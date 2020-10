Turkki tökkii Kyprosta nyt saaren jakolinjalla – 46 vuotta sitten hylätyn aavekaupungin ranta avataan

Turkki jatkaa naapuriensa koettelua. Välimeren kaasu- ja öljyetsintöjen jälkeen Turkki ja Pohjois-Kyproksen turkkilaishallinto raottavat Kyproksen saaren herkkää jakolinjaa.

Turkkilaishallinnon pääministeri Tatar Ersin ja Turkin presidentti Recep Tayyip Erdoğan ilmoittivat tiistaina Ankarassa, että jakolinjalla sijaitseva ranta-alue avataan yleisölle jo tällä viikolla. Ranta on osa Varoshaa, jonka vajaat 40 000 asukasta pakenivat Turkin joukkojen hyökkäystä vuonna 1974.

– Toivomme, että Maras voidaan ottaa kokonaan käyttöön. Tuemme tässä viranomaisia kaikin tavoin, Erdoğan sanoi käyttäen Varoshasta sen turkkilaista nimeä.

Suositusta lomakohteesta tuli aavekaupunki

Varosha on sittemmin seissyt autiona ja piikkilangalla eristettynä Turkin vartioimana sotilasalueena. Noin 1,5 kilometrin mittaisesta rannasta on tällä hetkellä virkistyskäytössä parisataa metriä.

Famagustan kaupunkiin kuulunut Varosha oli Kyproksen suosituimpia lomakohteita ennen saaren jakoa, ja nyt Kyproksen hallinto pelkää, että Turkki pyrkii kasvattamaan jalansijaansa saarella. Turkilla on saarella muun muassa noin 35 000 sotilasta.

Kyproksenturkkilaiset äänestävät viikonloppuna uudesta presidentistä, jonka on tarkoitus edustaa aluetta tulevissa neuvotteluissa Kyproksen hallinnon kanssa. Pääministeri Tatar haastaa vaaleissa istuvan presidentin Mustafa Akıncın. Akıncı sanoi tiistaina pitävänsä Varosha-ilmoitusta Turkin yrityksenä vaikuttaa vaaleihin.

Kypros: Rikkoo kansainvälistä oikeutta ja YK:n päätöksiä

Kyproksen hallitus puolestaan ilmoitti tiistaina tekevänsä asiasta virallisen valituksen YK:lle, EU:lle ja muille kansainvälisille organisaatioille. Hallituksen edustajan mukaan hanke rikkoo kansainvälistä oikeutta sekä YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselmia. Kreikka sanoo olevansa samaa mieltä ja tukevansa Kyprosta.

YK:n turvallisuusneuvosto antoi vuonna 1984 päätöslauselman, jonka mukaan Varoshan asuttamiseen on oikeus vain sen aiemmilla asukkailla. Turkin mukaan päätöslauselma ei estä pelkän rannan avaamista.

EU ja YK: Kiristää jännitteitä entisestään

Sekä EU että YK ilmaisivat huolensa turkkilaisten toimista. Niin EU:n ulkopoliittisen korkean edustajan Josep Borrellin kuin YK:n pääsihteerin Antonio Guterresin mukaan yksipuoliset toimet kiristävät jännitteitä ja vaikeuttavat neuvottelujen jatkamista.

– Nyt on tärkeää rakentaa uudelleen luottamusta, ei syventää jakolinjoja, Borrell sanoi lausunnossaan.

Kypros vaati viime viikolla EU:n huippukokouksessa tiukkaa linjaa Turkkia vastaan ehtona Valko-Venäjän hallintoon kohdistuville pakotteille.

*Lue myös: *Kirjeenvaihtajalta: EU:n ulkopoliittinen uskottavuus on heikko

Periaatteessa koko Kyproksen saari on EU:n jäsen, mutta käytännössä vain saaren kreikkalaisosa on unionin aluetta. Saari jakautui kreikkalaiseen ja turkkilaiseen osaan vuonna 1974. Turkkilaisen Pohjois-Kyproksen on tunnustanut itsenäiseksi valtioksi ainoastaan Turkki.

Kesän ja syksyn aikana Kreikan ja Kyproksen välejä Turkin kanssa ovat kiristäneet viimeksi mainitun kaasu- ja öljyetsinnät kiistellyillä merialueilla.

Lähteet: AP, Reuters, AFP