Millainen on koronatilanne Helsingissä? Katso suorana kello 17 pormestari Jan Vapaavuoren info

HUSin mukaan leviämisvaihe lähenee pääkaupunkiseudulla. Kiihtymisvaiheessa alue on jo.

Pääkaupunkiseudulla koronatilanne on kiihtymisvaiheessa, ja HUSin mukaan leviämisvaihekaan ei ole enää kaukana.

HUSin diagnostiikkajohtaja Lasse Lehtonen kertoi omalla Twitter-tilillään tänään keskiviikkona, että maanantain ja tiistain aikana HUSin Diagnostiikkakeskuksessa tutkituista 5 554 näytteessä positiivisia oli 134 eli 2,4 prosenttia.

– Kuukausi sitten olimme vielä 0,3 prosentin tasolla. Epidemia on selvästi kiihtynyt ja tämä kahden prosentin ylitys on yksi valtioneuvoston asettamista leviämisvaiheen kriteereistä, sanoo Lehtonen.

Viikon 41 kahden ensimmäisen päivän (5.-6.10.) HUS-alueen korona-analyyseissä 134 positiivista (2,4 %) HUS Diagnostiikkakeskuksessa tutkituista 5554 näytteessä eli epidemian leviämisvaiheen tasolla positiivissa jo mennään #covid19 #testaaminen #leviämisvaihe #HUS — Lasse Lehtonen (@lasleh) 7. lokakuuta 2020

Helsingin pormestari Jan Vapaavuori pitää tänään oman infonsa koronavirustilanteeseen liittyvistä ajankohtaisista asioista.

Pääkaupunkiseudun koronakoordinaatioryhmä kertoi eilisessä infotilaisuudessaan muun muassa, että yksityisiä elikeinoharjoittajia suositellaan jatkossa edellyttämään kasvomaskin käyttöä kaikissa tilanteissa ja ravintoloiden valvontaa tehostetaan.

Muitakin leviämiskriteereitä

HUSin Lasse Lehtosen mukaan leviämisvaiheen kriteereissä on vielä muitakin kohtia kuin positiivisten näytteiden osuus, kuten esimerkiksi sairaalahoidon tarpeen merkittävä kasvu. Osa muistakin kriteereistä on kuitenkin hänen mukaansa jo lähellä täyttymistä.

– Meillä on ollut vaikeuksia jäljittää tartuntoja, tartuntojen määrä on kasvanut nopeasti ja nyt tämä positiivistenkin osuus testatuista ylittää tuon rajan. Kyllähän tämä kieltämättä aika huolestuttavaa on.

Lehtonen muistuttaa, että tilastot päivittyvät viiveellä ja nämä luvut kertovat tartunnoista, jotka ovat käytännössä tapahtuneet muutama päivä sitten. Hänen mukaan todennäköisesti luvut tulevat tästä vielä nousemaan.

– Ja tulevat nousemaan niin kauan, kunnes on sellaisia rajoitustoimenpiteitä, jotka rajoittavat viruksen leviämistä. Maailmalta saatu kokemus on, että epidemia ei oikein missään pysähdy itsestään. Tarvitaan aktiivisia toimia sekä väestöltä että terveysviranomaisilta, jotta tartuntalähteitä saataisiin karsituksi.

