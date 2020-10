Vuoristo-Karabah sanoo jopa puolen väestöstään paenneen taisteluja

Vuoristo-Karabahin armenialaisviranomaisten mukaan puolet alueen asukkaista on paennut kotoaan tuoreiden taistelujen aikana.

Tämä tarkoittaisi 70 000–75 000 ihmistä. Naisista ja lapsista kotinsa on jättänyt valtaosa, Karabahin ihmisoikeusasiamies Artak Beglaryan kertoo uutistoimisto AP:lle. Tietoa ei ole vahvistettu muista lähteistä.

Armenialaisjoukkojen ja Azerbaidžanin väliset taistelut puhkesivat Vuoristo-Karabahissa 1,5 viikkoa sitten. Armenialaisviranomaisten mukaan taisteluissa on kuollut 280 Armenian sotilasta. Azerijoukkojen tappiot eivät ole tiedossa.

Taistelut ovat verisimmät Vuoristo-Karabahissa sitten 1990-luvun. Tuolloin Armenia ja Azerbaidžan kävivät kiivaan sodan alueen hallinnasta.

Vuoristo-Karabah sijaitsee Azerbaidžanin sisällä, mutta väestön enemmistö on armeeneja. Armenia miehitti alueen vuonna1992. Vuoristo-Karabah on julistautunut itsenäiseksi, mutta on todellisuudessa hyvin riippuvainen Armeniasta.

Lähteet: AFP, Reuters