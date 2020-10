Vuoden vanha tappio kirvelee yhä – nyt Lappeenranta on varma voitostaan Euroopan vihrein kaupunki -kisassa

Viime vuonna voitto jäi saamatta, joten tämän vuoden kilpailuun on panostettu enemmän.

Pappilanpellon puisto- ja arboretumin alueelle on rakentunut upea kirsikkapuistoalue.

Yksityisten asukkaiden ideasta lähtenyt kirsikkapuisto on innostanut lappeenrantalaiset mukaan puunistutustalkoisiin. Asukkaat ovat itse ostaneet kirsikkapuuntaimet ja ne on istutettu yhteistyössä kaupungin puutarhaosaston kanssa. Nyt kirsikkapuita on jo lähes 150 ja ensi keväänä järjestetään vielä ainakin yhdet istutustalkoot.

Talkoilla istutetussa rusokirsikkapuistossa on jo yli 150 tainta. Kalle Purhonen / Yle

Kaupunki uskoo, että pienilläkin teoilla ja asukkaiden mukaan saamisella on merkitystä, kun Lappeenranta pyrkii hiilineutraaliksi kaupungiksi vuoteen 2030 mennessä.

Yksi etappi tällä matkalla on käsillä jo nyt.

Euroopan vihreä kaupunki

Lappeenranta on mukana Euroopan komission järjestämän alle 100 000 asukkaan European Green Leaf Award -kilpailun finaalissa. Finaalissa on Lappeenrannan lisäksi kolme kaupunkia Tanskasta ja yksi Bulgariasta.

Kilpailu on tarkoitettu kaupungeille, joiden ilmastopolitiikka ja toimet ovat esimerkillisiä ja edistyksellisiä.

Lappeenranta on mukana kilpailussa toista kertaa. Viime vuoden tappio jäi harmittamaan, ja nyt kisaan on todella panostettu, kertoo Lappeenrannan kaupungin ympäristöjohtaja Ilkka Räsänen.

Finaaliesitys on valmisteltu ja suunniteltu yhdessä Kulttuuritila Nuijamiehen kanssa. Työryhmä koosti parin kymmenen minuutin mittaisen esittelyvideon, joka esitettiin keskiviikkona kulttuuritila Nuijamiehessä etänä olevalle kilpailuraadille.

Kulttuuritila Nuijamies toimii finaalin esityspaikkana. Sirkka Haverinen / Yle

– Teimme hakuilmoituksen todella huolella. Lisäksi olemme satsanneet luontoasioihin ja viherrakentamiseen. Esittelyvideossa kerromme hyvistä ilmastoteoistamme, sanoo Räsänen.

Finaaliesitys on suunniteltu yhteistyössä Kulttuuritila Nuijamiehen kanssa.

Koostimme alle listan Lappeenrannan ponnistuksista kilpailun eteen.

1. Jätteiden lajittelu

Lappeenranta on onnistunut jätteiden lajittelussa. Asumisjätteistä saadaan jo nyt sata prosenttia hyötykäyttöön.

Kukkuroinmäen biokaasulaitoksessa tuotetaan eteläkarjalaisista biojätteistä päästötöntä ja kotimaista polttoainetta, biokaasua. Muovin erilliskeräyksessä Lappenranta on jopa palkittu kuntatekniikan palkinnolla muutama vuosi sitten.

Lappeenranta voi ylpeillä myös tehokkaalla jätehuollolla. Kalle Purhonen / Yle

2. Puistot ja viheralueet

Kaupunki on panostanut asumisviihtyvyyteen ja viherrakentamiseen. Kaupunkialueelle on perustettu niittyjä ja asukkaat ovat istuttaneet puita kaupungin puistoihin. Uusin esimerkki on kirsikkapuisto Pappilanpellon alueella.

Linnoituksen kulttuuri- ja luontopolku on saanut ulkoilijat ja koululaiset tutustumaan lähiympäristöönsä jalan.

3. Vesien suojelu

Vesiensuojeluun ja vesistöjen kunnostukseen on viime vuosikymmenen aikana satsattu voimakkaasti. Kaupunki on rakentanut seitsemän hulevesikosteikkoa eri puolille kaupunkia. Myös yksityiset maanomistajat ovat innostuneet rakentamaan kosteikkoja.

Hulevesikosteikot on rakennettu maisemaan sopiviksi. Sirkka Haverinen / Yle

Kivisalmen pumppaamo otettiin käyttöön vuonna 2015. Se suunniteltiin yhteistyössä LUT-yliopiston asiantuntijoiden kanssa.

– Pumppaamon ansiosta ravinnepitoisuudet Pien-Saimaan puolella ovat laskeneet merkittävästi, kertoo Lappeenrannan kaupungin ympäristösuojelusta projektikoordinaattori Raija Aura.

4. LUT-yliopisto

Lappeenrannan–Lahden teknillisen yliopiston eli LUT-yliopiston merkitystä ei voi väheksyä, kun Lappeenranta hakee Euroopan vihreäksi kaupungiksi.

– LUT-yliopisto on mittavan, uusiutuvan energian kehitystyönsä ohella synnyttänyt uusia, puhtaaseen energiaan satsaavia yrityksiä ja siten tuonut alueelle myös uusia työpaikkoja, sanoo Lappeenrannan ympäristöjohtaja Ilkka Räsänen.

Vuonna 2017 käynnistyi LUTin ja Lappeenrannan kaupungin koulutusyhteistyö Junior University – Lappeenranta. Se on osa koulujen opetussuunnitelmia, ja koskee ikäluokkia esikoululaisista lukiolaisiin asti. Teemoina ovat muun muassa puhdas vesi, kiertotalous, kestävä liiketoiminta ja yrittäjyys sekä puhdas energia.

Lappeenrannan-Lahden teknillisen yliopiston rehtori Juha-Matti Saksa. Kare Lehtonen/Yle

Voitto tuo näkyvyyttä kaupungille

European Green Leaf Award -kilpailun voitto toisi Lappeenrannalle kansainvälistä näkyvyyttä ja hyötyä monin tavoin, uskoo ympäristöjohtaja Ilkka Räsänen.

– Euroopassa ollaan varmasti kiinnostuneita kaupungista, jossa panostetaan ilmastotekoihin. Voitto hyödyttäisi niin LUT-yliopistoa, yrityksiä kuin tavallisia kaupunkilaisia, summaa Ilkka Räsänen.

Kilpailu käydään koronapandemian vuoksi etänä striimaten. Kilpailun tuomaristo on tämän vuoden Green Capitalissa, Lissabonissa, Portugalissa. Lappeenrannan finaaliesityksen lähetyspaikkana toimii Kulttuuritila Nuijamies.

Voitosta taistelevat Lappeenrannan lisäksi Tanskan Elsinore, Nyborg ja Ringkobinf-Skjern sekä Bulgarian Gabrovo.

Kilpailun finaali käydään keskiviikkona 7.10. . Tuomaristo julkistaa voittajan torstaina 8.10 klo 18.00 alkavassa tilaisuudessa, jota voi seurata Lappeenrannan kaupungin verkkosivuilla.