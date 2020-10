Lapuan Latosaaressa saattoi altistua jopa satoja – Teflon Brothersin keikalla olleita kehotetaan tarkkailemaan vointiaan

Lapualla Latosaaressa on tapahtunut lauantaina koronavirukselle joukkoaltistuminen 3. lokakuuta.

Epävirallisten tietojen mukaan paikalla oli noin 350 lipunostanutta. Latosaaressa esiintyi lauantaina Teflon Brothers.

Lapuan terveyskeskuksen johtava ylilääkäri Ismo Anttila vahvistaa, että paikalla on ollut yksi tai useampi koronavirukseen sairastunut henkilö. Altistuneita kartoitetaan ja asiasta tiedotetaan tarkemmin pikimmiten.

Anttila muotoilee, että tartunta on maakunnan sisältä. Altistuneiden määrää on mahdoton vielä arvioida, kun kartoitus on kesken.

Useita ketjuja

Lapuan terveyskeskuksen pandemiatyöryhmän tiedotteen mukaan Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin alueella ja myös Lapualla on todettu koronaan sairastuneita ja altistuneita.

Tiedossa on useita ketjuja, joissa virus on siirtynyt oireettomista ja lähes oireettomista henkilöistä eteenpäin. Sairastuneet on asetettu eristykseen ja altistuneet karanteeniin.

Jäljitystyö kuormittaa tällä hetkellä terveysviranomaisia ja samalla haavoittaa jonkin verran muuta toimintaa, Lapuan terveyskeskuksesta todetaan.

Vointia seurattava

Pandemiatyöryhmä pyytää tilaisuuteen osallistuneita seuraamaan vointiaan 17. lokakuuta saakka.

Mikäli henkilöllä ilmenee koronaan sopivia oireita, tulee jäädä heti kotiin ja olla yhteydessä terveyskeskukseen hoidon tarpeen arviointiin ja näytteenottoa varten p. 06 4384 844 ja aukioloajan ulkopuolella 116 117.

Erityisen tärkeää on huolehtia hyvästä hygieniakäyttäytymistä ja käyttää maskia. Etätyö ja väkijoukkojen välttäminen on myös suositeltavaa tällä hetkellä.

Katso täältä Ylen korona-aiheiset uutiset maakunnittain koottuna.