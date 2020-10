Finlandia-palkinnot jaetaan tänä vuonna Ylen suorassa tv-lähetyksessä

Finlandia-palkinnot jaetaan koronapandemian vuoksi uudella tapaa. Voittajat ratkeavat suorana Yle TV1:ssä ja Yle Areenassa lähetettävässä Finlandia 2020 – lukemisen juhlaa -ohjelmassa marraskuun 25. päivänä kello 19–20.

Illan aikana julkistetaan kauno-, tieto-. sekä lasten- ja nuortenkirjallisuuden Finlandiat. Valokeilassa ovat paitsi voittajat myös heidät valitsevien tarinat siitä, miten he päätyivät valintoihinsa. Kaunokirjallisuuden voittajan valitsee kapellimestari Hannu Lintu, tietokirjallisuussarjan voittajan poliitikko Nasima Razmyar ja lasten- ja nuortenkirjallisuuden voittajan näyttelijä Christoffer Strandberg.

Ohjelman tekijöiden mukaan luvassa on lämminhenkinen ilta kirjallisuuden parissa. Musiikista vastaa muusikko Jarkko Martikainen.

– Tällaisena poikkeuksellisena vuonna, kun monia tapahtumia on peruttu, lukeminen on ollut yksi niistä asioista, joita on voinut tehdä. Ohjelmalla halutaan juhlistaa suomalaisille tärkeää asiaa ja harrastusta yhdessä katsojien kanssa, sanoo Ylen tapahtumapäällikkö Asta Kujala.

Kirjallisuusillan muusikkona on Jarkko Martikainen. Mårten Lampén / Yle

Ohjelman juontavat Ylen toimittaja Anna Tulusto ja luova johtaja Jani Halme. Molemmat ovat kirjallisuuden suurkuluttajia.

– Tuon ohjelmaan innostusta ja iloa. Minähän saan tehdä ihaninta duunia, mitä kuvitella voin. Olen eläytyvä lukija. Ei ole harvinaista, että vollotan ääneen, kun kirja on surullinen tai hauskaa kirjaa lukiessa nauran. Minusta on myös ihanaa puhua lukemastani, Tulusto kertoo.

Lukeminen esillä Ylen ohjelmistossa

Lukeminen on laajalti esillä Ylen ohjelmistossa syksyn aikana ennen Finlandia-lähetystä.

Yle Kioskin kesällä järjestämän kirjoituskilpailun kymmenen parasta tarinaa julkaistaan Instagram-kirjoina Yle Kioski Lit -tilillä. KyssäLIT-sarjassa kirjailijat vastaavat kysymyksiin, joita heiltä ei yleensä kysytä.

Radio Suomessa kokoontuu lukupiiri kolmena peräkkäisenä sunnuntaina 8. marraskuuta alkaen. Lukeminen on myös lapsille suunnatun Yle Mixin marraskuun aiheita.

Finlandia-palkintoa on jaettu vuodesta 1984 lähtien. Palkinto on suuruudeltaan 30 000 euroa.