Jooseppi Kunnaala tekee savesta omakotitaloa – savirakentaminen saa uutta potkua ammattikoulutuksesta

Jooseppi Kunnaalan omakotityömaalla savea on säkeissä kuivana jauheena. Jari Hakkarainen / Yle

Savi kiinnostaa luonnonmukaisena rakennusmateriaalina, mutta osaajista on pulaa.

Jooseppi Kunnaala rakentaa omakotitaloa kevytsavitekniikalla Paimiossa.

Seinät ovat olkielementtejä ja pinnoissa käytetään mahdollisimman paljon savea. Noin sadan neliön omakotitalon työt ovat jo pitkällä, menossa on sisäseinien savirappaus.

Olkielementtiseinät saavat savirappauspinnan, Jooseppi Kunnaalan työt ovat edenneet jo sisäpintoihin. Jari Hakkarainen / Yle

Talossa käytetään mahdollisimman vähän betonia hiilidioksidipäästöjen välttämiseksi. Pohjankokoista betonilaattaa ei ole perustana, vaan lattian alta löytyy ilmava rossipohja.

Savirakentaminen perheen kodiksi oli ratkaisu, kun sopivaa vanhaa hirsitaloa ei löytynyt kunnostuskohteeksi.

– Tässä painoi ekologiset ja terveydelliset syyt. Me halusimme tehdä talon, joka mahdollisimman vähän kuormittaisi ympäristöä ja asukkaita. Siellä on turvallista elää, Jooseppi Kunnaala sanoo.

Taloa on rakennettu puolitoista vuotta. – Laiskaan tahtiin, sanoo Jooseppi Kunnaala. Jari Hakkarainen / Yle

Jooseppi Kunnaala on teknisten aineiden opettaja ja tehnyt paljon kaikenlaista rakennushommaa. Siksi seinien pinnat syntyvät näppärästi.

Savirakentamisen materiaalit ovat rakentajan mielestä edullisia. Käsityötä on paljon ja kun sen osaa tehdä itse, ei siihen kulu rahaa.

Savi tasaa hyvin kosteusvaihtelua ja pitää sisäilman puhtaana. Seinät viimeistellään savimaalilla. Jari Hakkarainen / Yle

Mutta kun kaikki eivät ole syntyneet rappauskauha kädessä. Se on savirakentamisen yleistymisen pullonkaula.

Suomessa ei ole tarjolla osaamista, vaikka kiinnostus savirakentamiseen on lisääntynyt. Ilmastoahdistuksen myötä ihmiset miettivät entistä tarkemmin tekojensa seurauksia, hiilidioksidipäästöjä ja kierrätettävyyttä.

Huoli sisäilman laadusta on yleistä ja käsitys on, että saviseinien sisällä on hyvä hengittää.

Savirakentamisesta tulee ammatti

Muutosta tilanteeseen on tulossa. Raision seudun koulutuskuntayhtymä aloitti kaksivuotisen taideteollisuusalan käsityön ammattitutkinnon, joka valmistaa savirakentajaksi. Mynämäeltä valmistuu marraskuussa ensimmäinen tusina koulunkäyneitä saviammattilaisia.

Minna Hokka ja Marjo Autio tekevät savesta ja oljista sotkua, jota käytetään rakentamiseen. Jari Hakkarainen / Yle

Myös toinen ryhmä on aloittanut, ja kolmas kurssi on tulossa. Monella aikuisopiskelijalla on jo aikaisempaa kokemusta rakentamisesta.

Vuosikymmenet savirakentamista edistänyt rakennusarkkitehti Teuvo Ranki on tyytyväinen tilanteeseen.

– Meiltä on puuttunut osaamista rakentamiseen ja neuvontaan. Kun tämä savirakentajakoulutus on saatu alkuun, se antaa selvästi potkua tähän. Tulevaisuus näyttää hyvältä.

Teuvo Ranki on tyytyväinen savirakentamisen ammattimaistumiseen. Jari Hakkarainen / Yle

1990-luvulla Teknillisessä korkeakoulussa aloitti luonnonmukaisen rakentamisen yksikkö. Tuon aallon tuotteita on esimerkiksi rakennusarkkitehti Teuvo Rankin suunnittelema ekologinen savitalo Raision asuntomessuille vuonna 1997.

Teuvo Ranki laskeskelee, että viime vuosikymmeninä Suomeen olisi tehty noin sata savirakennusta. Yleensä niitä on tehty omatoimisesti vapaa-ajan käyttöön. Maaseudulla on ollut helposti saatavissa olkea ja savea sekä tottumusta itse tekemiseen.

Puupölkkyä, haketta tai olkia seinään

Savirakentamisessa on erilaisia tekniikoita. Kevytsavirakentamisessa tarvitaan kantava runko, seinät valetaan saven ja oljen tai hakkeen seoksella. Seinä voidaan myös muurata puupölkyistä savella.

Julia Ritvas ja Irene Jaakkola nostelevat savi-olkirullat katoksi. Myöhemmin katto tasataan savirappauksella suoraksi pinnaksi. Jari Hakkarainen / Yle

Massiivisavirakentaminen muistuttaa betonirakentamista. Saven ja kiviaineksen seoksesta saadaan kantavia seiniä.

Mynämäellä rakentamista harjoitellaan pienen mökin avulla. Seinät on tehty eri täytteillä. Sisäkattoa, eli välipohjaa rakennetaan puukepin ympärille kääräistyjen savi-olkirullien varaan.

Tilanne näyttää siltä, että konstit on monet ja jos ne ei riitä, pitää ottaa keinot avuksi. Täytyy siis olla on sitä erikoisosaamista.

Iikka Merimaa näkee savessa paljon uusia mahdollisuuksia. Jari Hakkarainen / Yle

– Koulutus päätettiin aloittaa kysynnän takia, arkkitehdeiltä tuli yhteydenottoja, että erikoisosaajia tarvitaan, kertoo vastuukouluttaja Iikka Merimaa.

Savirakentamisen ammattimaistuminen tarkoittaa, että muutkin kuin omatoimirakentajat voivat toteuttaa unelmiensa ekotalon.

Savi voisi Merimaan mukaan muuttua myös kauppatavaraksi.

– Hiekkaa voidaan ostaa hiekkakuopasta, miksei jatkossa voisi tilata itselleen rakennussavea?, Iikka Merimaa miettii.

Jussi Niemi on opetellut tekemään lattialaattoja polttamattomasta savesta. Jari Hakkarainen / Yle

Savesta innostuneet opiskelijat kehittelevät myös rakennustarvikkeita. Polttamaton savi sopii pintakäsittelyn jälkeen lattialaataksi.

Savesta ja kuidusta voidaan tehdä seiniin käytettäviä rakennuslevyjä, jotka korvaavat puukuitu- tai kipsilevyt. Näiden levyjen ominaisuuksia tutkitaan Tampereen yliopiston rakennustekniikan yksikössä.

Timo Kallio näyttää savipohjaisen rakennuslevyn mallipalaa. Jari Hakkarainen / Yle

Toisaalla myös savipintojen vaikutusta sisäilmaongelmien korjaamiseen selvitetään.

Esimerkiksi Virossa ja Saksassa savirakentamisperinne on säilynyt katkeamattomana ja siellä savimateriaaleja on saatavana rautakaupoista.

Suomessakin uskotaan savesta nousevan pikkuhiljaa uusia liiketoiminnan ituja.

