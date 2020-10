Greta Thunberg, sir David Attenborough vai kenties WHO? – Joku tästä joukosta saattaa pokata tänään jaettavan Nobelin rauhanpalkinnon

Nobel-komitea ei kerro, ketkä ovat ehdolla palkinnon saajiksi, mutta osa tiedetään ja monia muita on veikattu.

Norjan Nobel-komitea on saanut kaikkiaan 318 ehdotusta rauhanpalkinnon saajiksi. Näistä 211 on henkilöitä ja 107 järjestöjä.

Nobel-komitea ei kerro, keitä ehdotettujen joukossa on. Eräät ehdotuksen tehneet ovat julkistaneet sen itse. Maailmalla laaditaan myös paljon listoja, ketkä voisivat olla ehdolla ja ketkä ansaitsisivat palkinnon.

Tähän juttuun on poimittu ehdokkaita, jotka ovat veikkausten kärkisijoilla. Usein komitea on kuitenkin yllättänyt ja valinnut palkinnon saajaksi henkilön tai järjestön, joka on ollut suurelle yleisölle aivan tuntematon.

Miten pääsee ehdolle rauhanpalkinnon saajaksi? Ehdolle pääsee, jos jokin seuraavista henkilöistä tai järjestöistä tekee ehdotuksen: Valtiojohtaja, hallituksen tai parlamentin jäsen

Tiettyjä tutkimusaloja edustava yliopiston professori tai rehtori.

Eräiden kansainvälisten oikeusistuimien jäsenet

Henkilö tai organisaatio, jolle on myönnetty Nobelin rauhanpalkinto

Entinen tai nykyinen Norjan Nobel-komitean jäsen tai komitean avustaja Alfred Nobel halusi, että palkinnon saa se, "joka on tehnyt parasta työtä kansakuntien veljeyden hyväksi, asevoimien poistamiseksi tai supistamiseksi, tai rauhankongressien pitämiseksi tai edistämiseksi" Lähde: Nobelprize.org

Maailman terveysjärjestö WHO

Vuonna 1948 perustettu WHO on ollut keskeisessä asemassa maailman, erityisesti kehitysmaiden terveydenhuollon kehittämisessä ja organisoimisessa.

WHO on myös tärkeässä roolissa lääkkeiden kehitystyössä.

Järjestö nousi erityisen tärkeäksi toimijaksi koronapandemian alettua ja järjestön johtaja Tedros Adhanom Ghebreyesus oli päivittäin uutiskuvissa.

Koronapandemia tosin alkoi toden teolla vasta sen jälkeen, kun rauhanpalkintoehdotusten aikaraja meni umpeen 1. helmikuuta.

Jos joku on ehdottanut WHO:ta, Nobel-komitea saattaa tuntea halua tukea järjestöä arvokkaassa työssään. WHO on joutunut vaikeaan tilanteeseen erityisesti siksi, että sen tärkein tukija Yhdysvallat perui rahoituksensa WHO:lle toukokuussa. Terveyden edistämistä voidaan myös pitää rauhantyönä.

Greta Thunberg

Ehkä vahvin ehdokas palkinnonsaajaksi on ruotsalainen 17-vuotias ilmastoaktivisti Greta Thunberg.

Aktivisti Greta Thunberg osallistui ilmastonmuutoksen vastaiseen mielenosoitukseen Ruotsin valtiopäivien edustalla Tukholmassa 25. syyskuuta 2020. Jonathan Nackstrand / AFP

Hän on aktivoinut miljoonia nuoria toimimaan ilmastonmuutoksen estämiseksi ja perustanut Fridays for Future -liikkeen, joka järjestää perjantaisin ilmastotapahtumia.

Thunbergin asetti ehdolle Norjan sosialistisen vasemmistopuolueen kansanedustaja Lars Haltbrekken.

Jacinda Ardern

Uuden-Seelannin pääministeri Jacinda Ardern on ollut korkealla veikkauksissa palkinnon saajaksi.

Perusteluna on hänen taitava toimintansa Christchurchissa maaliskuussa 2019 tehtyjen veristen terrori-iskujen jälkeen.

Pääministeri Jacinda Ardern Christchurchin uhrien muistotilaisuudessa. Marty Melville / AFP

Ardern osoitti iskujen jälkeen myötätuntoa uhreja kohtaan, mutta myös poliittista johtajuutta saamalla läpi aselakien tiukennuksen Uudessa-Seelannissa.

Hänen tapansa puhua terrori-iskun tekijästä, eli olla mainitsematta tämän nimeä, on muodostunut esimerkiksi muillekin poliittisille johtajille ja tiedotusvälineille.

Lisäksi Ardern on saanut mainetta koronaepidemian hyvästä hoidosta maassaan.

Euroopan ihmisoikeustuomioistuin ECHR

Kyproksen oikeusministeri on maan hallituksen puolesta asettanut Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen ehdolle Nobelin rauhanpalkinnon saajaksi.

Hallituksen perusteluna on, että Strasbourgissa toimiva tuomioistuin on tärkeä instituutio ihmisoikeuksien ja kansainvälisen oikeuden turvaamisessa.

ECHR tuottaa myös vakautta ja edistää maailmanrauhaa ja rauhanomaista rinnakkaiseloa, Kyproksen hallitus perustelee.

Loujain al-Hathloul

Saudiarabialainen naisten oikeuksia ajava aktivisti Loujain al-Hathloul on ollut vangittuna toukokuusta 2018 lähtien. Samaan aikaan pidätettiin useita ihmisoikeuksien puolustajia Saudi-Arabiassa.

Al-Hathloulia on ihmisoikeusjärjestöjen mukaan kidutettu vankilassa.

Nobel-komitea on usein nostanut ihmisoikeusaktivistit palkinnon saajiksi. Al-Hathloulin nimitys olisi hyvä tapa tuoda julkisuuteen öljyrikkaan Saudi-Arabian heikko ihmisoikeustilanne.

Toimittajien yhteisjärjestöt

Toimittajajärjestöt, kuten Reporters without borders (Toimittajat ilman rajoja) ja The Committee to Protect Journalists ovat Norjan Rauhantutkimusinstituutin PRIOn veikkauslistan kärjessä. Instituutti tekee vuosittain ennusteen, ketkä voisivat todennäköisimmin saada rauhanpalkinnon.

PRIOn mukaan väärien tietojen levittäminen lisääntyy sodissa ja huoli väärennetyistä uutisista kasvattaa tarvetta luotettavaan, laadukkaaseen uutisointiin.

PRIO arvelee, että Nobel-komitea saattaa olla lähettämässä viestiä kansainväliselle yhteisölle journalismin ja sananvapauden merkityksestä.

Rauhanpalkinnon aikataulu 2020 Syyskuu 2019 - tammikuu 2020. Ehdotuksia saa jättää Nobel-komitealle

Helmi-maaliskuu. Nobel-komitea laatii supistetun listan ehdokkaista

Huhti-elokuu. Komitean avustajat tutkivat listalle päässeitä

Lokakuun alku. Komitea päättää palkinnon saajan

9. lokakuuta. Palkinnon saajan nimi julkaistaan kello 12

10. joulukuuta. Palkinto luovutetaan Oslon yliopistossa Lähde: Nobelpeaceprize.org

Ilham Tohti

Ilham Tohti on kiinalainen uiguurivaikuttaja ja akateemikko. Minzun yliopiston taloustieteen professori on vuodesta 2014 lähtien kärsinyt elinkautista vankeusrangaistusta, jonka hän sai separatistisesta toiminnasta.

Jewher Ilham, vangitun ihmisoikeusaktivistin Ilham Tohtin tytär pitää esillä isänsä kuvaa juhlassa, jossa EU-parlamentti myöntää Ilham Tohtille Saharov-ihmisoikeuspalkinnon. Patrick Seeger / EPA

Tohti oli julkisuudessa, koska hän vaati, että Kiinan tulisi noudattaa alueen olemassa olevia lakeja, lieventää taloudellisia rajoituksia ja edistää lakiin perustuvaa hallintojärjestelmää.

Yhdysvaltalaiset kongressin jäsenet ovat nimenneet hänet aiemminkin ehdolle rauhanpalkinnon saajaksi.

Tohtin palkinto nostaisi esiin Kiinan harjoittaman uiguurivähemmistön sorron Xinjiangin alueella.

David Attenborough

Maailmankuulun luontotoimittajan, sir David Attenborough'n dokumentteja on nähty Suomenkin televisiossa. Viime vuosina hän on painottanut ilmastonmuutoksen koko maapallolle aiheuttamaa uhkaa.

Attenborough'n ehdolle asettamista on vaadittu Britanniassa muun muassa nimienkeruukampanjalla.

Luontotoimittaja David Attenborough Melbournen eläintarhassa kädellään valtava sauvasirkka Dryococelus australis (Lord Howe Island stick insect), jonka luultiin 70 vuoden ajan kuolleen sukupuuttoon. Joe Castro / EPA

Nathan Law

Nathan Law on hongkongilainen nuorisopoliitikko, joka on noussut Hongkongin demokratialiikkeen yhdeksi kärkihahmoista.

Kiinan nujerrettua demokratialiikkeen Law on siirtynyt Britanniaan. Hän aikoo jatkaa demokratiatyötään Lontoosta käsin.

Jos Law saisi palkinnon, toisi se entistä vahvemmin maailman tietoon Kiinan demokratian vastaisen toiminnan Hongkongissa.

