Poliisihallitus: Poliisin toimia Elokapinan mielenosoituksessa arvioitava kokonaisuutena – ensimmäiseksi voimakeinoksi voidaan tarvittaessa valita kaasusumute

Poliisihallituksen mukaan Helsingin poliisin toimia Elokapinan mielenosoituksessa tulee arvioida kokonaisuutena.

Poliisihallituksen mukaan toimia ei voida yksiselitteisesti verrata joidenkin aiempien mielenosoitusten toimintamalleihin, koska tapahtumien olosuhteet ovat aina erilaisia.

Viime lauantaina 3. lokakuuta Helsingin poliisi päätyi sumuttamaan OC-kaasulla mielenosoittajia, jotka katkaisivat liikenteen Helsingin Kaisaniemenkadulla. Mielenosoittajat kuuluvat Elokapina-ympäristöliikkeeseen, joka vaatii yhteiskunnalta suuria muutoksia ilmastotoimiin.

Poliisihallitus korostaa, että periaatteena poliisin toiminnassa on voimankäyttötilanteen välttäminen. Tarve voimakeinojen käytölle voi syntyä muun muassa silloin, jos kohdehenkilö ei noudata poliisin antamia neuvoja, kehotuksia tai käskyjä.

– Tarpeellisen voimakeinon valintaan vaikuttaa tilanteen kokonaisarviointi. Esimerkiksi jos lievemmät keinot kuten neuvot, kehotukset ja käskyt osoittautuvat tehottomiksi, voidaan siirtyä käyttämään sitä voimakeinoa joka on lievin, mutta riittävän tehokas käsillä olevan virkatehtävän päämäärän saavuttamiseksi, toteaa poliisijohtaja Sanna Heikinheimo Poliisihallituksesta.

– Poliisi arvioi lievimmän, riittävän tehokkaan ja puolustettavissa olevan voimakeinon tapauskohtaisen harkinnan mukaan. Tämä voi tarkoittaa sitä, että esimerkiksi fyysisten voimakeinojen, joita ovat esimerkiksi henkilön kantaminen tai siirtäminen, sijaan ensimmäiseksi voimakeinoksi voi tilanteesta riippuen valikoitua OC-sumutteen käyttäminen, hän sanoo.

Mielenosoitusta koskevia asioita on vireillä tällä hetkellä Valtakunnansyyttäjän toimistossa sekä eduskunnan oikeusasiamiehen kansliassa. Tämän vuoksi Poliisihallitus ei ota selvityksessä kantaa tapahtumiin siltä osin, kuin niiden lainmukaisuus on arvioitavana.

Poliisihallitus luovutti selvityksensa asiasta tänään sisäministeriölle. Selvitys perustuu Helsingin poliisilaitoksen antamaan lausuntoon mielenosoituksen tapahtumista.

Mielenosoitusta suitsimassa 24 poliisipartiota

Poliisin on jo aiemmin tiedottanut (siirryt toiseen palveluun) omasta näkökulmastaan tapahtumien kulkuun. Poliisin mukaan Elokapina-liikkeen mielenosoittajien kanssa oli sovittu, että Hätäjarru-mielenosoitus kulkee Rautatieasemalta Kaisaniemen kautta Hakaniemeen. Sovitusta poiketen noin 150 mielenosoittajan joukko teki kuitenkin tiesulun Unioninkadulle.

Poliisi pyysi joukkoa hajaantumaan, mutta mielenosoittajat eivät totelleet. Sen sijaan osa mielenosoittajista siirtyi Unioninkadulta vilkasliikenteiselle Kaisaniemenkadulle autojen eteen.

Mielenosoitukseen liittyvissä tehtävissä olivat poliisin mukaan mukana kaikki Helsingin poliisin 24 partiota. Mielenosoituksen jatkuttua jo tunteja lauantai-illan muut hälytystehtävät alkoivat kasautua. Siksi poliisin oli tehtävä uusi tilannearvio.

Poliisi yritti ennen sumutteen käyttöä poistaa ihmisiä kadulta neuvoin, käskyin ja kehotuksin useaan otteeseen. Poliisi kantoi heitä pois ajoväylältä, mutta osa palasi sinne istumaan.

Helsingin poliisin mukaan OC-sumutetta pystyttiin käyttämään nimenomaisesti heihin, jotka eivät totelleet poliisin käskyjä ja heitä varotettiin selkeästi ennen kaasun käyttämistä.

Poliisi kantoi Elokapinan mielenosoitukseen osallistuneita pois kadulta Helsingin Kaisaniemessä viikonloppuna. Pekka Tynell / Yle

Valtakunnansyyttäjän toimistossa selvitetään esitutkinnaan aloittamista

Valtakunnansyyttäjä on aloittanut esiselvityksen (siirryt toiseen palveluun)poliisin voimankäytöstä mielenosoituksessa. Esiselvitys koskee sitä, aloitetaanko asiassa esitutkinta. Poliisin toiminnasta on tehty yksi rikosilmoitus poliisille ja yksi tutkintapyyntö on toimitettu suoraan valtakunnansyyttäjän toimistoon.

Tutkintapyynnön Valtakunnansyyttäjän toimistoon ovat tehneet voimakeinojen käytön kohteiksi joutuneet. Rikosilmoituksen poliisille on tehnyt ulkopuolinen henkilö.

Poliisirikosyksikkö selvittää ketkä käyttivät voimakeinoja, kuka antoi määräyksen niiden käyttöön ja minkälainen suunnitelma niiden käytön taustalla oli.

– Toistaiseksi kerätään materiaalia esitutkintalain mukaiseen esiselvitykseen eli päätöstä esitutkinnan aloittamisesta ei ole tehty. Poliisin osalta ilmoitukset koskevat nimenomaan voimankäyttöä, muiden henkilöiden kuin poliisin osalta tutkintavastuu on poliisilla, kertoo Valtakunnasyyttäjänviraston poliisirikosyksikön erikoissyyttäjä Heidi Savurinne.

Savurinne arvioi, että esiselvityksen tekemiseen kuluu joitakin viikkoja.

Oikeusasiamiehelle 14 kantelua

Poliisin voimankäytöstä on tehty kaikkiaan 14 kantelua myös eduskunnan oikeusasiamiehelle. Kanteluiden tekijät eivät itse olleet mukana mielenosoituksessa.

– Kanteluista ei ilmennyt, että kantelijat olisivat olleet mukana mielenosoituksessa. Kanteluissa viitattiin mediassa esillä olleisiin tietoihin ja kuviin, kertoo esittelijäneuvos Juha Haapamäki Eduskunnan oikeusasiamiehen kansliasta.

Osa kanteluista koskee poliisin kaasusumuttimen käyttöä ja osa sitä, että poliisi vei mielenosoittajilta pois vesipullot, joten he eivät voineet huuhdella silmiään sumutuksen jälkeen.

Yksi kantelu on tehty myös siitä, että poliisi ei puuttunut liikennettä häiritsevään mielenosoitukseen riittävän nopeasti.

– Nyt odotamme, aloittaako valtakunnansyyttäjä tapahtumista esitutkinnan. Jos esitutkinta aloitetaan, emme selvitä samoja asioita koskevia kanteluja. Jos esitutkintaa ei aloiteta, arvioimme miten etenemme kunkin kantelun kanssa, Haapamäki sanoo.

Kaikkiaan poliisi antoi sakot 53 henkilölle ja otti kiinni 51 henkilöä. Kaikki kiinniotetut päästettiin vapaiksi lauantai-illan aikana. Kiinniotettujen joukossa oli kolme alaikäistä.

Elokapina, GIF-animaatio: Silja Viitala / Yle

Elokapina toivoo laajoja ympäristötoimia

Elokapina-liike on osa kansainvälistä Iso-Britanniassa vuonna 2018 perustettua Extinction Rebellion -liikettä.

Sekä kansainvälisen liikkeen että Elokapinan toimintaperiaatteisiin kuuluu väkivallaton kansalaistottelemattomuus. Tavoitteena liikkeellä on saada huomiota ilmastoasialle erilaisilla mielenilmauksilla ja tapahtumilla.

Keinovalikoimaan mielenilmauksissa voi kuulua myös lain rikkominen, kuten liikenteen pysäyttäminen ajoväylällä istuen.

Viime lauantain mielenosoitus oli yksi Elokapinan Syyskapina-viikon päätapahtumista. Syyskapinalla viitataan lokakuun ensimmäiseen viikkoon, jonka aikana ympäristöliike järjestää erilaisia tapahtumia ja tiedottaa toiminnastaan.

