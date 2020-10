Vähävaraisille jaetaan käytettyjä kasvomaskeja – perhe pettyi: "Kuin vaippa"

Etelä-Karjalassa on jaettu tällaisia kasvomaskeja

Etelä-Karjalassa on jaettu tällaisia kasvomaskeja Ines Sirén/Yle

Etelä-Karjalassa Ruokolahdella asuvan perheen ällistys oli melkoinen, kun se kävi jokin aika sitten hakemassa paikalliselta terveysasemalta vähävaraisille tarkoitettuja maskeja.

Paketissa oli neljä kangasmaskia. Perheen mielestä maskit olivat käyttökelvottomia.

– Maskeissa olleet kuminauhat olivat ihan lötköt. Toisessa oli silkkinauhat, jotka eivät kestä pesua. Maskien silittäminen pesun jälkeen oli myös mahdotonta, koska saumat oli leikattu huonosti, kertoo perheen äiti.

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri Eksote jakaa ilmaiseksi kangasmaskeja, jotka ovat aiemmin olleet terveydenhuoltohenkilöstön käytössä. Niiden käyttö on Eksotessa lopetettu, koska henkilökunnalle on saatu tilalle kertakäyttömaskeja.

Käytetyt kangasmaskit on huolellisesti pesty ja tarkastettu ennen jakoa.

Perheen äidin mielestä ilmaiseksi saatuja maskeja ei voinut käyttää.

Kangasmaskeja oli kahta erilaista. Kapeammasta mallista tuli perheen äidin mielestä pussi, eikä sitä saa tiukasti ylleen.

– Laatu oli aivan kelvoton. Se oli kuin vaippa.

Maskit nähneen Ylen toimittajan mukaan kangas näyttää ikään kuin ylijäämäkankaalta. Kangas on niin paksua, että valo ei pääse läpi. Ines Sirén/Yle

Kangasmaskeja hakenut perhe ei halua esiintyä omalla nimellä, koska he pelkäävät oman terveydenhuoltonsa muuten vaarantuvan. Ylen toimittaja on nähnyt maskit.

Kevään kangasmaskit jakoon

Suomessa on elokuusta lähtien jaettu maskeja vähävaraisille. Käytännöt vaihtelevat kunnittain. Joissakin jaetaan kertakäyttömaskeja, toisissa taas kangasmaskeja.

Etekä-Karjalassa vähävaraisille jaetaan käytettyja kangasmaskeja, koska niitä on varastossa runsaasti.

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin hoivajohtaja Taina Jaako kertoo, että kun keväällä ei kertakäyttömaskeja saatu mistään, oli pakko tilata kankaisia. Niitä saatiin peräti 60 000 kappaletta.

Mustat nauhat ovat huokoisia ja kierteellä. Maskit nähnyt Ylen toimittaja kertoo, että valkoisen maskin kuminauhoissa on joustoa tallella. Ines Sirén/Yle

Hoivatyössä hoitajien tulee pitää maskia koko työpäivän, ja kangasmaskin pitäminen kävi työntekijöille raskaaksi. Vasta vähän ennen juhannusta alettiin saada kertakäyttömaskeja, jolloin varastossa olleet kangasmaskit jäivät tarpeettomiksi.

Kun velvoite jakaa maskeja tuli, päädyttiin jakamaan varastossa olleet ja muuten käyttämättömiksi jääneet maskit vähävaraisille.

Täyttävät kriteerit

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin hoivajohtajan Taina Jaakon mielestä ilmaiseksi jaetut maskit eivät ole ala-arvoisia. Hän kertoo saaneensa negatiivista palautetta maskeista vain yhdeltä ihmiseltä.Maskeja on jaettu noin 6 000 kappaletta.

Eksote tilasi keväällä kangasmaskeja kolmelta eri valmistajalta, joista yksi oli suomalainen ja kaksi ulkomaalaisia. Tilauskriteerinä muun muassa oli, että niiden tulee kestää teollinen pesu.

Vaatimukset kangasmaskeille ovat ylipäätään hyvin löysät. Niiden valmistamiseen ei THL anna mitään ohjetta (siirryt toiseen palveluun), vaan toteaa, että kasvomaskin voi ostaa kaupasta tai tehdä itse. Se voi olla tehty kankaasta tai muusta materiaalista. Tärkeää on, että (siirryt toiseen palveluun) maskin läpi pystyy hengittämään ja että sitä vaihtaa tarpeeksi usein.

Keväällä hankitut kangasmaskit olisivat saattaneet joutua kaatopaikalla, jos niitä ei olisi alettu jakaa ihmisille ilmaiseksi. Ines Sirén/Yle

Taina Jaakon mukaan Eksoten jakamat kangasmaskit täyttävät kaikki kriteerit. Maskeja piti keväällä saada tosi nopeasti, mutta niitä tilatessa turvallisuus oli lähtökohta.

– Lähtökohta oli, ettei tulisi kovin monta saumaa ja että maski on tehty mahdollisimman vähillä ompeleilla, kertoo Jaako.

Huonoja ei jaeta

Viime keväästä lähtien kangasmaskien tuotekehittely on kasvanut huimasti. Tarkoitus ei Etelä-Karjalassakaan ole jakaa huippumuodikkaita ja kalliita maskeja.

– Kaupoissa on nytmyytävänä kestomaskeja, joissa on sauma keskellä. Me emme sellaisia halunneet, joska ommeljäljestäkin voi pisara mennä läpi, sanoo Jaako.

Jaako korostaa, että kangasmaskit ovat olleet terveydenhoitohenkilöstön käytössä ja toimineet siinä juuri niin kuin pitääkin.

– Kangasmaskeissa on se ongelma, että yksi ja samanlainen maski ei sovi kaikille. Perusperiaate on kuitenkin se, että niitä voi käyttää lyhytaikaisessa käytössä, kuten joukkoliikenteessä. Niitä voi pestä kymmeniä kertoja ja käyttää uudelleen.

Keväällä kasvomaskeja ei saanut mistään ja ihmiset tekivät niitä itse. Nyt kaupassa on toinen toistaan kauniimpia maskeja, ja niistä on tullut jopa osa ihmisten asukokonaisuutta. Toni Määttä / Yle

Jaako vakuuttaa, että vaikka heidän jakamansa käytetyt kangasmaskit näyttävät halvoilta tekeleiltä, ne ovat yhtä turvallisia käyttää, kuin uudenaikaisemmat käyttämättömät maskit.

– Kaikki on pesty huolellisesti ja tarkastettu ennen pussittamista. Jos siellä on ollut huonoja joukossa, ne on laitettu poistoon, sanoo Jaako

Jaako ymmärtää, että monet ihmiset haluaisivat mieluummin laatikollisen kertakäyttömaskeja kuin neljä kappaletta kangasmaskeja, joita joutuu itse pesemään.

Kertakäyttömaskeja ei ainakaan vähään aikaan ole tulossa jakoon, sillä kangasmaskeja on Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin varastossa vielä tuhansia. Jos ei ole tyytyväinen, voi käydä vaihtamassa.

– Olen todella pahoillani, jos on huonoja maskeja sattunut, sanoo Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin hoivajohtaja Taina Jaako.

Suomessa on laajasti kasvomaskisuositus. THL kuitenkin muistuttaa, että kasvomaski ei ole varsinainen hengityksensuojain (siirryt toiseen palveluun), eikä se suojaa tehokkaasti käyttäjäänsä. Kasvomaskin asianmukainen käyttö voi kuitenkin vähentää tartuntoja, kun pisarat eivät leviä ympäristöön. Kasvomaskien teho perustuu THL:n mukaan osittain siihen, että mahdollisimman moni käyttää niitä asianmukaisesti.

