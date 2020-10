Pekka Rintamaan työmaalla uivat kalat ja hirvet – Pyhäjärven ainoa ammattikalastaja aikoo jatkaa kuharikkaalla järvellä eläkkeelle asti

Pekka Rintamaan työmatka Lempäälässä on tätä nykyä lyhyt – puolitoista kilometriä kotiovelta Typyn rantaan. Rannassa odottaa viisimetrinen perämoottorivene, joka hyrähtää käyntiin joka päivä, kesäpäivinä parikin kertaa.

Pyhäjärvi on Rintamaan kotijärvi ja työpaikka.

– Täällä on tosi hyvin isoja ahvenia ja kuhia, haukea jonkin verran. Järven itäpäässä on muikkuja ja siikaa.

Hänellä on järvessä kymmeniä verkkoja, joiden paikka vaihtuu tiuhaan, joskus jopa päivittäin.

– Varsinkin syksyllä kalat liikkuvat tosi aktiivisesti. Kuhat menevät tuulen mukana, ja alatuulen puolelta yleensä haeskellaan.

Kelillä kuin kelillä

Lokakuisena päivänä tuuli on kohtuullinen. Verkoista nousee isoja kuhia, iso hauki ja muita kaloja, jotka päätyvät rehuksi. Pienet, verkon sotkuihin tarttuneet kuhat pääsevät jatkamaan matkaansa.

– Rikkonainen järvenpinta ja pilvipouta yhdessä kätkevät pyydyksen. Tämä on ihan huippukeli.

Pekka Rintamaalla on Pyhäjärvessä syksyllä noin 50 verkkoa, jotka on koettava päivittäin. Anne Savin / Yle

Pekka Rintamaa käy verkoilla kelistä riippumatta. Tällä hetkellä muistissa on vain yksi syyskuun myrskypäivä, jolloin vesille ei päässyt.

– Tulin kyllä rantaan ja ajoin ulos järvelle, mutta käännyin takaisin. Järvelle ei kannata henkensä uhalla lähteä, kalastaja sanoo.

Pelko loppuunpalamisesta ajoi järvelle

Pekka Rintamaa on aina kalastanut. Päätoimiseksi kalastajaksi hän päätyi vasta muutama vuosi sitten. Työ elintarviketehtaassa alkoi tuottaa loppuunpalamisen merkkejä, ja edessä oli vielä runsaasti työvuosia.

– Lukuhommat eivät ihan hirveästi maistuneet, joten irtisanoin itseni ja rupesin kalastajaksi.

Taustalla pyörii aina Avara luonto, kun yrittää tehdä töitään. Pekka Rintamaa

Ammattikalastajien rivit ovat Pyhäjärvellä viime vuosina harventuneet. Rintamaa tietää vain kaksi muuta, ja hekin hankkivat osan elannostaan muualta.

– Ennen yrittäjäksi lähtöä selvitin, että kotimaiselle kalalle on kysyntää. Sen verran olen saanut lupia verkoille, että niillä elää. Mutta toki enemmänkin saisi olla.

Kotimainen kala on kuluttajien suosikki, vaikka myös eksoottisemmat, ulkomaiset vaihtoehdot ovat löytäneet tiensä kalatiskeille. Video: Anne Savin / Yle

Kovin montaa ammattikalastajaa ei Pyhäjärvelle mahtuisikaan.

– Järvi on kuitenkin aika pieni, ja kalastus tarvitsee tilaa. Kalaa pitää nykypäivänä pyytä aika paljon, että sillä elää.

Rintamaa on huolissaan kotimaisen kalan jäämisestä esimerkiksi norjan lohen tai tonnikalan jalkoihin.

– Silloin meillä on luonnonvara, jota hyödyntävät vain harrastuskalastajat.

Töitä maalauksessa

Pekka Rintamaata vetää järvelle myös vahva suhde luontoon, ja sen tarjoama työympäristö. Kaikki vuodenajat sopivat kalastukseen, mutta yksi on ylitse muiden.

– Kevätaamut ovat parasta kalastamisessa. Silloin järvellä on ihan omanlaisensa tunnelma ja tuoksut. Se on vähän kuin olisi maalauksessa töissä.

Kalastuskin antaa toisenlaisia haasteita.

– Se on vaikeaa, koska kala liikkuu huonosti. Kun keväällä saa saalista, niin tietää tehneensä jotain oikein.

Pekka Rintamaa tekee töitä luonnon keskellä. Päivittäin seuraa pitävät lukuisat linnut saaliin toivossa. Anne Savin / Yle

Vaikka Rintamaa kalastaa yksin, ei järvellä tarvitse olla ilman seuraa. Lukuisat linnut seuraavat välillä jopa lähietäisyydeltä kalastajan touhuja.

– Veneen perässä istuu usein kesy lokki odottaen herkkupaloja, taivaalla kaartelee joka päivä kotka tähyillen saalista. Merimetsoja näkee myös entistä useammin, ja eilen täällä oli uimassa neljä hirveä.

Säijän seudulla Lempäälässä on runsaasti muitakin eläimiä.

– Valkohäntäkauriita, ilves, minkkejä, supikoiria, kettuja, jäniksiä. Taustalla pyörii aina Avara luonto, kun yrittää tehdä töitään, Rintamaa naurahtaa mielissään.

Työtä ilman työvuoroja

Kalastajan ei tarvitse katsoa kellosta työaikojaan, eikä kannatakaan. Vapaapäivät ovat kortilla ja töitä tehdään tarpeen mukaan tunteja laskematta.

– Verkkojen kanssa on kuin naimisissa. Ne pitää hoitaa joka päivä, kesäisin kaksi kertaa päivässä, jotta kalat eivät kuole verkkoon.

Kaloista lasketaan veret heti verkoista irrottamisen jälkeen. Anne Savin / Yle

Saalis täytyy saada nopeasti kuluttajille ja tavoitteena on, että se on jo pyyntipäivänä kauppiaan tiskillä. Tuotteen on oltava hyvää, että kuluttaja on siitä valmis maksamaan.

Pekka Rintamaa on panostanut myös kylmäketjuun. Hän on hankkinut

Euroopan meri- ja kalatalousrahaston tuella uuden kylmiön.

300 päivää vuodessa järvellä viettävä Pekka Rintamaa ei ole katunut päätöstään ryhtyä päätoimiseksi kalastajaksi. Kyllästymistä ei ole tullut vastaan vielä kertaakaan.

– Jos osakaskunnat vaan antavat minun kalastaa, niin kyllä minä yritän oman terveydentilani mukaan kalastaa eläkkeelle saakka, hän sanoo.