Varapresidenttiehdokkaiden kohtaamisessa Pence toisteli monia Trumpin väitteitä, mutta Harriskaan ei selvinnyt faktantarkastuksesta puhtain paperein

Yhdysvaltain varapresidenttiehdokkaiden Kamala Harrisin ja Mike Pencen vaaliväittely oli asiallisempi ja asiapitoisempi kuin presidenttiehdokkaiden kohtaaminen viime viikolla.

Myös varapresidenttiehdokkaat esittivät ainoassa debatissaan kuitenkin useita vääriä tai harhaanjohtavia väitteitä.

Kokosimme tähän juttuun molemmilta eniten esillä olleita paikkaansa pitämättömiä puheita. Lähteenä on käytetty uutistoimisto AP:n, CNN:n (siirryt toiseen palveluun) ja The New York Timesin (siirryt toiseen palveluun) faktantarkastajia.

Pence: Trump on aina puhunut totta koronasta.

Väite ei pidä paikkaansa. Donald Trump on esittänyt satoja vääriä väitteitä koronaan liittyen. CNN:n faktantarkastajat listaavat Trumpin esittäneen vääriä väitteitä matkustusrajoituksista, koronatestauksesta, malaria- ja reumalääkkeenä käytetyn hydroksiklorokiinin tehosta ja hengityskoneiden määrästä. (CNN)

Harris: Trump kutsui koronavirusta huijaukseksi.

Väite on harhaanjohtava. Harris viittasi Trumpin helmikuun lopun puheeseen kampanjatilaisuudessa. Faktantarkastajien mukaan Trump tarkoitti Etelä-Carolinassa pitämässään puheessa sitä, että demokraattien lausunnot hänen hallintonsa koronatoimista olivat presidentin mukaan huijausta. Trump syytti demokraatteja koronapandemian politisoimisesta ja kutsui sitä heidän uudeksi huijauksekseen. (AP, CNN)

Harrisin ja Pencen väittelyssä noudatettiin turvavälejä. Ehdokkaiden välissä oli kaksi pleksiä. AOP

Pence: Valkoisen talon tilaisuus oli koronaohjeiden mukainen.

Väite ei pidä paikkaansa. Yli 150 osallistujan tilaisuudessa rikottiin suosituksia monella tavoin. Lisäksi tilaisuutta ei pidetty kokonaisuudessaan ulkona. Sisätiloissa ei CNN:n mukaan käytetty maskeja.

Suositeltuja turvavälejä ei myöskään noudatettu, kun Trumpin ehdokas korkeimpaan oikeuteen, Amy Coney Barrett virallisesti nimitettiin. Vieraat istuivat lähekkäin. Kuvissa monet kättelivät ja taputtivat toisiaan olalle. AP:n mukaan 11 osallistujaa sairastui koronavirukseen. (AP, CNN)

Pence: Trumpin koronahoidosta on kerrottu läpinäkyvästi.

Väite ei pidä paikkaansa. Trumpin henkilökohtainen lääkäri Sean P. Conley on toistuvasti kieltäytynyt vastaamasta useisiin Trumpin sairastumista koskeviin kysymyksiin. Conley ei ole esimerkiksi sanonut tarkasti, milloin Trump on saanut koronatestistä viimeksi negatiivisen tuloksen. (The New York Times)

Harris: Joka viides yritys on lopettanut koronapandemian takia.

Väite on epätarkka. Toistaiseksi ei tiedetä, kuinka moni yritys on joutunut sulkemaan lopullisesti ovensa. Yrittäjien etujärjestö sanoi elokuussa, että joka viides pienyritys joutuu lopettamaan, jos taloustilanne ei parane puolen vuoden kuluessa. Kesäkuussa tehdyn selvityksen mukaan 19 prosenttia pienyrityksistä oli suljettuna väliaikaisesti ja yksi prosentti pysyvästi. (AP, CNN)

Lue täältä varapresidenttiehdokkaiden väittelyn kohokohdista

Pence: Trump luottaa ilmastokysymyksissä tieteeseen.

Väite on väärä. Faktantarkastajat nostivat esimerkiksi Trumpin syyskuussa esittämän epäilyksen siitä, etteivät tieteentekijät tiedä, mistä ilmaston lämpenemisessä ja luonnonkatastrofeissa, kuten maastopaloissa ja hurrikaaneissa on kysymys. Faktantarkastajat totesivat Trumpin kyseenalaistaneen tiedettä monissa puheissaan ja twiiteissään. (AP)

Harris: Yhdysvaltojen teollisuus on lamassa, tappio Kiinalle vei 300 000 työpaikkaa

Väite on epätarkka. Teollisuussektori ja sen työllisyys kasvoivat kuukausien ajan ennen pandemian alkamista. Faktantarkastajien mukaan Yhdysvaltojen ja Kiinan välinen kauppasota vei kokonaisuudessaan Harrisin mainitsemat 300 000 työpaikkaa, mutta raportissa ei yksilöidä, että kaikki työt olisivat kadonneet teollisuudesta. Koronavirusepidemian puhkeamisen jälkeen teollisuudessa on menetetty 164 000 työpaikkaa. (CNN)

Pence: Postiäänestys mahdollistaa massiivisen vaalipetoksen.

Väite ei pidä paikkaansa, vaan Trumpin tavoin Pence liioittelee postiäänestyspetoksen mahdollisuutta. Petokset ovat olleet Yhdysvaltojen vaaleissa hyvin harvinaisia. Asiaa selvittänyt komitea ei löytänyt todisteita, jotka olisivat tukeneet laajan vaalivilpin mahdollisuutta.

CNN toteaa, että lukuisat tutkimukset osoittavat, ettei postiäänestys voi johtaa massiiviseen petokseen. Yleinen postiäänestys on tänä vuonna käytössä yhdeksässä osavaltiossa. (AP, CNN)

Lue tästä Mika Mäkeläisen analyysi väittelystä

Harris: Biden kumoaa Trumpin veronalennukset ensimmäisenä virkapäivänään.

Väite ei pidä paikkaansa. Biden on sanonut kumoavansa osan veronalennuksista. Hän ei myöskään voisi kumota omalla päätöksellään lakia, varsinkaan ensimmäisenä päivänään virassa. Sen sijaan uuden verolain säätäminen veisi kongressissa todennäköisesti melko pitkään. (AP, The New York Times)

Pence: Biden ja Harris kannattavat abortteja verovaroin aina syntymään asti.

Väite on liioittelua. Biden ja Harris kannattavat aborttioikeutta. He eivät kuitenkaan tue rajoittamatonta oikeutta keskeyttää raskaus hyvin myöhäisessä vaiheessa. The New York Timesin arvion mukaan Pence saattoi viitata demokraattien Virginian osavaltiossa ajamaan lakiin, joka mahdollistaisi abortin myöhäisessä vaiheessa, jos äidin terveys on vaarassa. (The New York Times)

Lisää aiheesta:

Yhdysvaltain varapresidenttiehdokkaat Mike Pence ja Kamala Harris ottivat yhteen koronasta, veroista ja ilmastosta – Yle seurasi vaaliväittelyä