Viime vuoden rauhannobelisti Abiy Ahmedilla on täysi työ pitää Etiopian sisäiset levottomuudet kurissa - rauha Eritrean kanssa on pitänyt

Viime vuoden Nobelin rauhanpalkinto oli Etiopian ja koko Afrikan ylpeyden aihe.

Pääministeri Abiy Ahmed sai myös kansainvälistä julkisuutta yli 20 vuotta kestäneen kiistan sovittelijana.

Tiedot pääministerin synnyinseudulta, Oromian alueelta kertovat kuitenkin, että ponnisteluja vakauden säilyttämiseksi tarvitaan edelleen myös uudistajaksi luonnehditun nobelistin kotimaassa.

Etnisten ryhmien väliset väkivaltaisuudet ovat kiihtyneet niin, että Oromiaan on lähetetty yhä uusia poliisin ja armeijan joukkoja.

Vuonna 2018 pääministeriksi noussutta Abiyta on syytetty itsevaltaisista otteista ja poliittisten vastustajien hiljentämisestä.

Muun muassa pääministerin entinen liittolainen, Jawar Mohammad on syyttänyt Etiopian hallitusta häntä vastaan suunnatusta lokakampanjasta. Mediavaikuttaja Mohammad on pääministeri Abiyn tapaan kotoisin Oromiasta.

Kesän väkivaltaisuuksissa kuoli parisataa ihmistä. Vangittuna on yli 9000 ihmistä, heidän joukossaan Jawar Mohammad.

Sotilaat valvovat Ystävyyden puistoksi nimetyn laajan huvipuistoalueen vihkiäisiä Etiopian pääkaupungissa Addis Abebassa syyskuussa. Amanuel Sileshi / AFP

Suurmiehet rakennuttavat näyttäviä monumentteja. Arvostelun keskellä myös pääministeri Abiy on aloittanut suuria rakennushankkeita.

Etiopian yhtenäisyyden symboliksi pääkaupunki Addis Abebaan on perustettu 48 hehtaarin huvipuistoalue. Ystävyyden puistoon rakenteilla suihkulähteitä ja ravintoloita, kertoo France24-uutissivusto. (siirryt toiseen palveluun)

Pääministerin kerrotaan käyvän tarkastamassa puiston rakennustöiden etenemistä öiseen aikaan.

Eritrean ja Etiopian rajasodan loppua juhlistettiin Oslossa 10. syyskuuta 2019. EPA/Terje Pedersen

Kontaktit rajanaapuriin helpottuneet

Pääministeri Abiy sai Nobelin rauhanpalkinnon ponnisteluistaan Eritrean kanssa vuodesta 1998 käydyn rajasodan lopettamiseksi.

Neuvottelujen seurauksena neljä sittemmin suljettua raja-asemaa avattiin ja puhelinyhteydet palautettiin. Addis Abeban ja Eritrean pääkaupungin Asmaran välille avattiin lentoyhteydet. Myös kiinni olleet lähetystöt aloittivat toimintansa.

Rauhankehityksen taustalla ovat pääministeri Abiyn hyvät henkilökohtaiset suhteet Eritrean presidentin Isaias Afwerkin kanssa. Myönteistä ilmapiiriä kiristää kuitenkin pohjoisen Tigrayn alueella toimivan TPLF-vapausrintaman asema.

Pohjoinen Tigray epävakauden pesäke

TPLF vastustaa avoimesti presidentti Afwerkia. Viime aikoina pohjoista Etiopiaa hallitseva ryhmittymä on kääntynyt myös pääministeriä Abiyta vastaan.

Keskushallinnon ja pohjoisen alueen suhteet kärjistyivät syyskuussa, kun Tigrayssa järjestettiin paikallisvaalit vastoin hallituksen määräyksiä.

Virallisesti vaalikiellon syy on koronapandemia. Lähes 110 miljoonan asukkaan maa on selvinnyt viruksesta suhteellisen hyvin. Kuolleita on vajaat 1300.

Tigrayn aluejohdon mielestä pääministeri pyrkii tapahtumarajoituksilla paitsi suitsimaan tartuntoja myös vahvistamaan omaa asemaansa. Hänen pääministerikautensa olisi loppunut kuunvaihteessa, mutta virkakautta on jatkettu poikkeusolojen vuoksi.

Monet ulkopuoliset asiantuntijatahot, kuten IISS-tutkimuslaitos pitävät Tigrayn sivuuttamista (siirryt toiseen palveluun) valtakunnan politiikassa keskeisenä turvallisuutta heikentävänä tekijänä.

Äänenpainot Etiopian sisäpolitiikassa kovenevat. Parlamentin ylähuone päätti keskiviikkona leikata Tigrayn seudun saamia tukia. Tigray oli saamassa vajaan 300 miljoonan euron rahoituksen. Toistaiseksi ei ole selvyyttä, minkä verran rahoitus vähenee.

Tigrayn aluejohto luonnehti päätöstä “sodanjulistukseksi”.

Vuoden 2020 Nobelin rauhanpalkinto julkistetaan huomenna perjantaina.

Etiopialaisen nimikäytännön mukaan henkilöstä käytetään etunimeä, jos halutaan ilmaista nimi lyhyesti.

Lähteet: AFP, REUTERS