Turun vanhin yökerho sulkee ovensa ensi viikolla koronarajoitusten vuoksi –  Ravintoloitsija: Porukkaa ei saa liikkeelle alkuillasta

TurkuKeskiviikkona kerrotut uusimmat koronarajoitukset iskevät varsinkin yöravintoloiden kannattavuuteen. Ravintolat on ensi viikolla suljettava niillä alueilla, joilla korona on kiihtyvässä tai leviävässä vaiheessa jo kello 23. Anniskelu päättyy kello 22.

Tämä merkitsee hankaluuksia varsinkin yökerhoille. Varsinais-Suomessa korona on kiihtyvässä vaiheessa, joten rajoitukset koskevat tätä aluetta.

– Laitamme yökerhomme kiinni sunnuntain jälkeen aikanakin kahdeksi viikoksi. Tämän viikon menemme nykyisten rajoitusten mukaan eli keskiviikosta lauantaihin yökerhot ovat auki kello 20 ja 24 välillä. Porukkaa ei saa liikkeelle alkuillasta, joten meidän ei kannata aikaistaa aukioloaikoja ensi viikolla, kertoo ravintoloitsija ja toimitusjohtaja Pekka Savolainen.

Savolainen työllistää lähes 90 henkilöä kahdessa yökerhossa. Hän kertoo, että tämän viikon aukioloilla saadaan heille työtä edes täksi viikoksi. Turkulaisyökerho Aalto on jo sulkenut ovensa ja ilmoittaa siitä facebook-sivuillaan.

Yökerhojen tilanne todella vaikea

Maran Varsinais-Suomen yhdistyksen puheenjohtaja Ilkka Joukanen ihmettelee hallituksen toimia. Hänen mielestään ravintoloita syyllistetään liikaa koronan levittämisestä. Myös Maran toimitusjohtaja Timo Lappi arvosteli ankarasti uusia rajoituksia.

– En ymmärrä, mistä sellainen kristallipallo hallitukselle on tullut, että ne keksivät, että ravintolat ovat syypää ongelmiin. Jo toistamiseen lainsäädännöllä estetään elinkeinon harjoittaminen. Ne on kovia ratkaisuja.

Joukasen mukaan opiskelijat ja muutkin pitävät tilaisuuksia hallitsemattomissa ja valvomattomissa olosuhteissa.

– Yökerhoille tämä on kuolinisku pitkässä juoksussa, jos tämä pitkään jatkuu. Pääministerikin on pitkään peräänkuuluttanut yritysten yhteiskuntavastuuta, missä on hallituksen yhteiskuntavastuu. Laitetaan suruttomasti vaan ihmisiä työttömiksi. Ei ole mitään selkeää näyttöä, että ravintolat olisivat pahin ja ainoa tartunnan lähde tässä valtakunnassa, pohtii Joukanen.

Maran Varsinais-Suomen paikallisyhdistyksen puheenjohtaja Ilkka Joukanen kertoo, että ravintolat ovat todellisissa vaikeuksissa. Minna Rosvall / Yle

Konkurssiaalto tulossa Turkuun

Turussa on koettu ravintola-alan konkursseja. Maineikkaita Aurajoen varressa olevia ravintoloita kuten Bassi ja Hus Lindman ovat menneet konkurssiin. Toisaalta uusia ravintoloita on tulossa.

– Me ei olla pahinta vielä nähty ollenkaan. Päästiin kesän yli tekohengityksellä. Monet yritykset valtiovallan houkuttelemina lykkäsivät verojen maksua. Niitä veroja ei saatu anteeksi. Niitä lykättiin ja ne on maksamatta monella. Samoin vuokria on lykätty. Jos ei bisnes ole hääppösempää, meille tulee olemaan todella ankara talvi.

Lue lisää:

Ravintolat tyrmistyivät aukioloaikojen uusista rajoituksista: "Alan omaan valvontaan ei luoteta yhtään, työttömyys lähtee nousuun"