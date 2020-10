”Äärimmäisen vaarallinen” hurrikaani lähestyy Karibian rannikkoa Meksikossa

Cancúnissa turisteja ja paikallisia asukkaita on siirretty hätämajoitukseen lähestyvän myrskyn tieltä.

Meksikon Karibian rannikolla on käynnissä mittavat evakuointitoimet, kun äärimmäisen vaaralliseksi luonnehdittu hurrikaani Delta lähestyy Jukatanin niemimaata.

Delta on luokiteltu neloskategorian hurrikaaniksi, mikä on Saffirin-Simpsonin viisiportaisella hurrikaaniasteikolla toiseksi voimakkain.

Yhdysvaltain kansallinen hurrikaanikeskus NHC on antanut varoituksen hengenvaarallisista myrskyvuoksista, erittäin voimakkaista tuulista ja hyökytulvista.

Rannikolla sijaitsee useita suosittuja lomakohteita, näiden joukossa muun muassa turistikaupunki Cancún. Turistien määrä kohteissa on kuitenkin huomattavasti normaalia pienempi koronapandemian vuoksi.

Cancúnissa turisteja ja paikallisia asukkaita on siirretty hätämajoitukseen lähestyvän myrskyn tieltä. Alueen lentokentät on suljettu ja kaikkea tarpeetonta liikkumista on kehotettu välttämään.

Ihmiset ovat varastoineet elintarvikkeita koteihinsa ja monet ovat suojanneet asuintalonsa puulevyillä.

Deltan ennustetaan tuovan rankkasateita ja tulvia myös Yhdysvaltojen kaakkoisosiin myöhemmin tällä viikolla. Louisianan kuvernööri John Bel Edwards on kehottanut osavaltion asukkaita valmistautumaan tulevaan.

Lähteet: AFP