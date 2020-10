“Metallicaa ei olisi ilman Van Halenia”, sanoo suomalaiskitaristi – Nämä viisi asiaa on hyvä tietää tiistaina kuolleesta Eddie Van Halenistä

1) Merkitys kitaristina

Eddie Van Halen oli kitaristi Markus Nordenstrengin mukaan rockmusiikin jättiläinen.

– Van Halenillä on ollut mieletön vaikutus moniin tuleviin sukupolviin, ja jopa musiikin eri tyylilajeihin.

– Ja jos ajattelee, mitä kitaralle on tapahtunut koko olemassaoloni aikana, kyllä Eddie Van Halen jos joku on vaikuttanut siihen. Hän on samassa jatkumossa kuin Les Paul, Chuck Berry, Eric Clapton ja Jimi Hendrix, Nordenstreng sanoo.

Eddie Van Halen Fair Warning -kiertueella Los Angelesissa vuonna 1981. AOP

2) Sähkökitaran kehittäjä

Eddie Van Halen oli koonnut itse kitaran, jolla hän soitti, ja miehen kehittämiä “speksejä” päätyi 1980-luvulla markkinoille tulleisiin uusiin sähkökitaroihin.

– Häntä voi verrata siinä suhteessa Les Pauliin, joka uudisti samalla tavoin kitaransoittoa ja kehitti siinä samassa myös kitaraa.

– Eddie Van Halen on ollut todella merkittävässä roolissa siinä, miten sähkökitara on kehittynyt 40 viime vuoden aikana. Tämä on asia, josta hän ei saanut hirveästi kunniaa. Ainakaan siinä määrin kuin olisi pitänyt saada, Nordenstreng sanoo.

Valen Halen kuvattiin takahuoneen suihkutilassa Philadelphiassa vuonna 1981. Yhtyeen solistina oli David Lee Roth (edessä). AOP

3) Merkitys rockin kehittäjänä

Eddie Van Halen kehitti rockia kitaristina, mutta Nordenstreng muistuttaa, että Eddie Van Halen oli pääasiallisesti biisintekijä, joka osallistui myös Van Halen -yhtyeen levyjen tuottamiseen.

– Hänellä oli hyvin paljon tuotannollista vastuuta, vaikka hän ei saanut siitäkään välttämättä kunniaa.

Van Halen -yhtyeen samanniminen debyyttilevy Van Halen (1978) syntyi aikana, jolloin punk oli uusi, vallankumouksellinen tyylisuunta musiikissa.

Vaikka Van Halen edusti yhtyeenä punkin vastakohtaa, Nordenstreng näkee, että Van Halenin soitossa kuului “raivoisa energia ja punkin elinvoima”.

– Siitä huolimatta sitä ei voi yhdistää punkkiin, vaan sen vastagenreen.

– Van Halenista löytyy paljon elementtejä, jotka tulevat Led Zeppelinin kaltaisesta, alkuvoimaisesta hardrockista. Siinä on myös proge-elementtejä, Nordenstreng sanoo.

Kitaristina Eddie Van Halen tuli tunnetuksi täppäämisestä (tapping).

– Punk oli halolla hakkuutta, eikä teknistä virtuositeettia arvostettu, kun taas Van Halen edusti juuri sitä.

Sammy Hagar esiintyi Van Halenin solistina vuonna 1986. AOP

4) Manttelinperijät

Muun muassa kitaristit Steve Vai ja Joe Satriani kuuluvat Markus Nordenstrengin mukaan Eddie Van Halenin manttelinperijöihin.

– Eikä meillä olisi Metallicaa ilman Van Halenia. Van Halenin vaikutus on ollut niin laaja, että se on mennyt valkoisen rockgenren ohi.

Sillä Nordenstreng viittaa afroamerikkalaiseen musiikkiin. Eddie Van Halen pääsi soittamaan kitarasoolon Michael Jacksonin kappaleelle Beat It (1982).

– Ja Michael Jacksonin kautta tämä aivan uusi, innovatiivinen soitanta on päätynyt monien tummaihoisten soittajien nahan alle.

– He ovat halunneet testata, että mistä ihmeestä sellainen soitto lähtee. Esimerkiksi Living Colour -yhtyeen perustaja Vernon Reid oli saanut sitä kautta sytykkeen soittaa rokkia.

Eddie Van Halen on vaikuttanut niin laajasti musiikkiin ja soittajiin, että Nordenstrengista tuntuu mahdottomalta yksilöidä nimiä.

– Kaveripiiristäkään ei tule oikein mieleen ketään, joka ei olisi saanut vaikutteita Van Halenista. Van Halen on niin syvällä kitaransoiton alkukemiassa, että sitä on mahdotonta irrottaa sieltä. Eddie Van Halen kuuluu sinne samalla tavalla kuin Les Paul tai Jimi Hendrix.

– Moni sukupolvi on saanut vaikutteita Eddie Van Halenistä ilman, että he ovat edes itse tajunneet sitä.

Näyttelijä ja tv-juontaja Valerie Bertinelli meni naimisiin Eddie Van Halenin kanssa vuonna 1981. AOP

5) Eddie Van Halen ja Suomi

Markus Nordenstreng pyörittää Radio Helsingissä kitaramusiikkiin erikoistunutta ohjemaa Kuusikielinen taivas. Hän puhuu huomenna torstaina Eddie Van Halenistä toisen merkittävän suomalaiskitaristin Mikko Kososen kanssa.

Suomessa Van Halenin perintö näkyy Nordenstrengin mukaan erityisesti vahvassa, kotimaisessa metalliskenessä.

– Metalli- ja hardrocksaundi ovat lähtöisin Eddie Van Halenistä.

Nordenstreng muistuttaa, ettei Eddie Van Halen luonut saundia tyhjästä.

– Hän oli kuunnellut Eric Claptonia, Jimi Hendrixiä ja Beatlesejä.

– Eddien vaikutus musiikkiin oli valtava, ja se menee metallimusiikkia pidemmälle, Nordenstreng toteaa.

Kitaristit Markus Nordenstreng ja Mikko Kosonen puhuvat Eddie Van Halenin merkityksestä Radio Helsingissä torstaina 8.10. klo 20.