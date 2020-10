OP:n pääanalyytikko Trumpin elvytyspuheista: "Poukkoileva ja ennakoimaton viestintä voi olla vaalistrategiaa"

All Over Press

OP ryhmän pääanalyytikko Antti Saari pitää Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin puheita suuren yli kahden tuhannen miljardin dollarin elvytyspaketin perumisesta mahdollisesti mediapelinä.

Trump kertoi myöhään tiistai-iltana Twitterissä myöntävänsä elvytysrahat vasta sen jälkeen, kun hän on voittanut vaalit.

Viime torstaina demokraattipuolueen hallitsema edustajainhuone hyväksyi elvytyspaketin niukin lukemin, mutta Trumpin republikaanit eivät tukeneet pakettia. Elvytyspaketista on neuvoteltu kuukausikaupalla.

Kyse saattaa olla Trumpin mediapelistä ennen vaaleja, arvioidaan OP ryhmässä, joka kertoi Yhdysvaltain vaalien merkityksestä maailman- ja Euroopan talouteen verkossa pidetyssä tiedotustilaisuudessa.

– Tällainen hyvin poukkoileva ja ennakoimaton viestintä voi olla hyvinkin vaalistrategiaa. En sanoisi vielä, etteikö sitä pakettia voisi tulla. Trumpin mieli voi muuttua nopeasti mutta, jos tämä menee näin, niin se on negatiivinen asia ja markkinahan reagoi siihen eilen laskulla, sanoo OP ryhmän Saari.

OP ryhmän pääanalyytikko Antti Saari sanoo, että Yhdysvallat tarvitsee lisäelvytystä, koska sen talous on melko hataralla pohjalla. Antti Haanpää / Yle

– Tämä saattaa olla Trumpin poukkoilevaa kommunikointia, koska hän oli taas yön aikana tviitannut sen puolesta, että aivan välittömästi pitäisi olla 160 miljardia pienten yritysten ja lentoyhtiöiden tukemiseen.

Saaren mukaan Yhdysvaltain talous tarvitsee lisäelvytystä elpyäkseen, koska se on edelleen aika hataralla pohjalla ja ihmisiä on paljon edelleen lomautettuna.

OP ryhmän pääekonomisti Reijo Heiskanen arvioi, että Trumpin aikomus jäädyttää keskustelut elvytyspaketista lähinnä lykkää paketista sopimista vaalien yli.

– Mitä se tulee sisältämään, riippuu sitten siitä kuka presidenttinä on, Heiskanen sanoo.

Hän pitää ristiriitaisena sitä, että Trump siirtää elvytyspakettia vaalien yli.

– Tämä näyttäytyy sellaisena, että Trump on voitonvarma ja asiasta kannattaa päättää vaalien jälkeen. Jos ajattelee todennäköisyyksiä, niin se vaikuttaa erikoiselta, koska Trump on galluppien mukaan häviämässä vaalit, Heiskanen sanoo.

OP ryhmän pääekonomisti Reijo Heiskanen arvioi, että talouden elpyminen koronashokista on suhteellisen nopeaa, mutta se voi hidastua jos vaalit aiheuttavat negatiivisen shokin. Markku Rantala / Yle

Hän lisää, että republikaanien kannalta edullisempaa olisi tehdä paketti ennen vaaleja, mutta ehkä se on ”hänen sanoillaan luuserimeininkiä”.

Yhdysvaltain ja Kiinan kauppasota jatkuu, kävi miten kävi

Yhdysvaltain marraskuun 3. päivän presidentinvaalien suora merkitys Suomen taloudelle on maltillinen, arvioi OP:n senioriekonomisti Tomi Kortela. Yhdysvallat on vientimaana toki merkittävä, noin 7 prosenttia viennistä. Se on melko lailla samaa kokoluokkaa kuin Kiinan vienti, mutta Saksa on vientimaana molempi suurempi eli noin 15 prosenttia kokonaisviennistä.

Kehittyvien maiden talouskasvu on viennille entistä tärkeämpää, OP kertoo.

Suurempi vaikutus maailmalle, Euroopalle ja Suomelle on Yhdysvaltain aggressiivisella kauppapolitiikalla ja sen vaikutuksella koronakriisistä selviytymiseen.

Kortelan mukaan aggressiivisen kauppapolitiikan jatkuminen olisi myös riski Suomelle, ja saattaisi tarkoittaa ”Trumpin omia diilejä” ja kauppasotaa EU:ta vastaan.

– Paluuta normaaliin ei ole, ja USA:n ja Kiinan kireät välit jatkuvat, Kortela sanoo.

Jos presidentinvaalien lopputulos tarkoittaa esimerkiksi investointien hidastumista, on se huono asia Suomen taloudelle, koska Suomen vienti koostuu paljolti investointihyödykkeiden viennistä, OP:n Kortela arvioi.

Ja kuten terästulleista on nähty, kauppasodat tulevat kalliiksi myös kuluttajille, sillä yleensä kuluttajat maksavat tuotteiden hinnoissa kauppasodan seuraukset.

Jos sitten verrataan ehdokkaiden painotuksia taloudessa, OP:n talousasiantuntijat löytävät Joe Bidenistä ja Donald Trumpista seuraavia eroavaisuuksia.

Kauppapolitiikka ja verotus erilaista

Trump:

Jatkaisi aggressiivista kauppapoliittista linjaa. Todennäköisesti lisää vastatoimia erityisesti Kiinalle. Kauppasuhteiden kiristäminen EU:n suuntaan ja kansainvälisestä kauppajärjestöstä eroaminen

Laaja veronkevennyspaketti erityisesti keskiluokan henkilöverotukseen pääomatuloihin ja yritysten investointeihin

Sääntelyn purkamisen jatkaminen, mukaan lukien ympäristösäädökset.

Biden:

Kauppa ja ulkopolitiikassa yhteistyöpainotteisempi linja, mutta paine ja tuontitullit Kiinan suuntaan jatkuisivat

Valtion menojen merkittävät kasvattaminen, panostuksia infrastrukruuriin, ilmastoon, terveydenhuoltoon, asumiseen ja koulutukseen

Trumpin veronkevennysten peruuttaminen, yhteisöveron korottaminen ja korkeiden tuloluokkien verojen kiristäminen

Minimipalkan nostaminen ja ympäristösääntelyn kiristäminen

Pääanalyytikko Antti Saari sanoo, että lyhyellä tähtäyksellä markkinat ovat suosineet republikaaniehdokkaan valintaa, mutta pidemmällä ajalla katsottuna demokraattipresidentti on ollut suositumpi.

Hän huomauttaa, että vaikka Bidenillä on tuntuva etumatka kyselyissä, vaalin lopputulos ei ole mitenkään varma.

Vaikuttavia seikkoja on monia: vaa´ankieliosavaltioiden merkitys, vähemmistöjen äänestäminen, postiäänestys ja äänestysvilkkaus, koronasta toipuminen ja korkeimman oikeuden tuomarin nimitys sekä kongressin kokoonpano.

Pääekonomisti Reijo Heiskanen puolestaan arvioi, että muilla tekijöillä kuin presidentillä on suurempi vaikutus talouteen.

Tosin demokraattipresidenttien aikana työttömyys on laskenut hänen mukaansa eniten ja julkista taloutta on myös tasapainotettu eniten demokraattien aikana, jos katsotaan historiassa muutama vuosikymmen taaksepäin.

OP arvioi, että tällä hetkellä näyttää siltä, että talouden elpyminen koronashokista on suhteellisen nopeaa, mutta se voi hidastua jos vaalit aiheuttavat negatiivisen shokin.

Markkinat voivat vielä hermostua monesta asiasta Trumpin suhteen

Nordean pääekonomisti Tuuli Koivu tulkitsee Trumpin elvytyspuheita markkinareaktioiden kannalta.

Nordean pääekonomisti Tuuli Koivu pitää Joe Bidenin valintaa Trumpia suotuisampana Euroopalle ja Suomelle, koska Trumpin valinta voisi merkitä Suomeakin kolhivia autotulleja Euroopalle. Yle

– Markkinat varmaan jännityksellä odottavat, mitä kaikkea Trump vielä ehtii perua tai miten hän liikkuu ennen vaaleja.

Trump lähtee kilpailuun altavastaajan asemasta Koivu sanoo.

Talouspolitiikka on yksi arvaamattomuuden alue, mutta myös ukopolitiikassa voi tulla vielä avauksia, joihin markkinat hermostuvat, Koivu aprikoi.

Onko maailmantalouden, Euroopan ja Suomen talouden kannalta väliä, kumpi valitaan Yhdysvaltain presidentiksi Biden tai Trump?

– Talouspolitiikassa presidenttiehdokkailla on monta eroa. Ja sitä kautta siinä, kuinka maailmantalouden suuri veturi USA kehittyy lähivuodet ja pärjää, Koivu sanoo.

Hän lisää, että presidentti ei tee talouspolitiikassa päätöksiä yksin, ja on hyvin tärkeää miten paikat jakautuvat kongressissa puolueiden kesken.

Olisiko Euroopalle Joe Biden ja diplomaattisempi kauppapolitiikka helpompi vaihtoehto?

Bidenin valinnalla olisi Euroopalle ja sitä kautta myös Suomelle iso merkitys.

– Ilman muuta olisi. Nyt on neljä vuotta pelätty koska Trump lätkäisee autotullit EU-maille. Ne voisivat olla hyvinkin vahingolliset ja ilman muuta olisi suuri helpotus, jos päästäisiin rakentamaan yhteistyötä tulevaisuudessa Bidenin kanssa, Koivu linjaa.

Kiina-suhteisiin hän ei odota suurta muutosta. Yhdysvaltain linja tiukentuu, mikä heijastaa suurvaltojen välistä taistelua, eikä se riipu yksittäisestä presidentistä.

Onko jompikumpi ehdokas parempi talouden nousulle?

– Koronavirus määrittää talouden toipumista niin Yhdysvaltojen kuin muidenkin talouksien kannalta. On vaikea tietää etukäteen, kuinka paljon erilaisemman linjan Biden valitsisi, Koivu sanoo.

Hän lisää, että Trumpin valitsema linja on ollut aavistuksen huono talouden kannalta, ja kuluttamisen toipuminen on ollut paljon hitaampaa Yhdysvalloissa kuin muissa maissa, koska virusta on niin paljon liikkeellä.

Onnistuisiko Biden kääntämään ja muuttamaan trendin on Koivun mukaan kyseenalaista, koska osavaltioilla on paljon valtaa, mutta aika moni asiantuntija tuntuu olevan sitä mieltä, että Biden laittaisi viruksen vähän tehokkaammin aisoihin.

Pitkällä aikavälillä veronkorotusten kannalta ja julkisen sektorin roolin kannalta demokraattien ja republikaanien linjat eroavat aika paljon.

– Biden todennäköisesti elvyttäisi taloutta aika vahvasti, jos hänelle paikka siihen tulee ja jos demokraatit ovat enemmistönä, Koivu ennakoi.

Toisaalta kasvanut menotaakka pitäisi ehkä veronkorotuksin jossain vaiheessa rahoittaa, Koivu sanoo.

