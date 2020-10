Ylläksen tautiryppäässä jälleen uusia tartuntoja: Nyt tartuntoja on 61

Uusista tartunnoista kaksi on Rovaniemeltä ja yksi on Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin alueelta.

Kolarin Ylläksen ruskaretkeläisiin liittyvässä ryppäässä on todettu jälleen uusia koronavirustartuntoja.

– Ketjuun liittyviä tartuntoja on tiedossa 61. Uusista tartunnoista kaksi on Rovaniemeltä ja yksi on Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin alueelta, Lapin sairaanhoitopiirin infektioylilääkäri Markku Broas sanoi keskiviikkona illansuussa.

Ylläkseen liittyvien tartuntojen määrä on noussut tiistaista kolmella tapauksella. Tiistaina uusia tapauksia tuli tietoon seitsemän.

Tartuntoja on löytynyt eri puolilta maata. Valtaosa niistä on Lapin eteläpuolella, Lapissa Ylläkseen liittyviä tapauksia on 21.

Ensimmäiset ketjun tartunnat tulivat julki viikko sitten maanantaina. Tartuntojen arvellaan lähteneen leviämään useista eri paikoista Ylläksellä lomailleiden parista 14.–25. syyskuuta. Suurin osa tartunnan saaneista oli lomailemassa Ylläksellä.

Lapin ja Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirit suosittelevat käyttämään Lapissa maskia ravintoloissa sekä matkailupalvelujen sisätiloissa Ylläksen tapausten vuoksi.

Epidemia ei kiihtymisvaiheessa Lapissa

Vaikka koronatartuntojen määrä on noussut Lapissa kahden viime viikon aikana, pohjoisessa ei Broaksen mukaan olla epidemian kiihtymisvaiheessa.

– Valtaosa Lapin alueen uusista tartunnoista on liittynyt Ylläkseen. Ylläksen tartuntaketju ei minua huolestuta, sillä se saadaan katkaistua. Jos alkaa olla päiviä, että tulee useita uusia tartuntoja, joista moni on sairaanhoitopiirin sisäisiä eikä lähdettä tiedetä, voi miettiä tilannetta uudelleen.

Broaksen mukaan sairaanhoitopiirit tekevät koronaan liittyvän tilannekuva-arvion joka aamu.

Rovaniemellä uusia tartuntoja liki päivittäin

Lääkäri nostaa esiin Rovaniemen tartunnat, joita on ilmennyt viime viikkoina useita. Viime viikolla Rovaniemellä todettiin yhdeksän ja tällä viikolla niitä on tullut tähän mennessä jo kuusi.

– Rovaniemellä aktiviitettia on ollut enemmän kuin aiemmin. Tartuntoja on todettu Rovaniemellä lähestulkoon joka päivä, joten tilannetta pitää seurata tarkasti, Broas lisää.

Hän muistuttaa ihmisiä noudattamaan koronaan liittyviä hygieniaohjeita ja pitämään maskia.

Lapissa on todettu tähän mennessä 317 koronatartuntaa. Näistä 163 on Länsi-Pohjan ja 154 Lapin sairaanhoitopiirin alueella. Koko maassa tartuntoja on runsaat 11 000.