Teatteriohjaaja hyppäsi kirjastoauton rattiin ja vie nyt kulttuuria pienille paikoille: "Navetan ja päärakennuksen välissä pitää varoa räystästä"

Kirjastoautot ovat katoavaa kansanperinnettä. Niiden määrä on romahtanut Suomessa.

"Ooo, kirjastoauto!"

Keltainen kirjastoauto Käkriäinen kurvaa savonlinnalaiskoulun alapihalle. Liuta lapsia on odottamassa jo kaukaa tunnistettavan auton saapumista.

Koronarajoitteiden takia kirjastoautoon voi tulla kolme henkilöä kerrallaan.

Kirjastoautojen määrä on romahtanut parissakymmenessä vuodessa. Nykyään Suomessa on liikenteessä 135 kirjastoautoa, kun 2000-luvun alussa niitä oli parisensataa.

Etelä-Savossa kirjastoautot ovat tällä vuosituhannella vähentyneet lähes 70 prosenttia. Tällä hetkellä maakunnassa liikennöi neljä kirjastoautoa.

Teatterimaailmasta kirjastoauton rattiin

Savonlinnan kirjastoauto Käkriäinen on ollut ajossa lokakuun alusta lähtien, ja ratin takana on uusi kasvo, Niko Taskinen.

– Kun olen tästä uudesta työstäni kertonut tuttaville ja ystäville, niin lähes poikkeuksetta heidän reaktionsa ovat olleet lapsuusmuistoja huokuvaa ihastelua, hän sanoo.

Käkriäisen porhaltaessa maantiellä ihmiset kääntyvät usein katsomaan ja moikkailevat autolle.

Uusi kirjastoautovirkailija on aiemmin työskennellyt teatterissa. Hyppäys teatteriohjaajasta kirjastoauton rattiin on ollut luonteva, sillä Taskisella on myös yleisötyökokemusta. Hän kertoo olleensa taannoin Lapin alueteatterissa kiertueryhmässä.

– Veimme silloin taidetta, kulttuuria ja tietoa pienille paikkakunnille isoilla autoilla: se on ihan tuttua.

Emilia Lahtinen (edessä), Sanni Leinonen ja Topias Olli tutustuivat innolla kirjastoauton tarjontaan.

Kirjastoauto nielee nelisentuhatta kirjaa

Käkriäinen palvelee taajama- ja maaseutualueen asukkaita pääsääntöisesti tutuilla reiteillä. Kouluilla ja päiväkodeilla se pysähtyy parin viikon välein.

Talvisalon koulun Heikinpohjan toimipisteen nelosluokkalaiset Sanni Leinonen ja Emilia Lahtinen sekä kolmosluokkalainen Topias Olli tutustuivat innolla kirjastoauton tarjontaan.

Käkriäisessä on nelisentuhatta kirjaa, viitisentoista aikakauslehtivuosikertaa, dvd-elokuvia, musiikkia cd-levyinä ja äänikirjoja.

Lahtiselle ja Ollille kirjastoautokäynti on ensimmäinen. Molemmat kertovat suosikkikirjakseen Harry Potterit.

Leinoselle puolestaan kirjastoauto Käkriäinen on tuttu entuudestaan.

– Lukeminen on tärkeää, koska se on hauskaa, hän sanoo.

Maaseutuparkkeeraaminen vaatii tarkkuutta

Niko Taskisen pesti alkoi syyskuussa pari viikkoa kestäneellä perehdytysajolla. Mentorina on toiminut Käkriäisen entinen kirjastoautovirkailija Reijo Karjalainen, joka jäi eläkkeelle tammikuun lopussa.

– Reijo on istunut minun vieressä ja opastanut kädestä pitäen kirjastoauton reitit ja jokaikisen pysäkin, Taskinen sanoo.

Osa kirjastoauton pysäkeistä saattaa sijaita esimerkiksi maalaistalon pihassa. Silloin parkkeeraaminenkin on tarkkaa puuhaa. On väisteltävä kieli keskellä suuta talon kulmia ja lippoja.

– Ihan pienillä kylillä saatetaan mennä maatalon pihaan navetan ja päärakennuksen välistä ja siellä pitää varoa räystästä ja nurmikoita.

Tyypillinen kirjastoauton pysäkki on kuitenkin tavallinen parkkipaikka tai esimerkiksi koulun piha.

Tyypillinen kirjastoauton pysäkki on esimerkiksi koulun piha.

Toistaiseksi Taskisen aika on mennyt lähinnä kirjastoauton ajon opettelussa: miten tullaan pysäkille ja minne pystyy peruuttamaan.

Kahdenkymmenen teatterivuoden aikana kirjallisuus on kuitenkin kuulunut kiinteästi Taskisen elämään.

– Minä vähän jo odotan, että pääsen syöttämään kirjasuosikkejani ihmisille.

Savonlinnassa kirjastovirkailijoiden lukuvinkkejä kannattaa hyödyntää: niin voi tehdä vaikkapa kirjakassipalvelun avulla.

Kuka tahansa voi tilata etukäteen jostain tietystä aiheesta kirjoja, jotka pakataan kirjakassiin ja tuodaan kirjastoauton pysäkille.

Kesästä lähtien oppilaitoksille on tehty myös kirjavinkkivideoita.

Suunnitelmissa uuden kirjastoauton hankinta

Käkriäinen otettiin käyttöön parisenkymmentä vuotta sitten, ja se alkaa olla elämänkaarensa loppupäässä.

Uusi kirjastoauto on kallis investointi. Itä-Suomen aluehallintovirastosta arvioidaan sen kustannuksiksi vähintään 400 000 euroa.

Savonlinna on hakenut opetus- ja kulttuuriministeriöltä kertaluontoista uuden kirjastoauton hankinta-avustusta. Sitä voi saada korkeintaan 125 000 euroa. Uuden kirjastoauton hankinta on tehtävä viimeistään vuonna 2022.

Yhteensä miljoonan euron avustusta on hakenut reilut parikymmentä kuntaa. Opetus- ja kulttuuriministeriö päättää avustuksen saajista syksyn aikana.

Avustuksen lisäksi uuteen kirjastoautoon tarvitaan myös kaupungin rahallista panostusta. Savonlinnan kaupungin sivistyslautakunnassa investointi on esillä parin viikon päästä.

Kaupunginhallitus käsittelee investointia marraskuussa, ja kaupunginvaltuusto tekee lopullisen päätöksen joulukuussa.

Kirjastoauto on ollut liipaisimella Savonlinnassa monta kertaa. Kaupunginvaltuusto on kuitenkin aina päättänyt jatkaa kirjastoautotoimintaa.

Niko Taskiselle hyppäys teatteriohjaasta kirjastoauton rattiin on ollut luonteva.

Uudenlaista tapahtumallisuutta

Savonlinnassa halutaan kehittää kirjastoautotoimintaa asiakaslähtöisemmäksi ja tapahtumallisemmaksi. Taskinen kertoo jo useamman tapahtumanjärjestäjän olleen yhteydessä.

– Kirjastoauto voisi mennä esimerkiksi vieraaksi kulttuuritapahtumiin. Tarkoitus on kehittää kirjastoauton normaalin tärkeän perustehtävän rinnalle myös uusia kujeita.

Taskinen kuvailee uutta työtään mielenkiintoiseksi ja jännittäväksi. Jo teatterissa ollessaan hän mietti yhteistyökuvioita kirjastoauton kanssa.

Nyt Taskinen pääsee auton ratissa siihen itse vaikuttamaan ja sekös häntä vasta ilahduttaakin. Verkostot teatteriyhteistyölle ovat ainakin hyvät.

