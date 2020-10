Kunnanjohtajan pestin hylänneelle yllätysvoittajalle annettiin uusi deadline – se on selvää, ettei kisan hävinnyttä ex-ministeriä voida silti valita

Ruokolahden kunnanjohtajaksi valitulla Anu Sepposella on tämän viikon perjantaihin asti aikaa päättää, ottaako hän viran vastaan.

Ruokolahden kunnanhallitus päätti kokouksessaan eilen tiistaina, ettei johtajasopimusneuvotteluja enää jatketa Sepposen kanssa.

– Näitä neuvotteluja on käyty yhdessä pidemmän aikaa ja on koettu, että ollaan umpikujassa. Nyt täytyy edetä sillä mandaatilla, jonka kunnanvaltuusto on antanut, sanoo kunnanhallituksen puheenjohtaja Taina Paananen (kesk.).

Paanasen mukaan asiasta käytiin perusteellinen keskustelu. Päätös ei ollut yksimielinen, sillä kokoomuksen Timo Kärki jätti asiasta eriävän mielipiteen.

Ratkaisu Sepposen käsissä

Ruokolahden kunnanhallitus siis tarjoaa nyt Sepposelle kunnanvaltuuston aiemmin hyväksymää, heikennettyä (siirryt toiseen palveluun) sopimusta.

Sopimuksessa on kuuden kuukauden koeaika ja palkkaa on alennettu 7 000 eurosta 6 500 euroon. Irtisanomisajan palkasta on luovuttu.

Sepponen on jo kertaalleen kieltäytynyt hyväksymästä sopimusta.

– Ratkaisu on täysin Sepposen käsissä. Tässä kohtaa kun kunnanjohtajakysymys pitää saada eteenpäin, meidän oli pakko laittaa aikaraamit, Paananen toteaa.

Paikka mahdollisesti uudelleen auki

Ruokolahden kunnanhallitus kokoontuu ensi maanantaina seuraavaan kerran käsittelemään kunnanjohtajakysymystä. Kokouksessa määritetään askelmerkit sen mukaan, mikä on Anu Sepposen ratkaisu.

Kuntaliiton mukaan ainoa vaihtoehto on panna virka uudelleen hakuun, jos Sepponen ei ota paikkaa vastaan,

Kunnanjohtajakisassa toiseksi jäänyttä Kimmo Tiilikaista ei voitaisi ottaa suoraan kunnanjohtajaksi, sillä häntä ei nimetty kunnanjohtajan valintakokouksessa varasijalle.

Kunnanhallituksen puheenjohtaja Taina Paanen ei lähde arvioimaan, kuinka pitkään kunnassa joudutaan mahdollisesti olemaan ilman kunnajohtajaa.

– Esimerkiksi kesäaikaan muut viranhaltijat ovat tuuranneet kunnanjohtajaa. Olemme tottuneet kantamaan vastuuta jaetusti tähänkin asti. Poikkeusjärjestelyin mennään kunnes uusi kunnanjohtaja saadaan.

Tällä hetkellä vs. hallintojohtaja Eija Hämäläinen toimii kunnanjohtajan sijaisena.

Paananen luottaa siihen, että kunnanjohtajan virkaan saadaan vielä päteviä hakijoita, jos paikka laitetaan auki.

– Varmasti tämä on jättänyt jälkensä. Tämä on ollut kaikille kaikkea muuta kuin miellyttävä julkisuusmyllytys, se täytyy myöntää. Uskon kuitenkin, että kuntalaisilla ja hakijoilla on viisautta ajatella, mitä tämä kunta on ollut ennen tätä viittä viikkoa.

