Ilmavoimien vanha Hawk-hävittäjä viettää eläkepäiviään kauppakeskus Tuulosessa Hanssin-Jukan siipien suojassa

Hämeenlinnassa kauppakeskus Tuulosessa sijaitsevassa lentokonehangaarissa koettiin alkuviikosta jännittäviä hetkiä, kun Ilmavoimien käytöstä poistettu Hawk-hävittäjä löysi eläkepäivien paikkansa hallista.

Vuonna 1984 valmistunut Hawk HW-338 teki ennen Tuuloseen saapumista pitkän uran useissa eri Ilmavoimien joukko-osastoissa Lentosotakoulussa eli nykyisessä Ilmasotakoulussa. Viimeiset vuodet kone oli käytössä Suomen Ilmavoimien taitolento-osastossa, Midnight Hawksissa, kertoo Hanssin Jukan perinneyhdistyksen puheenjohtaja Kimmo Salomaa.

– Jo aikaisemmin olimme saaneet meidän päätähden eli Hanssin-Jukan lisäksi kaksi torjuntahävittäjää, Drakenin ja Mig-21:n tänne. Nyt pikkuhiljaa käytöstä on poistumassa nämä vanhimmat Hawkin versiot, joten esitimme toiveen, että voisimmeko saada myös Hawkin, koska se kuuluu samaan aikakauteen ja täydentäisi näyttelyä hienosti.

Hanssin-Jukka on Tuulosessa näytteillä oleva vanha Douglas DC-2 lentokone.

Tuuloseen saapuneen hävittäjän lentoaika tuli täyteen ja se poistettiin Ilmavoimien käytöstä vuonna 2017. Kaikki osat eivät kuitenkaan vielä olleet käyttöikänsä päässä, kertoo Salomaa ja viittaa siipien puuttumiseen.

– Kone on vielä Puolustusvoimien ja Ilmavoimien käytössä modernisoituina versioina, joten varaosatarpeita sielläkin riittää. Eli niitä siipiä tarvitaan vielä testaukseen ja kenties ihan lentokäyttöönkin.

– Ja kun tää meidän Hawk on täällä Hanssin-Jukan vieressä sisällä, niin ei se olisi siipien kanssa tänne mahtunutkaan, Salomaa naurahtaa.

Tuuloseen tuodulla Hawk HW-338:lla mitattu hurjia G-voimia

Ilmavoimien käytössä hävittäjien käyttöikää ei arvioida vain lentotuntien perusteella, valottaa Salomaa. Tuuloseen tuodun Hawkin laitetilasta löytyy muun muassa mittari, jolla on mitattu koneen eri kohtiin kohdistuneita G- eli kiihtyvyysvoimia.

– Tällä koneella on mitattu peräti 8 G:tä, ja sitäkin ihan kunnon lukemat. Normaalissa lentoharjoitus- ja koulutuskäytössä tuommoisia ei ihan noin vain saavuteta

– Midnight Hawksien show on kuitenkin aikamoista pyöritystä, syöksymistä, kaartoa ja nousua. Sieltä ne G:t ovat tulleet, kertoo Salomaa.

Hawk HW-338 toimi Suomen Ilmavoimissa kehittyneenä koulutuskoneena eli ensimmäisenä suihkukoneena valmistuville piloteille, kertoo Salomaa. Harri Oksanen / Yle

Vielä yleisö ei kuitenkaan pääse ihastelemaan Tuuloseen tuotua lentokonetta lähietäisyydeltä.

– Heittoistuimia valmistellaan, niin että kaikki tässä koneessa olisi valmista näyttelykäyttöön. Eli kaikki paineiset osat, öljyt ja muut täytyy olla poissa. Tämän jälkeen ohjaamoon asennetaan portaat ja koneen ulkopuolelle näytöt kertomaan koneen historiasta.

Salomaan mukaan tavoitteena on, että yleisö pääsisi joulun avajaisissa ihastelemaan konetta.

Vaikka Tuulosesta löytyykin jo koko joukko erilaisia lentokoneita, niin Hanssin-Jukan yhdistyksellä riittää uusia toiveita.

– Tää toiveiden tynnyri on tietysti loppumaton, kun alkuun on päästy. Yksi käytöstä poistettu MI-8 helikopteri voisi liittyä tähän meidän kokoelmaan. Mutta tämä hanke on vielä sen verran alkuvaiheessa, että se on siellä toiveiden tynnyrin puolella, maalailee Salomaa.