Nuoretko pilasivat koronan? Tutkimus sanoo, että päinvastoin – ja siksi syytöksille vaaditaan nyt pikaista loppua

Helsinkiläiset Cameron Cliff ja Nooa Virtala (oik.) käyttävät kasvomaskeja koulupäivän aikana. He toivovat, että muutkin tekisivät niin, jotta ei tarvitsisi palata etäopetukseen. Nella Nuora / Yle

Moni nuori on kyselyn mukaan sitä mieltä, että muut ovat noudattaneet koronaohjeita itseä huonommin.

Yhdeksän kymmenestä nuoresta ja nuoresta aikuisesta kertoo noudattaneensa viranomaisten koronakriisin aikana antamia ohjeita hyvin tai vähintään melko hyvin, ilmenee valtion nuorisoneuvoston Tilastokeskuksella teettämästä selvityksestä.

Huonosti tai melko huonosti ohjeita kokee noudattaneensa hyvin pieni joukko: kolme nuorta sadasta.

Helsingin Itäkeskuksessa tänään torstaina liikkuneen 17-vuotiaan Nooa Virtalan arkihavainto on samansuuntainen.

– Jotkut ovat noudattaneet ohjeita todella hyvin. Mutta toisaalta näyttää, että joitakin ei kiinnostaisi melkein yhtään. Suurin osa on toiminut kuitenkin hyvin.

Helsinkiläisnuori sanoo käyttävänsä kasvomaskia tätä nykyä oppitunneillakin. Samaa sanoo Virtalan tuttava, 16-vuotias Cameron Cliff:

– Tänään on ollut maski koko päivän päällä koulussa ja suurimman osan ajasta muutenkin.

Cliff soisi näkevänsä maskeja enemmänkin, mutta uskoo niiden käytön vielä lisääntyvän pääkaupunkiseudun tiukentuneiden linjausten myötä.

Nuorisoasiantuntija: syyllistäminen lopetettava

Valtion nuorisoneuvoston teettämässä selvityksessä tarkasteltiin etenkin 15–29-vuotiaiden nuorten ajatuksia koronakriisistä.

Aineistona on käytetty kahden–kolmen viikon välein huhti–elokuussa toteutettua verkkokyselyä. Mukana oli yhteensä liki 1 600 nuorta.

Nuorisoneuvoston puheenjohtaja Elisa Gebhard sanoo kyselyn vahvistavan kuvaa esimerkiksi siitä, että suomalaisnuorilla on hyvä medialukutaito.

– Sen lisäksi suomalaiset nuoret ovat valveutuneita ja tunnollisia, hän kehuu.

Valtion nuorisoneuvosto on vaalikausittain asetettava asiantuntijaelin. Esimerkiksi Gebhard itse toimii myös Suomen nuorisoalan kattojärjestön Allianssin puheenjohtajana (siirryt toiseen palveluun).

Hän on harmissaan siitä, että syksyn aikana nuoria on syytetty koronakriisin vähättelystä. Mediassa on nähty jopa sellaisia otsikoita kuin että nuoriso bilettää ja pilaa kaikkien joulun (siirryt toiseen palveluun).

Gebhardin mielestä tällainen puhe olisi syytä lopettaa viimeistään nyt.

– Se, että meillä olisi huolimattomia nuoria, ei tutkimustiedon valossa pidä paikkaansa. Pikemminkin päinvastoin.

Qais Yousufzoin mielestä nuoret ihmiset ovat noudattaneet koronasuosituksia pääsääntöisesti hyvin. Nella Nuora / Yle

Helsingin kielilukiossa opiskeleva helsinkiläinen Qais Yousufzoi, 17, ei koe, että häntä itseään olisi paheksuttu koronan vähättelystä.

Hän kertoo, että käyttää kasvomaskia suositusten mukaisesti, esimerkiksi kauppakeskuksissa ja koulussa, ja niin tekevät hänen tuttavansakin.

– Meidän koulussamme noudatetaan hyvin sääntöjä.

Samoilla linjoilla on niin ikään kielilukiossa opiskeleva 17-vuotias Eyob Välimäki.

– En ole huomannut, että kukaan olisi ollut välinpitämätön. Ainakin mun frendit ovat olleet vastuullisia.

Helsinkiläinen Eyob Välimäki sanoo käyttävänsä kasvomaskia aina, kun on paikassa, jossa on paljon ihmisiä. Nella Nuora / Yle

Nuoret kyselyssä: muut noudattaneet ohjeita huonommin

Kyselystä selviää myös, että nuoret, kuten vanhemmatkin, arvioivat muiden ihmisten noudattaneen koronaohjeita itseään huonommin.

Näin ajatteli kyselyssä noin joka viides nuori.

Gebhard uskoo tämän kumpuavan arkikokemuksesta: siitä, noudatetaanko kotikaranteenia tai pidetäänkö julkisilla paikoilla riittävästi etäisyyttä muihin ihmisiin.

– Varmasti epävarmuutta on herättänyt myös se, onko sallittua tehdä sitä ja tätä, onko sallittua mennä julkisille paikoille tai käydä lähikaupassa tai yökerhossa tai missä ikinä käydäänkään.

27-vuotias Ansa Salonen kertoo, että kevät oli stressaavaa aikaa, mutta nyt jatkuvaan poikkeustilaan on tottunut. Nella Nuora / Yle

Helsinkiläinen Ansa Salonen, 27, toteaa, että sen perusteella, mitä mediasta on saanut lukea, moni olisi voinut noudattaa viranomaisten koronaohjeita paremminkin. Enempää hän ei tahdo muiden toimia arvioida.

– Itse olen noudattanut ohjeita. Olen käyttänyt maskia nyt julkisilla paikoilla ja pitänyt etäisyyttä ja välttänyt ihmisjoukkoja ja niin edelleen, Salonen sanoo.

Työttömät sekä nuoret naiset stressanneet erityisesti

Tilastokeskuksen toteuttaman, tänään julkaistun selvityksen mukaan joka neljäs nuori on kokenut poikkeusaikana stressiä joko erittäin tai melko paljon. Yli puolet vastanneista oli kokenut sitä vähintään jonkin verran.

Kaiken kaikkiaan nuoret ovat tunteneet enemmän stressiä kuin vanhemmat ikäluokat, mikä ei yllätä Elisa Gebhardia.

– Aiemminkin on huomattu, että nuoria stressaa esimerkiksi työelämä, tulevaisuus, kaikki tällainen. Nyt kriisi iskee sellaisessa elämänvaiheessa, että elämä on tienhaarassa. Ymmärrän hyvin, että stressaa.

Korona perui keväällä monelta nuorelta esimerkiksi ensimmäisen työpaikan. Kyselyssä työttömät nuoret kokivatkin selvästi muita enemmän stressiä: he olivat huolestuneita toimeentulosta ja suhtautuivat pessimistisemmin tulevaisuuteen.

Myös nuoret naiset kantoivat ikäisiään miehiä enemmän huolta koronapandemiasta ja sen vaikutuksista.

Gebhard sanoo, että työllistymisen ja mielenterveyden tukipalvelujen sekä opiskelupaikkojen lisäämisen kaltaisia täsmälääkkeitä tarvitaan juuri nyt.

– Niin moni nuori on jäänyt työttömäksi ja tyhjän päälle, hän summaa tilannetta.

Teve Kruus sanoo elävänsä samaa perusarkea kuin ennenkin. Kruusin tavoin myös Olli Karlsson sanoo käyttävänsä etenkin julkisessa liikenteessä kasvomaskia. Nella Nuora / Yle

Helsingin Itäkeskuksessa torstaiaamuna helsinkiläisen Olli Karlssonin, 22, kanssa liikkeellä ollut espoolainen Teve Kruus kertoo olleensa itsekin lomautettuna koronakriisin aikana.

– Mutta nyt menee aika hyvin, 20-vuotias Kruus sanoo.

