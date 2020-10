Sammutustyöt jatkuvat Kolarin K-raudan tulipalossa – asukkaita on kehotettu pysymään sisätiloissa myrkyllisen savun vuoksi

Lapin pelastuslaitos sai hälytyksen tiistai-iltana suuresta rakennuspalosta Kolarin K-Rautaan.

Rakennus oli illalla kello 23 maissa edelleen täydenpalon vaiheessa ja sammutustyöt yhä käynnissä.

Alueelle on annettu vaaratiedote myrkyllisestä savusta ja varsinkin Heikkiläntien alueen asukkaita pyydetään pysymään sisätiloissa ja sulkemaan ilmanvaihdon. Myös muuta ylimääräistä liikkumista alueella pyydetään välttämään.

Palava rakennus sijaitsee Kolarissa Asematiellä.

Sammutustöihin on hälytetty yksiköitä Kolarista, Muoniosta, Pellosta, Kittilästä ja Rovaniemeltä.

Hälytys suuresta rakennuspalosta tuli illalla puoli yhdeksän jälkeen.

Kauppias: Vaikuttaa tosi pahalta

K-Raudan kauppias Juho Talvensaari kertoo saaneen tiedon palosta tavaratoimittajalta.

– Yhden kännykkäkamerakuvan näin, 22 sekuntia, niin kyllä se palo näytti olevan varsinaisesti myymälän kattorakenteissa jo. Tässä vaiheessa vaikuttaa tosi pahalta, ettei ainakaan ole huomenna kauppa auki, Talvensaari sanoi STT:lle.

Kauppiaan mukaan K-Rauta on ollut tiistaina auki normaalisti kello 8-17.

Hänen mukaansa ei ole syytä epäillä, että paikalla olisi ollut enää tulipalon syttymisen aikaan ketään henkilökunnan jäsentä.

Talvensaaren mukaan K-Raudan naapurissa on "käytännössä kytkettynä kiinni" K-Market, joka on iltayhdeksään asti auki ja K-Raudan vieressä kulkevan Muoniontien toisella puolella on St1:n kylmäasema.