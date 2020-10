"On pelottavaa, että viikon päästä voi olla taas työtön" – Joni Sarajärven kaltaiset vuokratyöntekijät ovat ensimmäisinä jonossa, kun yritykset karsivat työvoimaa

Henkilöstöpalveluyrityksissä on tarjolla useita tuhansia matkailualan työpaikkoja vähemmän kuin viime vuonna.

Matkailuala on kovassa turbulenssissa, joidenkin mukaan syöksykierteessä, koronaviruksesta johtuvien rajoitusten vuoksi. Alalla pelätään ensi talvena massatyöttömyyttä erityisesti vuokratyöntekijöiden joukossa, joista suurin osa on nuoria.

Lapin matkailualan noin 8000–10 000 talvityöntekijästä on arvioiden mukaan majoitus- ja ravintola-alan vuokratyöntekijöitä noin 3000–4000.

He ovat usein myös ensimmäinen kohde, joihin yritysten leikkuri iskee, sanoo Staffpoint Oy:n toimitusjohtaja Anu Ahokas.

– Me olemme näköalapaikalla kuinka suomalaisilla yrityksillä menee. Meidän kautta haetaan ensimmäiset joustot työvoimatarpeen muutoksiin. Näkymät ovat tällä hetkellä matkailu- ja ravintolasektorilla todella haastavat, mutta ne ovat haastavat myös teollisuudessa, Ahokas laskee.

Hotelli Luostotunturissa työskentelevä Joni Sarajärvi valmistautuu iltavuoroon. Tällä hetkellä töitä on, mutta näkymät ovat synkät, jos ulkomaalaiset matkailijat jäävät talvella tulematta.

– Aika pelottavaahan tämä on, että viikon päästä saattaa olla taas työtön, Sarajärvi huokaa.

Tuhansia vuokratyöpaikkoja viimevuotista vähemmän

Henkilöstöpalveluyrityksillä on toistaiseksi tarjottavanaan matkailualan työntekijöille pääosin tyhjää.

Staffpointilla on nyt koko maassa 2000 työpaikkaa vähemmän tarjottavana kuin viime vuonna. Koronaepidemiasta johtuva matkailualan kriisi Lapissa uhkaa kasvattaa lukua suuremmaksi.

– Olemme vuosittain tarjonneet lähes tuhat työpaikka Lapin matkailussa ja nyt riskinä on, että nämä jäävät toteutumatta talvisesongin osalta, toteaa Ahokas.

Moni Joni Sarajärven kaltainen nuori vuokratyöntekijä on joko vaihtanut alaa tai paikkakuntaa, kun matkailualan työt hävisivät alta koronakriisissä. Pekka Viinikka / Yle

Toisella suurella henkilöstöpalveluyrityksellä, Baronalla tilanne on samansuuntainen: matkailualalla tarjottavat työpaikat uhkaavat olla ensi kaudella vähissä.

– Kohteesta riippuen karkea arvio on, että vuokratyövoimaa tarvitaan Lapissa 30-70 prosenttia vähemmän. Joissakin matkailukohteissa yrityksillä voi olla vuokratyövoiman tarve yli 80 prosenttia vähemmän, kertoo Barona Oy:n Lapin aluejohtaja Kimmo Gauriloff.

Baronalla oli Lapissa tarjolla viime vuonna runsaat 700 työpaikkaa.

Vuokratyöntekijä on usein alle 30-vuotias

Koronakevät oli hankala tuhansille matkailualan työntekijöille. Niin myös Joni Sarajärvelle, jonka työttömyysjakso venähti useaksi kuukaudeksi.

Työt kutsuivat jälleen syyskuun alussa, kun suomalaiset saapuivat Lappiin ruskamatkoille.

30-vuotias Sarajärvi on työskennellyt nykyiselle työnantajalleen viimeiset seitsemän vuotta ja asemapaikka on ollut pääosin Luostolla.

Henkilöstöpalvelujen vuokratyövoima on pääosin Sarajärven kaltaisia kolmikymppisiä ja sitä nuorempia. Henkilöstöpalveluyritys on usein ammattiin valmistumisen jälkeen ensimmäinen työnantaja.

– Ravintola-alalla ja Lapin kausityöntekijöistä kaksi kolmesta on alle 30-vuotiaita, toteaa Barona Oy:n aluejohtaja Kimmo Gauriloff.

Moni vaihtaa työtä, alaa tai paikkakuntaa

Matkailualan vuokratyöntekijöistä osa on hakeutunut muille aloille, kun työllisyystilanne muuttui viime keväänä.

– Esimerkiksi kaupan ala oli sellainen, joka työllisti paljon ja kun olen keskustellut heidän kanssaan, niin kaupan alalle he aikovat jäädäkin, sanoo Gauriloff.

Nuoret työntekijät ovat hakeutuneet myös kokonaan muille toimialoille. Suunta on sinne, missä löytyy työllistymismahdollisuuksia, kertoo Staffpoint Oy:n toimitusjohtaja Anu Ahokas.

– Logistiikka-alalla on kysyntä kiihtynyt, kun verkkokauppa lisääntynyt. Kysyntä on kasvanut toimistotöissä ja taloushallinnon ammattilaisista on myös kysyntää.

Useat Lapissa keväällä työskennelleet vuokratyöntekijät vaihtoivat myös paikkakuntaa, kun lomautuslaput iskettiin keväällä käteen ja työt toistaiseksi päättyivät.

Moni Joni Sarajärvenkin tutuista työkavereista muutti tulevaisuuden suunnitelmiaan.

– Kun rajoitukset olivat rajummat ja Lapissa oli melkein kaikki työttöminä, aika moni lähti kaupunkeihin. Moni aloitti opiskelun, kun ei ollut töitä.

Ruskasesongin viimeiset päivät ovat Lapissa meneillään. Sesongin jälkeen Sarajärvellä on töistä muutaman viikon tauko, mutta marraskuussa töiden pitäisi jälleen jatkua.

– Tällä hetkellä on kevääseen asti sopimus, mutta äkkiä tulee lomautuslappuja, jos yritykset eivät enää tarvitse työntekijöitä.

Mitä ajatuksia juttu herätti? Voit keskustella aiheesta torstaihin kello 23 asti.

Lue myös: Vuokratyöyrityksillä on huono maine, mutta niitä pidetään tärkeinä työllistäjinä – "Kuka tahansa voi pistää firman pystyyn"