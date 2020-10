Ravintolat tyrmistyivät aukioloaikojen uusista rajoituksista: "Alan omaan valvontaan ei luoteta yhtään, työttömyys lähtee nousuun"

– Tämä on valtava pettymys yrittäjille, jotka ovat tehneet hyvää työtä sen eteen, ettei koronavirus leviäisi ravintoloissa, Matkailu- ja Ravintolapalvelut, MaRan toimitusjohtaja Timo Lappi toteaa pettyneenä uusista linjauksista.

MaRan mukaan päätös koskee noin puolta Suomen ravintolamarkkinoista.

Timo Lapin mukaan matkailualalta menee viidestä kymmeneen vuotta toipua koronakriisistä. Mårten Lampén / Yle

Toimitusjohtaja Lappi arvostelee etenkin sitä, että hallitus ottaa käyttöön kovia keinoja ruokaravintoloissa, kahviloissa ja liikenneasemien ravintoloissa, vaikka näyttöä viruksen leviämisestä niistä ei ole.

– Tämä on vakava isku alalle. Ja täysin kohtuuton tilanne ravintoloille ja niiden työntekijöille, jotka ovat muutenkin erittäin vaikeassa taloudellisessa tilanteessa, Lappi valittelee.

Hän arvioi tilanteen jatkuvan synkkänä ensi syksyyn asti, jolloin alalta ehtii kadota noin 20 000 työpaikkaa.

Toni Määttä / Yle

NoHo Partners Oy:n toimitusjohtaja Aku Vikström sanoo linjausten osoittavan, ettei alan omaan valvontajärjestelmään luoteta lainkaan. Hänen mukaansa ravintoloiden sulkeutuminen nykyistä aiemmin merkitsee alalle kasvavaa työttömyyttä.

– Nyt sitten arvioidaan, mitkä ravintolat menevät kiinni, Vikström pohtii karua tilannetta. Hänen mielestään linjauksilla rangaistaan syyttömiä yrittäjiä, jotka ovat hoitaneet omana valvontansa moitteetta.

– Olemme yrittäneet saada systemaattisesti tietoa siitä, mistä tartunnat ovat lähteneet liikkeelle, mutta sitä ei ole meille toimitettu, Lappi ja Vikström toteavat.

– Iso osa meidänkin ravintoloistamme joudutaan sulkemaan näiden päätösten perusteella, Aku Vikström harmittelee.

Toimitusjohtaja Timo Lappi huomauttaa käyneen ilmi, että ihmiset ovat ensin juhlineet yksityistilaisuuksissa, jonka jälkeen on siirrytty yökerhoon, josta taas on lähdetty jonnekin muualle. Sieltä ryppäitä on sitten lähtenyt liikkeelle.

– Juhliminen siirretään kokonaan pois ravintoloista ja yökerhoista, Lappi sanoo.