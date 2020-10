Selvitys: Venäjä tukee Trumpin kampanjaa äärioikeistolaisessa somessa – "ääripäitä lietsotaan yhä kauemmas toisistaan"

Tuoreen selvityksen mukaan Yhdysvaltain presidentinvaaleihin pyritään vaikuttamaan äärioikeistolaisilla sivuilla käytävällä kampanjalla, jonka takana näyttää olevan Venäjän trollitehdas.

Valeprofiileja on luotu äärioikeistolaisten suosimille sosiaalisen median sivustoille Gabiin ja Parleriin, kertoo sosiaalista mediaa analysoivan Graphikan ja uutistoimisto Reutersin selvitys. (siirryt toiseen palveluun)

Valeprofiilien turvin trollit lähettävät puolueellisia ja harhaanjohtavia viestejä, joiden tavoitteena on parantaa presidentti Donald Trumpin uudelleenvalinnan mahdollisuuksia.

Kampanjan taustalla uskotaan olevan venäläinen Internet Research Agency, jota kutsutaan myös Pietarin trollitehtaaksi. Sitä syytettiin myös vuoden 2016 vaalikampanjan aikaisesta trollausoperaatiosta, jolla edistettiin Trumpin valintaa.

Tämä on kuitenkin ensimmäinen kerta, kun venäläistrollien on havaittu kampanjoivan Gabissa ja Parlerissa.

"Ääripäitä lietsotaan jännityksen lisäämiseksi"

Graphikan mukaan syynä voi olla halu kohdistaa viestit rajatummalle kohderyhmälle. Muutos voi toisaalta viitata myös siihen, että vastaanotto näillä sivustoilla on parempi kuin valtavirran sosiaalisessa mediassa.

Tavoitteena näyttää olevan yhteiskunnallisen jännityksen lietsominen Yhdysvalloissa työntämällä ääripäitä yhä kauemmas toisistaan. Trumpin valintaa pyritään edistämään mustamaalaamalla hänen vastaehdokastaan Joe Bidenia.

Tavoitteet olivat samat venäläistrollien vuoden 2016 kampanjassa Trumpin puolesta ja Hillary Clintonia vastaan.

Nyt kohteena näyttää kuitenkin olevan pienempi siivu yhdysvaltalaisista äänestäjistä, jolloin Internet Research Agencyn toiminta on näkymättömämpää ja kohdennetumpaa, arvioi yhdysvaltalaislehti Axios (siirryt toiseen palveluun).

Vuonna 2018 perustetulla Parlerilla on noin neljä miljoonaa käyttäjää. Siitä on monille tullut konservatiivinen vaihtoehto Twitterille. Käyttäjien joukossa on muun muassa republikaanisenaattori Ted Cruz Texasista. Gabilla käyttäjiä on 1,4 miljoonaa, kertoo muun muassa Tech Times -sivusto. (siirryt toiseen palveluun)

Trollauksen valvonta tehostunut

Somejätit Twitter, Facebook ja Linkedln ovat vuoden 2016 jälkeen tehostaneet harhaanjohtavan tiedon levittämisen ja trollauksen valvontaa, mikä on vaikeuttanut trollien toimintaa.

Axios-lehti arvioi, että Internet Research Agencyn siirtyminen valtasomesta marginaalisemmille sosiaalisen median alustoille voi viitata siihen, etteivät neljän vuoden takaiset strategiat toimi enää entiseen malliin.

Selvityksen mukaan trollausoperaation keskiössä ovat yhdysvaltalaisille suunnatut venäläiset valemediasivustot Newsroom for American and European Based Citizens (NAEBC) ja PeaceData. Molempien uskotaan liittyvän Pietarin trollitehtaaseen.

PeaceData on suunnattu liberaalimmille yhdysvaltalaisille, NAEBC Trumpin tukijoille, mutta molemmat pyrkivät välittämään demokraattiehdokas Joe Bidenin vastaisia viestejä.

Facebook ja Twitter kertovat venäläisestä vaikuttamisoperaatiosta: tekaistu vasemmistojulkaisu värväsi oikeita free lance -kirjoittajia

Ne käyttävät kirjoittajillaan valeprofiileja, mutta ovat hankkineet artikkeleja myös free lance -toimittajilta, jotka eivät tienneet julkaisun todellista luonnetta.

Graphikan mukaan NAEBC on keskittynyt rotujännitteisin ja -väkivaltaan ja esittää vähemmistöt ja liberaalit aina kielteisessä valossa.

PeaceDatan ajatuksena näyttäisi olevan lyödä kiilaa vasemmiston ja keskustavasemmiston välille sekä vieroittaa vasemmistolaista yleisöä pois Bidenin kampanjasta.

Donald Trump ja Joe Biden ensimmäisessä vaaliväittelyssään 29. syyskuuta. Xinhua / AOP

Facebook, Twitter ja Linkedln ovat kaikki sulkeneet PeaceDatan ja NAEBC:n tilejä ja poistaneet venäläisten trollauskampanjaan liittyvää sisältöä sen jälkeen, kun se paljastui syyskuussa.

Kesäkuussa alkanut disinformaatiokampanja ei ehtinyt ottaa valtasomessa kunnolla tuulta. Esimerkiksi Twitterissä NAEBC:lla oli alle 200 seuraajaa ennen tilin sulkemista.

Parlerissa NAEBC:lla oli syyskuun lopussa 14 000 ja Gabissa 3 000 seuraajaa.

"He saavat puhua vapaasti kuten muutkin"

Parler ja Gab eivät sen sijaan ole poistaneet trolliprofiileja. Parler perustelee tätä sillä, ettei se ole kuullut asiasta suoraan Yhdysvaltain viranomaisilta.

Gabin perustaja Andrew Torba puolestaan sanoo, että väitettyjen venäläistilien haltijat voivat puhua Gabissa vapaasti kuten muutkin. Emme aio ryhtyä toimeen kourallista "venäläisiä" tilejä vastaan, joissa yksinkertaisesti jaetaan blogikirjoituksia ja mielipiteitä, Torba sanoi.

Senaatin tiedustelukomitean demokraattijäsen Mark R. Warner on tästä huolissaan.

– Parler ja Gab ovat aidattuja puutarhoja, jotka on rakennettu suojelemaan villejä salaliittoteorioita, valkoisen ylivallan kannattajia ja halpamaista vihapuhetta, hän sanoo Technocodex-sivuston (siirryt toiseen palveluun) mukaan.

Liittovaltion poliisi FBI ei ole paljastanut, onko se ollut yhteydessä yhtiöihin.

Graphikan johtaja John Kelly huomauttaa, että uhkakäyttäjät etsivät aina internetistä alustoja, joilla eivät usko tulevansa paljastetuiksi tai suljetuiksi.

– Puoluerajojen yli on konsensus siitä, että ulkomaisten toimijoiden informaatiokampanjat ovat uhka demokratioille. Tämän periaatteen ei pitäisi loppua pienempien toimijoiden porteilla, Kelly huomauttaa.