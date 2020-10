Mistä löytyy talousvaikeuksiin joutuneen Famen pelastaja? Muusikoilla ei ainakaan ole rahaa, arvelee Danny – "Jos muu ei auta, valtiollistaminen olisi hyvä keino"

Tieto musiikkimuseo Famen vaikeuksista tulee Ilkka "Danny" Lipsaselle täytenä yllätyksenä.

– Olen todella yllättynyt tästä uutisesta. Olin vielä pari päivää sitten tekemisissä heidän edustajiensa kanssa, koska museoon tehdään parhaillaan kunniagalleriapaikkaa minulle.

Alle vuosi sitten avattu yksityinen Fame-museo hakeutui viime viikolla koronaviruksen aiheuttaman kävijäkadon vuoksi yrityssaneeraukseen. Museo yrittää siten välttää suuremmat vaikeudet, kuten konkurssiuhkan.

Yrityssaneeraus näkyy yleisölle lyhennettyinä aukioloaikoina ja asiakaspalvelijoiden pienempänä määränä.

– Oletin, että Tripla-kokonaisuus on sellainen, että se pystyy toimimaan menestyksellisesti, kertoo Lipsanen.

Uuden museon vastoinkäymiset vetävät pitkän linjan viihdyttäjän mietteliääksi.

Danny kirjoitti itselleen lapulle vuonna 1966, mitä tarkoittaa Danny Show. - Se on ohjelma, joka pyrkii viemään yleisönsä musiikin mielenkintoiseen maailmaan teatterinomaisin keinoin. Kaksi viimeistä sanaa erotti tämän muista. Nella Nuora / YLE

– Totaalisen surullista, että silloin kun kulttuurissa tehdään historiaa rakentavaa työtä, se ajautuu yhtäkkiä suuriin vaikeuksiin.

Museon pelastajaksi Lipsanen ei katso voivansa ryhtyä, eikä hän usko siihen löytyvän rahkeita tällä hetkellä muiltakaan muusikoilta, vaikka ala antaa kaiken mahdollisen tuen toiminnan jatkumiselle.

– Kaikilla musiikintekijöillä on varmasti hyvä syy ja halu pelastaa museo, mutta viimeiset 9 kuukautta ovat tehneet toimeentulon mahdottomaksi melkein jokaiselle meistä. On hämmästyttävää, ettei useampia konkursseja ole vielä tehty.

Kollaasi muusiikkimuseo Famen näyttelyssä. Janne Lindroos / Yle

Oikeastaan Suomessa menestyneistä muusikoista kenelläkään ei ole Lipsasen arvion mukaan mahdollisuutta irrottaa osaa omaisuudestaan pelastaakseen Famen.

– Periaatteessa jollakin pienellä panoksella voisi olla mukana, mutta tämä on ennen kaikkea yhteinen projekti, toteaa Lipsanen.

Se tarkoittaa käytännössä sitä, että jos yksityisen musiikkimuseon tilanne vielä pahenee, yhteiskunnan pitäisi ottaa siitä vastuu.

– Tietysti tiedetään, että valtion kassa on jo suurelta osin tyhjennetty koronan vuoksi moniin muihin projekteihin.

– Olen kuitenkin sitä mieltä, että jos muu ei auta, valtiollistaminen olisi viimeinen, mutta kuitenkin hyvä keino pelastaa museo. Pääasia on, että Famen toiminta jatkuu.

Uusi Musiikkimuseo Fame on rakennettu kauppakeskus Triplan viereen. Janne Lindroos / Yle

Musiikkineuvos vertaa kotimaisen musiikin tekijöitä esittelevän Famen uraauurtavaa työtä hiljattain arkkitehtuurin Finlandian saaneeseen Olympiastadionin peruskorjaukseen.

– Olympiastadion rakennettiin uudestaan. Samalla tavalla aikaisempien musiikkialan mestarien työtä alkaen Sibeliuksesta on hyvä korottaa siihen arvoon, mihin suomalainen populaarimusiikki ja ylipäätään musiikki on yltänyt.

– Musiikki on saanut arvoisensa museon, jonka hyvinvointia toivon virallisten tahojen ja erityisesti suuren yleisön tukevan.

Kitara Famessa. Janne Lindroos / Yle

"Jos onni suo, saan palata viihdyttämään kansalaisia"

Koronavirus on tuonut pitkän paussin esiintymiseen myös Lipsaselle, ja on ollut aikaa auttaa Famen Danny-kunniagallerian rakentajia. Osaston on tarkoitus aueta tammikuussa. Silloin on kulunut vuosi siitä, kun Lipsanen lauloi viimeksi eräillä syntymäpäivillä.

– Mukavia kutsuja ja toivomuksia on tullut, mutta mikään niistä ei ole varma, sillä voi käydä kuin Vaasassa, että yhtäkkiä laitetaan luukut kiinni. Ajattelen, että olen saanut toimia tällä alalla täysillä 56 vuotta ja nyt on levon hetki. Jos onni suo, saan palata koronan jälkeen viihdyttämään kansalaisia, pohtii parin vuoden päästä 80 vuotta täyttävä musiikkineuvos.

