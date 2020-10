Maastopelastustehtävät ovat lisääntyneet, tyypillinen pelastettava on loukkaantunut kaatuessaan – katso videolta, miten pelastustehtävä etenee

Maastopelastus- ja etsintätehtävät ovat lisääntyneet jo vuosien ajan alueilla, missä on paljon suosittuja retkeilymaastoja.

Vapaaehtoisen pelastuspalvelun (Vapepan) etsintäharjoitus alkaa Rovaniemellä illan hämärtyessä, kun harjoituksen johtaja Reijo Köngäs kertoo osallistujille tilanteen: kivirakasta pitäisi pelastaa noin 50-vuotias mies, joka on loukannut jalkansa.

Etsijät lähtevät liikkeelle – ensin vastikään virallisen luvan saanut etsintäkoira emäntineen ja sitten kolmen hengen partio.

Könkään mukaan tällaisia etsintöjä on ollut aiempaa enemmän Rovaniemellä ja koko Lapissa. Pelastuslaitosten tehtävistä koottujen tilastojen mukaan tilanne on samanlainen myös muualla maassa, missä on paljon suosittuja retkeilymaastoja.

Reijo Köngäs kertoo tilanteesta Vapepan etsintäpartioille Jyri Tynkkynen / Yle

Vanhukset innostuivat hillasadosta liikaakin

Erityisesti puheet hyvästä hillasadosta innostivat vanhuksia kesällä keräämään hillaa niin innokkaasti, että Vapepan partiot saivat jopa useita etsintäpyyntöjä yhtä aikaa.

– Tämän vuoden maastoetsinnöille on ollut tyypillistä, että ne kaikki oli heinäkuun alkupäivinä kun puhuttiin, että hilloja löytyy paljon. Meillä oli parhaimmillaan kaksikin etsintää käynnissä yhtä aikaa, ja samana päivänä oli vielä kolmaskin.

Könkään mukaan pelkästään Rovaniemen Vapepan vapaaehtoisilla pelastajilla on ollut tänä vuonna tähän mennessä 14 "kovaa auttamistilannetta", joista yhdeksässä kyse oli varsinaisesta maastoetsinnästä.

”Metsuri jäänyt kaatamansa puun alle. Palokunta raivasi puun metsurin vartalon päältä.” Maastopelastustehtävän kuvaus

Meillä oli parhaimmillaan kaksi etsintää päällekkäin, ja saman vuorokauden aikana vielä yksi muu etsintä, Lapin Vapepan puheenjohtaja Reijo Köngäs sanoo. Jyri Tynkkynen / Yle

Pienen kiipeilyn jälkeen etsintäpartio löytää harjoituskohteensa ja ryhtyy laittamaan häntä siirtokuntoon. Tuossa tuokiossa harjoituskohde on saatu lämpimäksi niin sanotulla avaruushuovalla, ja harjoitus päättyy onnellisesti.

Vapaaehtoiset etsijät pääsevät taas arkirutiineihinsa työpäivän ja harjoituksen jälkeen kello kuuden maissa.

Tällä tavalla hoituu osa Lapin maastopelastustehtävistä. Suurimmassa roolissa ovat kuitenkin maakunnan pelastuslaitoksen vakinaiset työntekijät ja sopimuspalokuntien eli niin sanottujen vapaapalokuntien toimintaan sitoutuneet ihmiset sekä kolme helikopteria.

Etsintä onnistui. Maastossa jalkansa loukannut noin 50-vuotias mies löytyi hyvässä kunnossa. Jyri Tynkkynen / Yle

Tilastot eivät kerro totuutta helposti

Tilastoista maastopelastus- ja maastoetsintätehtävien määrä ei aukene helposti, sillä viranomaisten tilastointi on osin sekavaa ja puutteellista. Esimerkiksi sama tehtävä saattaa päätyä eri nimikkeen alle eri tapauksissa.

Lapin pelastuslaitoksen valmiuspäällikkö Ari Soppela tarjosi kuitenkin työkalut tulkita tilastoja niin, että sieltä saadaan suhteellisen luotettava kuva todellisuudesta. Soppelan ohjeiden mukaan rakennettu tilasto näyttää maastotehtävien määrän kehityksen seuraavassa kuvaajassa. Siinä näkyy selkeä kasvutrendi.

Kaikista korjaustoimista huolimatta lukuihin kannattaa suhtautua pienellä varauksella – varsinkin tämän vuoden osalta, sillä kyse on vielä alkuvuoden tapahtumien perusteella tehdystä arviosta. Pitkällä aikavälillä tehtävien määrä on kuitenkin selvästi lisääntynyt.

Jyri Tynkkynen / Yle

Soppela itse arvioi, että maastossa on liikuttu tänä syksynä entistä enemmän, mutta maastopelastustehtävien määrä ei ole kasvanut aivan yhtä nopeasti.

– Saamieni tietojen perusteella syksyn mittaan on kuitenkin ollut tosi vaativia tehtäviä, joissa loukkaantunut henkilö on haettu pitkän matkan takaa ja huonosta maastosta.

Ohjeet maastoretkelle suunnittele retki huolellisesti, ja valitse reitti omien kykyjen mukaan

pukeudu sään mukaan, mutta varaudu myös sään muutoksiin ja tapaturmiin

ota mukaan purtavaa ja juotavaa

lataa kännykän akku ja asenna siihen 112Suomi–sovellus

kaverin kanssa on vielä turvallisempaa

Tyypillinen tapaus: käsi tai jalka murtuu kaatuessa

Sodankylässä työskentelevän palomestarin Lasse Rytkösen mukaan vakavia maastopelastustehtäviä on ollut suurin piirtein sama määrä kuin aiemminkin.

Tyypillinen tapaus maastossa on ihminen, joka on kaatunut ja loukannut kättään tai jalkaansa.

– Kaatuminen on varmaan yleisin tehtävä, minkä takia maastoon joudutaan menemään. Ja tällä kaatuneella ihmisellä on käsi tai jalka murtunut tai olkapää sijoiltaan.

Palomestari Lasse Rytkönen odottaa, että pelastushelikopteri Aslak laskeutuu vetiselle suolle. Jyri Tynkkynen / Yle

"Hiihtäjä nyrjäyttänyt nilkkansa ladulla eikä päässyt omin avuin pois." Maastopelastustehtävän kuvaus

Rytkösen mukaan paras apu vaikeissa maastotehtävissä on helikopteri, sillä tapahtumapaikka voi olla jopa kuuden tunnin mittaisen mönkijämatkan takana – ja sama aika kuluu vielä palatessa takaisin.

Lapissa on käytössä kolme erilaista pelastuskäyttöön soveltuvaa helikopteria: Finnhemsin ensihoitohelikopteri, rajavartioston päivystävä pelastushelikopteri sekä yksityinen pelastushelikopteri Aslak.

Korona hävitti kuumepotilaat, mutta lentoja riittää

Esimerkiksi helikopteri Aslakin pelastaja Matti Lindberg sanoo, että koronaepidemiasta huolimatta Aslak on lentänyt 2–3 maastotehtävää viikossa. Lindbergin mukaan koronaepidemia on kuitenkin muuttanut tehtävien laatua.

– Näppituntuma on se, että vähän enemmän on lennetty maastoon kuin viime vuonna. Tänä vuonna on ollut erityistä se, että kuumepotilaita ei oikeastaan ole ollut vaan ihmiset ovat hälyttäneet apua lähinnä loukkaantumisen tai muun sellaisen syyn vuoksi, kun eivät pääse itse pois sieltä maastosta.

Pelastaja Matti Lindberg sanoo, että koronaepidemian aikana lennetään maastokeikkoja ainakin sama määrä kuin aiemminkin. Jyri Tynkkynen / Yle

