Juustovaarat saivat tietää adoptiolapsestaan vuosi sitten, mutta poika on yhä lastenkodissa Thaimaassa – Korona sotki kymmenien perheiden adoptiot

Pelastakaa lapset -järjestö on yhteydessä adoptoimaiden viranomaisiin viikoittain. Vain muutamat vanhemmat ovat päässeet hakemaan lapsensa kotiin.

Viisivuotias Saga peuhaa vaahteranlehdissä. Vanhemmat Anna ja Jarmo Juustovaara haravoivat syksyn lehtiä kasaan.

Iloisesta touhusta huolimatta vanhempien mieli on apea.

Perhe sai tietää vuosi sitten, että heille on löytynyt toinen adoptiolapsi Thaimaasta. Lapsi oli tarkoitus hakea Suomeen alkukeväästä. Toisin kävi.

Koronarajoitukset pysäyttivät adoption. Lapsi on edelleen bangkokilaisessa lastenkodissa. Vanhemmat eivät tiedä, milloin he saavat lapsen luokseen.

Anna ja Jarmo Juustovaara haluavat pienen thaimaalaisensa poikansa vihdoin kotiin. Terhi Liimu / Yle

Tilanne tuottaa tuskaa vanhemmille

Samassa tilanteessa on 30 suomalaisperhettä. Adoptiolapsi on löytynyt ulkomailta, mutta vanhemmat eivät pääse hakemaan häntä kotiin.

Tilanne aiheuttaa tuskaa vanhemmille. Monet kokevat, että lasten saamiseksi Suomeen ei tehdä tarpeeksi töitä.

Käytännön adoptiojärjestelyt hoitaa Suomessa kaksi järjestöä, Pelastakaa Lapset ja Interpedia.

Juustovaarojen adoptiota hoitaa Pelastakaa Lapset. Järjestön kansainvälisen adoptiopalvelun esimies Marjo Mäenpää sanoo puhelinhaastattelussa ymmärtävänsä vanhempien rankan tilanteen.

Mäenpään mukaan vanhemmat eivät ole päässet lasten hakumatkoille adoptiomaiden koronarajoitusten takia.

– Me emme voi vaatia, että lapsi tullaan nyt hakemaan, sillä viimeinen sana asiassa on lapsen luovuttavilla mailla.

Mäenpää kertoo järjestön pitävän yhteyttä adoptiomaiden viranomaisiin säännöllisesti, Thaimaahan ja Filippiineille joka viikko.

– Kyllä kohdemaat tekevät parhaansa, jotta hakumatkat onnistuisivat, Mäenpää sanoo.

Adoption huippuvuodet ovat takana

Kansainvälisten adoptioiden määrä on pienentynyt viime vuosina alle kolmasosaan huippuvuosista. Tänä vuonna koronatilanne on lähes pysäyttänyt adoptiolasten tulon maahan.

Huippuvuosina suomalaiset vanhemmat adoptoivat lapsia paljon esimerkiksi Kiinasta. Nyt Kiina on vaihtanut suhtautumistaan lasten kansainväliseen adoptioon, eikä lapsia enää anneta adoptoitavaksi entisessä määrin maan rajojen ulkopuolelle.

Tyttären hakumatka järjestyi parissa viikossa

Anna ja Jarmo Juustovaaralla on hyvä aikaisempi kokemus adoptiosta. Nyt pihalla peuhaava Saga syntyi Etelä-Afrikassa, josta Juustovaarat adoptoivat hänet. Tytär tuli kotiin Suomeen 10 kuukauden ikäisenä.

– Pääsimme hakemaan Sagan kahden viikon varoitusajalla, Jarmo Juustovaara kertoo.

Paperiasiat hoituivat Etelä-Afrikassa Juustovaarojen mukaan vajaassa neljässä viikossa. Sitten perhe lensi Suomeen.

Perheen tyttären adoption järjesti Interpedia.

Suomeen tuli Interpedian kautta viime vuonna 20 lasta. Pelastakaa lapset -yhdistys taas järjesti 12 adoptiota.

Tänä vuonna järjestöjen kautta on saapunut maahan yhteensä 16 lasta.

Malla-koira peuhaa pihalla Saga ja Jarmo Juustovaaran kanssa. Terhi Liimu / Yle

Tiedon puute kiusaa perhettä

Juustovaarat tiesivät, että Thaimaassa asiat eivät sujuisi yhtä nopeasti. Kun Pelastakaa Lapset -järjestön adoptiovastaava soitti vuosi sitten ja kertoi uuden adoptiolapsen löytyneen, perhe uskoi pääsevänsä Bangkokiin puolen vuoden kuluessa.

Adoption järjestäjän puhelua lapsen hakumatkasta ei kuitenkaan kuulunut.

Sen sijaan tiedotusvälineet julkaisivat koronaviruksesta kertovia uutisia enemmän ja enemmän. Perhe alkoi huolestua siitä, miten Thaimaahan pääsisi.

– Aloimme kysellä asiasta, mutta emme saaneet oikein mitään vastauksia, Anna Juustovaara kertoo.

Juustovaarat ovat koettaneet saada tietoa niin adoptiojärjestäjältä eli Pelastakaa Lapset -järjestöltä, adoptioista vastaavalta viranomaiselta Adoptiolautakunnalta ja ulkoministeriöstäkin. Perheelle on yhä epäselvää, miten ja milloin lapsen saisi kotiin.

Perhe on kertonut tilanteestaan jo ruotsinkielisessä Huvudstadsbladetissa (siirryt toiseen palveluun).

Juustovaaroille on selvää, että Thaimaan valtio on pitänyt ulkomaalaiset pois maasta estääkseen koronaviruksen leviämisen. Silti he toivovat, että adoptiovanhempia ei luokiteltaisi samaan kategoriaan kuin turisteja.

Thaimaasta pieni positiivinen signaali

Adoptiolautakunnan puheenjohtaja Irene Pärssinen-Hentula tietää perheiden ja lasten tukalan tilanteen. Hän kertoo, että myös lautakunta on ollut yhteydessä Suomen yhteistyömaiden adoptiokeskusviranomaisiin.

– Kaikkien maiden viranomaisten tavoitteena on toteuttaa lapsen kannalta turvallinen adoptioprosessi ja hakumatka, Pärssinen-Hentula vakuuttaa.

Adoptiolautakunta ei järjestä adoptiomatkoja, mutta valvoo adoptiotoimintaa.

Pandemiatilanne on joissain maissa hidastanut tai pysäyttänyt eri viranomaisten toimintoja. Silloin adoptioon liittyviä kaikkia papereita ei saada tehtyä lapsen syntymämaassa eikä adoptiota voida toteuttaa.

Pelastakaa Lapset -järjestö kertoo, että kaikissa maissa ei pystytä tällä hetkellä esimerkiksi myöntämään passia lapselle.

– Mutta tilanne ei suinkaan ole synkeä, Pärssinen-Hentula sanoo.

Osa adoptiomaista on jo saanut lasten adoptoimiseen liittyvät asiat taas toimimaan.

– Thaimaastakin on tiedusteltu suomalaisten perheiden valmiutta matkustaa sinne, mikä on postiivinen signaali.

Anna Juustovaara kertoo, että uudelle adotiolapselle on hankittu jo kaikkea tarpeellista. Terhi Liimu / Yle

Leikkiautot odottavat siskon huoneessa

Porvoossa Sagan huoneeseen on ilmestynyt leikkiautoja. Ne ovat pikkuveljeä varten.

Anna Juustovaara nappaa vaatekaapista henkselihousut esille.

– Toivottavasti nämä mahtuvat vielä sitten, kun saamme pojan tänne.

Jarmo Juustovaara kertoo, että hänelle tuottaa suorastaan tuskaa se, ettei lapsen kasvua ja kehitystä pääse seuraamaan. Jos adoptio olisi sujunut normaaliin tapaan, lapsi olisi ollut perheessä jo puoli vuotta.

Anna Juustovaara suree sitä, että lapsi kasvaa laitoksessa, vaikka hänellä olisi koti tiedossa.

– Hän ei saa siellä sitä rakkautta, jota saisi täällä kotona.

Bulgaria ja Kolumbia päästävät vanhemmat maahan

Adoptioita järjestävistä järjestöistä kerrotaan, että adoptiolasten kotimaissa on nyt toivoa tilanteen muuttumisesta. Euroopassa sijaitseva Bulgaria päästää vanhemmat jo maahan, samoin aasialainen Taiwan.

Myös Kolumbiaan ovat lähteneet ensimmäiset adoptiovanhemmat hakemaan lastaan.

Järjestöjen muut adoptiomaat ovat tällä hetkellä Etelä-Afrikka, Intia, Kiina ja Filippiinit.

Intiaan ja Kiinaan ei toistaiseksi pääse. Filippiinit aikoo myöntää vanhemmille erikoisluvan lapsen hakemista varten.

