Kamtšatkan niemimaalla rannoille on huuhtoutunut paljon kuolleita mereneläviä. Saastevuodon pelätään aiheuttaneen ison ympäristökatastrofin. Anna Strelchenko/All Over Press

Kamtšatkan niemimaalla Venäjän kaukoidässä havaitut saasteet ovat tappaneet jopa 95 prosenttia alueen merenpohjan eläimistä, tutkijat arvioivat. Saasteiden lähteestä ei ole varmuutta.

Myöskään saastuneen merialueen laajuudesta ei ole tietoa. Tutkijat epäilevät saasteiden levinneen paljon laajemmalle alueelle kuin mitä he ovat ehtineet tutkia.

Tutkijoiden mukaan merenpohjan eläinten joukkokuolema aiheuttaa todennäköisesti ketjureaktion, jossa myös niitä ravinnokseen käyttäviä isompia kaloja ja merieläimiä kuolee.

– Sukellukseni jälkeen voin vahvistaa, että kyseessä on ympäristökatastrofi. Ekosysteemi on kärsinyt merkittävästi, ja tällä on pitkäaikaisia seurauksia, sillä luonnossa kaikki liittyy kaikkeen, kertoi Moscow Timesin mukaan merenpohjavalokuvaaja Aleksandr Korobok, joka on ollut mukana merenpohjan tutkimuksissa.

Hän kertoi myös saaneensa kemiallisia palovammoja sukelluksensa jälkeen.

Saasteet ehkä lähtöisin armeijalta

Vesien saastumiseen havahduttiin, kun rannalle ajautui tuhansia kuolleita kaloja ja merieläimiä lähellä Petropavlovsk-Kamtshatskin kaupunkia. Kuolleiden eläinten joukossa oli kalojen lisäksi muun muassa hylkeitä, mustekaloja ja merisiilejä.

Myös uimarit ja surffarit olivat kertoneet pahoinvoinnista ja palovammoista altistuttuaan vedelle.

Kuolemien epäillään johtuvan mereen päässeistä myrkyllisistä kemikaaleista. Tutkijoiden mukaan on epätodennäköistä, että tuho olisi aiheutunut esimerkiksi ohi ajaneen tankkerin öljyvuodosta, sillä silloin saastuminen olisi rajoittunut vain pintavesiin. Nyt eläimiä on kuollut myös merenpohjassa.

Verkkomedia Meduzan aluehallintoa lähellä olevan lähteen mukaan saasteet saattavat olla peräisin armeijalta, joka on dumpannut ne maaperään, josta ne ovat valuneet veteen.

Venäjän puolustusministeriö on kiistänyt osallisuutensa veden saastumiseen. Alueella tiedetään kuitenkin olevan neuvostoaikaisten kemikaalien kaatopaikka, jota ei vartioi kukaan.

Paikallishallinnon esittämien teorioiden mukaan veden saastuminen voisi johtua myös tulivuoren aiheuttamasta maanjäristyksestä tai myrskyn rantaan tuomista myrkyllisistä mikrolevistä.

Venäjän ympäristöministeriö ei suostunut luokittelemaan merialueen saastumista suuren luokan katastrofiksi, "koska kukaan ei ole kuollut tai loukkaantunut".