mukaan palveluntarjoajalla pitää kuitenkin aina olla yhdenvertaiset perusteet kaikille asiakkaille, jos jotain palvelua ei tarjota.

– Aivan oma kysymyksensä on sitten asiakkaan poistaminen palveluntarjoajan tiloista kuten esimerkiksi myymälästä. Onko se mahdollista ja millä keinoin, siihen en ota kantaa, Vainio lisää.

Voiko siitä sakottaa, jos ei käytä kasvomaskia, vaikka maskin käytöstä on vahva suositus?

– Ei voi sakottaa pelkästään sillä perusteella, että ei käytä kasvomaskia, sanoo rikosoikeuden professori Tolvanen.

– Sanktoita ei voi määrätä siinäkään tapauksessa, että kasvomaskia käyttämätön henkilö paljastuu jälkeenpäin koronaviruksen kantajaksi. Tässä edellytyksenä on tietysti, että henkilö ei tiennyt kantavansa koronavirusta, Tolvanen toteaa.

Hän ei tiedä yhtään sellaista tapausta, että joku olisi tuomittu liikkumisesta julkisilla paikoilla tällaisen yleisvaarallisen viruksen kantajana.

Hänen mukaansa tilanne on toinen, jos henkilö tieten tahtoen tartuttaa vaarallista tautia toisiin ihmisiin.

– Tällöin voi seurata rikosvastuu esimerkiksi ruumiinvamman tuottamisesta. Aiemmin tällaiset tapaukset ovat koskeneet esimerkiksi vaarallisia sukupuolitauteja tai hepatiittia.

Onko mahdollista, että Suomeen määrätään lailla maskipakko?

– Maskipakon säätäminen lailla voisi olla täysin mahdollista. Tässä on kyse ihmisten vapauden rajoittamisesta. Jos kerran ihmisiä voidaan määrätä kahdeksi viikoksi karanteeniin, niin miksi ei voitaisi määrä maskipakkoa, Tolvanen sanoo.

Tolvasen mukaan maskipakko voitaisiin säätää lailla joko rangaistusuhalla tai ilman.

– Esimerkki ilman rangaistusuhkaa olevasta pakosta on polkupyöräilijoitä koskeva kypäräpakko. Se on osoittautunut aika tehottomaksi. Siksi maskipakon noudattamattajättämiselle pitäisi säätää jokin pieni sakko, jos haluttaisiin, että pakkoa myös noudatettaisiin.

