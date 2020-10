Oululainen Tuomo Huusko teki pitkän uran saamelaispappina – nyt Inarin kirkkoherraa kuullaan Hemulin äänenä kahdella saamen kielellä

Tuomo Huuskosta ei koskaan pitänyt tulla pappia. Se ei ollut hänen lapsuutensa unelmatyö.

Lapsena ei tiedä tulevasta. Huuskosta tulikin pappi, mutta myös kahdella saamen kielellä muumihahmoa esittävä ääninäyttelijä suurtuotantoon.

Kuten moni muukin, Huusko koki nuoruudessaan hyvin synkkiäkin hetkiä eikä tiennyt, mikä tulee olemaan hänen polkunsa. Nyt hän toimii Inarin seurakunnan kirkkoherrana ja johtaa Pohjois-Lapin seurakuntayhtymää yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtajana.

Oulun Jäälissä kasvanut Huusko opiskeli teologiaa Helsingissä, kun päätti kokeilla, millaista olisi toimia pappina. Teologiaa hän lähti opiskelemaan siksi, koska muinainen kreikan kieli ja muut niin sanotut alkukielet kiinnostivat häntä. Myöhemmin hän halusi myös pohdiskella hengellisiä juuriaan, vaikka sanookin, että teologian tiedekunta ei ollut siihen paras paikka.

Huuskon ensimmäinen seurakunta pappina oli Sodankylä.

– Sanoinkin piispalle ennen pappisvihkimystä, että lähden kokeilemaan papin työtä, ja se sopi hänelle hyvin. Nyt olen kokeillut 23 vuotta: vähitellen se on alkanut tuntumaan sopivalta, hän kertoo

Inarinsaamelainen yhteisö on osoittanut arvostuksensa Huuskolle lahkoittamalla hänelle saamenpuvun.

Reilu 20 vuotta sitten hän kuuli, että Inarin seurakunta hakee omaa pappia saamelaisille. Eri kielet ja kulttuurit ovat aina kiinnostaneet Huuskoa, joten hän tarttui tilaisuuteen, vaikka ei tiennyt saamelaisista kovin paljoa etukäteen. Hän opiskeli ensin pohjoissaamea Kautokeinossa Norjan puolella ja myöhemmin vielä inarinsaamea.

Huusko toimi saamelaispappina 15 vuotta, kunnes valittiin Inarin kirkkoherraksi vuonna 2015. Työskennellessään saamelaisten pappina hän on päässyt tutustumaan alueen saamelaisiin sekä rakentamaan vahvaa yhteyttä saamelaisyhteisön kanssa.

Inarinsaamelaisten yhteisö on lahjoittanut hänelle oman saamenpuvun, mikä on yksi suurimmista kunnioituksen osoituksista, minkä saamelaiset voivat yhteisön ulkopuolelta tulevalle antaa. Puvun lahjoittaminen tarkoittaa sitä, että Huusko on otettu osaksi saamelaisyhteisöä.

– Jo kieliopintojen yhteydessä tuli sellainen tunne, että minulla on hyvä yhteys näihin ihmisiin täällä. Se on jäänyt sydämeeni, sanoo Tuomo Huusko.

Onko Huuskolla ja Hemulilla mitään yhteistä?

Kun Tuomo Huusko riisuu papin kaapunsa ja vaihtaa vapaalle, hän haluaa viettää aikaa perheensä parissa. Hän viihtyy vaimonsa lapsuudenkodin maisemissa, missä heillä on myös mökki. Huusko on myös isä ja pappa.

Kuluneen kevään ja kesän aikana hän on päässyt tekemään myös jotakin aivan uutta, kun on viettänyt paljon aikaa äänitysstudiossa.

Huusko on päässyt näkemään Muumilaakson sekä pohjoissaamenkielisen että myös inarinsaamenkielisen Hemulin silmin. Suomenkielinen Muumilaakso alkoi helmikuussa 2019 ja pohjoissaameksi viime keväänä. Tällä hetkellä tv:ssä pyörii Muumilakson toisen tuotantokauden inarinsaamenkieliset jaksot. Kauden loput jaksot tulevat koltansaameksi myöhemmin tänä syksynä.

Huusko ei kuitenkaan näe itsessään kovin paljoa yhtäläisyyksiä näyttelemiensä Hemuleiden kanssa.

– Hemuleita on Muumeissa useita ja eri rooleissa. Minä näyttelin muun muassa poliisi- ja palomieshemulia. Nämä Hemulit olivat vähän ahdasmielisiä. Hieno kokemus ääninäytteleminen kyllä oli, pohtii Huusko.

Hän on iloinen siitä, että on päässyt mukaan muumituotantoon. Muumien dubbaaminen kaikille kolmelle Suomessa puhutulle saamen kielelle on hänestä arvokas kulttuuriteko.

Huusko ei näe ristiriitaa muumiroolin ja papin toimen välillä.

– Muumimaailma on hyvä maailma. Ne ovat erittäin hyviä tarinoita.

Muumien Hemulilla on paljon piirteitä, joita Huusko ei koe omakseen. Anneli Lappalainen / Yle

Nyt dubbaustöiden jälkeen hän keskittyy taas täysin seurakunnan töille. Huuskon mukaan kirkolla on monenlaisia haasteita, jotka koskevat muun muuassa seurakunnan kiinteistöjä.

Jokainen joutuu joskus työstämään vaikeita asioita ja pärjäämään vaikeina aikoina. Huusko muistuttaa, että silloin täytyisi muistaa pysähtyä ja hengittää vähän.

– Toivo kantaa. Se on elämän virta, ja me kuljemme sen virran mukana. On tärkeää etsiskellä ja löytää niitä asioita, joista on kiitollinen.

Inarinsaamenkieliset muumijaksot ja pohjoissaamenkieliset muumijaksot löytyvät Yle Areenasta.