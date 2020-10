Jätettä kannettiin päiväkausia ulos varastohallista, jotta jatkuvat tulipalot saatiin loppumaan – nyt jätteet uhkaavat syttyä tuleen pihalla

Haminan satamassa monta päivää palanut varastohalli on saatu sammumaan.

Pelastuslaitos sai palon sammutettua viime yönä. Purkujätteellä täytettyä hallia sammutettiin lauantaista asti, eli kaikkiaan viiden vuorokauden ajan.

Pelastuslaitos joutui tyhjentämään jätteet varastosta palon sammuttamiseksi. Tällä hetkellä jätteet ovat varastohallin pihalla. Palovaara ei ole edelleenkään ohi.

– On olemassa riski, että jätteet syttyvät jossain vaiheessa palamaan pihalla. Se on todennäköistä, jos jätteitä ei saada jatkosijoitettua johonkin, päivystävä päällikkö Jukka Ruuskanen Kymenlaakson pelastuslaitokselta sanoo.

Tämän päivän aikana pelastuslaitos kastelee jätekasoja ja varmistaa niiden sammumisen.

Rakennus tuhoutui pahoin

Suureen, 25 000 neliömetrin halliin oli varastoitu purkujätettä, joka on alkanut käydä ja syttynyt itsestään palamaan. Kierrätyspolttoaineeksi tarkoitetun jätteen joukossa on esimerkiksi muovia. Rakennus kärsi palossa isoja vahinkoja.

– Halliin varastoitu materiaali on täysin vääränlaista tuollaiseen halliin. Yrittäjän olisi pitänyt jo alkuvaiheessa tyhjentää halli kokonaan. Ei ole mistään kotoisin, että pelastuslaitos joutuu satsaamaan tällaiseen. Kyllä tästä pitäisi saada yrittäjä vastuuseen, Jukka Ruuskanen sanoi Ylelle maanantaina.

Sama varastohalli on työllistänyt pelastuslaitosta useita kertoja aiemminkin. Kymen Sanomat (siirryt toiseen palveluun) kertoi jätekasan käryämisestä jo vuosi sitten, ja ensimmäisen kerran jätekasa syttyi palamaan kesällä.

Tulipaloa sammutettiin yötä päivää usean päivän ajan. Kymenlaakson pelastuslaitos

Hallin omistajan ja vuokralaisen yhteydet poikki

Hallissa toimiva yritys sai alkuvuodesta 2019 ympäristöluvan kierrätyspolttoaineen ja kierrätyspuun välivarastointiin.

Hallin omistaja on Helsingissä toimiva kiinteistöyhtiö Haminan Tanttutie 4 Oy. Sitä edustaa toinen Helsingissä toimiva yritys Avanto Property Team, jonka mukaan kiinteistöyhtiön yhteydet vuokralaiseen katkesivat jo toukokuussa 2019.

Yhtiö ei sanojensa mukaan hyväksy hallissa tapahtunutta toimintaa. Se katsoo, että vuokralainen on rikkonut vuokrasopimusta, koska kiinteistö ei sovellu siihen käyttöön, jossa se on ollut.

Haminan kaupungin ympäristötarkastajan Kirsi Seppälän mukaan hallissa on varastoitu luvan mukaista jätettä, mutta se on ollut vähän märkää. Hakija on alun perin ilmoittanut, että hallissa varastoitava jäte olisi kuivaa. Lisäksi jätteet ovat olleet varastossa liian kauan.

– Tämä on osaltaan voinut aiheuttaa näitä palovaaraongelmia, Kirsi Seppälä sanoo.

Viranomaiset neuvottelevat torstaina, miten asian kanssa edetään.

