Kaksi viikkoa ja yli 200 tartuntaa opiskelijoilla – katso päivä päivältä, miten koronatilanne räjähti maan pahimmaksi Vaasassa

Vaasassa koronatartuntatilanne on pahentunut nopeasti erityisesti nuorten aikuisten keskuudessa. Karanteenissa on satoja vaasalaisia, joista suuri osa opiskelijoita. Jarkko Heikkinen / Yle

Keskiviikkona 7. lokakuuta Vaasa on Suomen koronapääkaupunki.

Tartuntojen ilmaantuvuusluku Vaasassa on 330 tartunnan saanutta 100 000 asukasta kohti, kun se vertailuna esimerkiksi Helsingissä on 89 tartunnan saanutta 100 000 asukasta kohti.

Selvitimme päivä päivältä, miten Vaasan sairaanhoitopiirissä päädyttiin kahdessa viikossa tilanteeseen, jossa uusia tartuntoja tulee kymmeniä päivässä ja karanteenissa on tuhansia ihmisiä.

7.9.–24.9.

Varmistettujen koronatartuntojen määrä alkaa kasvaa Vaasan sairaanhoitopiirissä syyskuun alussa melko rauhallisen jakson jälkeen.

Useamman tartunnan ryppäitä todetaan Helsingissä järjestettyyn opiskelijatapahtumaan osallistuneilla sekä perheillä, joissa kaikki saavat tartunnan. Helsingin lisäksi myös ulkomailta tulee alueelle tartuntoja.

Vaasan yliopisto siirtyy 9.9. pariksi viikoksi etäopetukseen yhden todetun tartunnan vuoksi. Myös keskussairaalan henkilökunnassa todetaan kaksi tartuntaa.

Tässä vaiheessa kaikki altistuneet pystytään vielä tavoittamaan ja lähes kaikkien tapausten alkuperä ja tartuntaketjut selvittämään.

Sairaanhoitopiirin tilaston mukaan 24. syyskuuta sen alueella on todettu koko epidemian aikana yhteensä 99 koronatartuntaa.

Keskiviikko 23.9.

Vaasassa järjestetään yliopiston ensimmäisen vuoden opiskelijoiden ryhmäytymistapahtuma, josta nuoret lähtevät kaupungille ravintoloihin jatkamaan juhlintaa.

Ulkoilmatapahtumassa on todennäköisesti useita koronaviruksen kantajia. Ainakin yökerho Fontanassa käy henkilöitä, joilla todetaan myöhemmin koronatartunta.

Tartuntojen alkuperää ei ole pystytty selvittämään.

Yökerho Fontana on opiskelijoiden suosima juhlimispaikka Vaasan keskustassa. Sami Pöntinen / Yle

Perjantai 25.9.

Yökerho Fontanassa käy jälleen henkilöitä, joilla todetaan myöhemmin koronatartunta.

Tartunnan saaneet ovat käyneet myös kuntosalilla ja keskustan pikaruokapaikoissa perjantain ja lauantain välisenä yönä.

Lauantai 26.9.

Yökerho Fontanan lisäksi ainakin Ernst Salongerissa asioi tartunnan saaneita henkilöitä.

Maanantai 28.9. – keskiviikko 30.9.

Syyskuun viimeisten päivien aikana nuoret liikkuvat niin kuntosaleilla, ravintoloissa kuin korkeakoulujen tiloissa. Joukossa on Åbo Akademin, Vaasan yliopiston ja Vaasan ammattikorkeakoulun tiloja.

Paikkoja on kymmeniä. Ne tulevat tietoon vasta myöhemmin, kun tartuntoja aletaan todeta ja tartuntaketjuja selvitellä.

Keskiviikko 30.9.

Todetaan ensimmäinen edellisen viikon juhlintaan liittyvä koronatartunta opiskelijalla.

Torstai 1.10.

Opiskelijoihin liittyviä tartuntoja varmistuu lisää.

Sairaanhoitopiiri kertoo kahdesta tartunnasta ja useista koronatartunnalle altistuneista.

Vaasan sairaanhoitopiirin epidemian aikaisten tartuntojen yhteismäärä on 110, kun syyskuun viimeisen päivän ja lokakuun ensimmäisen päivän kolmen opiskelijan tartunnan lisäksi aiemmin tunnettuihin tartuntaketjuihin on tullut muutamia lisätartuntoja.

Vaasan yliopisto on joutunut jo kahdesti syyslukukauden aikana siirtymään etäopetukseen. Sebastian Björklund / Yle

Perjantai 2.10.

Sairaanhoitopiirissä todetaan kolmetoista uutta tartuntaa. Tartunnan saaneista kymmenen on opiskelijoita, jotka on testattu tiistaina 29.9. Altistuneita on yli sata.

Tartunnan saaneet, joiden tartuntaa ei ole vielä todettu, liikkuvat laajasti ympäri kaupunkia myös torstain-perjantain aikana. Aiemmin mainittujen korkeakoulujen lisäksi myös Novian Palosaaren kampuksella liikkuu tartunnan saaneita. Baareista myös Oliver’s Innissä, O’Malleysissa ja Leipätehtaalla on voinut altistua.

Vaasan yliopisto siirtyy uudelleen etäopetukseen, nyt kahden viikon ajaksi.

Pohjanmaalle annetaan suositus käyttää kasvomaskeja. Lisäksi lukioissa ja toisen asteen oppilaitoksissa suositellaan kasvomaskeja.

Lauantai 3.10.

Sairaanhoitopiiri tiedottaa 14 uudesta koronatartunnasta. Niistä 13 on yliopisto-opiskelijoilla.

Koska myös Vaasan ammattikorkeakoulussa varmistuu kolme tartuntaa, ammattikorkeakoulukin siirtyy etäopetukseen.

Jo aiempina päivinä kaupunki on tiedottanut yksittäisten tartunnan saaneiden liikkeistä, mutta tästä päivästä alkaen listat mahdollisista altistumispaikoista alkavat pidentyä ja puhutaan useiden eri henkilöiden laajasta liikkumisesta kaupungilla 23.9. alkaen.

Yökerho Fontana ilmoittaa sulkevansa ovensa toistaiseksi.

Kaikkia altistuneita ei pystytä tavoittamaan enää vuorokauden sisällä, sillä heitä on jo satoja.

Epidemian aikaisten koronatartuntojen määrä sairaanhoitopiirissä on nyt 134.

Sunnuntai 4.10.

Todettuja koronatartuntoja tulee Vaasan sairaanhoitopiirissä ilmi nyt kymmenittäin.

Sunnuntaina uusia varmistettuja tartuntoja on 39. Ne on lähes kaikki todettu Vaasan kaupungin alueella, opiskelijoilla.

Sairaanhoitopiirillä ei riitä altistuneiden kartoittamiseen enää henkilökuntaa, joten Vaasan Gerbyn terveysasema suljetaan maanantaista lähtien viikoksi ja sen henkilökunta ryhtyy kartoitustehtäviin.

Korkeakoulut, lukiot ja muut toisen asteen oppilaitokset siirtyvät etäopetukseen, jos eivät ole jo siirtyneet.

Sairaanhoitopiirin epidemian aikaisten tartuntojen määrä nousee 173:een. Altistuneiden määrä nousee jo lähelle tuhatta.

Yksi sadoista altistumisen vuoksi karanteeniin joutuneista opiskelijoista on Ida Kettuoja Vaasan yliopistosta. Anna Wikman / Yle

Maanantai 5.10.

Vaasan sairaanhoitopiirin todettujen tartuntojen määrä nousee 222:een. Parissa vuorokaudessa uusia tartuntoja on kirjattu kymmeniä.

Uudet tartunnat keskittyvät edelleen Vaasan kaupungin alueelle, nuoriin aikuisiin ja opiskelijoihin.

Vaasan sosiaali- ja terveystoimi kieltää kolmen viikon ajaksi yli 50 henkilön tapahtumien ja tilaisuuksien järjestämisen. Myös pienempien tapahtumien välttämisestä annetaan vahva suositus.

Varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen henkilökunnalle suositellaan maskin käyttöä.

Tiistai 6.10.

Tartuntojen määrä nousee maanantaista 70:llä, mikä on suurin määrä vuorokaudessa tähän asti. Kokonaismäärä sairaanhoitopiirissä epidemian alusta on jo 292, ja se on noussut lähes 200:lla vajaan kahden viikon aikana.

Sairaanhoitopiirin resurssit tartuntaketjujen ja altistuneiden jäljittämisessä eivät riitä. Toisenkin terveysaseman sulkemiseen varaudutaan, jotta jäljittäjiä saataisiin lisää.

Tartunnan saaneiden liikkeitä paljastuu lisää aikavälillä 28.9.–2.10.

Maanantain ja tiistain aikana on otettu yli 500 koronatestiä päivässä, ja pian aletaan nähdä, kuinka paljon karanteeniin määrätyillä altistuneilla paljastuu tartuntoja. Jarkko Heikkinen / Yle

Keskiviikko 7.10.

Uusien tartuntojen määrä eiliseltä 41 eli yhteensä 334 koronatartuntaa. Määrä on kasvanut kahdessa viikossa 235 tapauksella.

Tartunnoissa ilmenee kaksi linjaa; ensimmäisen vuoden opiskelijoiden juhlintoihin ja opiskelujen aloitusriitteihin liittyvät tartunnat sekä ulkomailta Vaasaan tulleiden vaihto-opiskelijoiden tartunnat.

Koronan ilmaantuvuusluku jatkaa uusien tartuntojen myötä kasvuaan. Se on Vaasan alueella jo 330 tartuntaa 100 000 ihmistä kohti ja koko sairaanhoitopiirin alueella 141 tartuntaa 100 000 ihmistä kohti. Altistuneita on Vaasassa 1100.

Oppilaitoksissa uusia tapauksia, ja tautitapauksia alkaa esiintyä myös henkilöstössä. Gerbyn terveysaseman lisäksi myös Ristinummen terveysaseman lääkärin- ja hoitajan vastaanotot suljetaan ja henkilöstö siirretään tartunnanjäljitykseen.

Mitä Vaasasta olisi opittavissa

Vaasan kaupungin johtava ylilääkäri Heikki Kaukoranta kommentoi ytimekkäästi, kun kysymme, mitä Vaasan tilanteesta olisi opittavissa muualla Suomessa:

– Valtakunnallisilla aukiolorajoituksilla olisi voitu tehokkaasti madaltaa toista aaltoa. Se osoittautui kuitenkin poliittisesti mahdottomaksi toteuttaa silloin, kun siitä olisi ollut kaikkein suurin hyöty eli noin kuukausi sitten. Muutenkin ehkäiseviin toimiin kannattaa ryhtyä hyvissä ajoin.

