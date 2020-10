Mökkivuokraajille on tulossa kaikkien aikojen tuottoisin lokakuu – syysloma on tänä syksynä monelle lähiloma

Risteilylaivoilla ja hotelleissa on väljää, samalla kun mökkejään vuokraavat tekevät nyt tiliä.

Thaimaa, Kreikka, Kanariansaaret, Harry Potterin Lontoo tai ostosreissu Tallinnaan - suosittuja syylomakohteita, joihin ei tällä kertaa matkata.

Edessä on täysin poikkeuksellinen syyslomasesonki niin matkojen järjestäjille kuin mökkien vuokraajille, mutta eri syistä.

Syyslomaa vietetään eri puolella Suomea ensi- tai seuraavalla viikolla.

Mökkivuokraajilla jo keväällä käynnistynyt sesonki jatkuu yhä.

– Kesä on ollut 40-50 prosentin kasvua edelliseen vuoteen ja nämä syyslomat, en nyt sano että olisivat räjähtäneet käsiin, mutta tuplat on siihen mitä normaalisti tähän aikaan vuodessa, iloitsee mökkivälittäjä Lomarenkaan toimitusjohtaja Juha-Pekka Olkkola.

Lähes 4000 mökkiä välittävän Lomarenkaan toimitusjohtaja Juha-Pekka Olkkola sanoo lokakuun varausten nousevan kaikkien aikojen ennätykseen. Pekka Tynell / Yle

Mökkivaraajien pääjoukko ovat nyt lapsiperheet.

– Tässä matkailijat jakaantuvat kahtia. Osa hakee luonnonrauhaa, vaeltelua ja vaikka sienestämistä metsässä ja sitten on toinen porukka joka hakee aktiviteettia. Varsinkin matkailukeskuksista löytyy todella hyviä maastopyöräilykohteita, kansallispuistoja ja lumellekin pääsee tietyissä kohteissa, Olkkola sanoo.

Unelmakohde voi olla jo varattu

Mökkejä myös varataan aikalailla tasaisesti eri puolilla Suomea.

– Varaukset tehdään nyt viime tinkaan, joten silloin kohdetta haetaan aika läheltä lähtöpaikkaa eli lähilomailu näyttäisi olevan suosittua, Olkkola kertoo.

Viime tingassa varaamisen huono puoli on se, että poikkeuksellisesti jopa lokakuussa ihannekohde voikin olla jo varattu.

– Toki tarjontaa on paljon, mutta löytyykö sitä ihannemökkiä enää, sitä en uskalla luvata. Jos on on valmis matkustamaan vähän pidemmälle pohjoisempaan niin varmasti löytyy, Olkkola sanoo.

Kesälomakausi on luonnollisesti mökkeilyn pääsesonkia, mutta nyt mökkeily on jatkunut vahvana myös syyskuussa ja lokakuussa.

Vuodesta on tulossa hyvä myös Kirkkonummella sijaitsevaa isoa mökkiä rantasaunoineen vuokraavalle Heikki Nymanille.

– Tästä vuodesta tulee varmaan ennätysvuosi vuokrauksen suhteen, Nyman sanoo.

Nymanin kohdetta ovat vuokranneet lähinnä pääkaupunkiseudulla asuvat perheet, mutta myös yritykset.

Heikki Nymanin Kirkkonummella sijaitseva rantapaikka on houkutellut lomanviettoon etenkin pääkaupunkiseudun lapsiperheitä. Pekka Tynell / Yle

Korona tosin aiheuttaa jatkuvasti yllätyksiä.

– Syyslomakausi alkoi lupaavasti. Valitettavasti korona sotki suunnitelmia ja tänne tuli peruutus, Nyman harmittelee.

Ensimmäinen pakettimatka Rukalle myytiin täyteen

Myös hotellien puolella kiinnostus luontoon näkyy, kerrotaan Sokos Hotelsilta.

– Ne suomalaiset, jotka ovat aikaisempina vuosina lähteneet ulkomaille, ovat etsineet kotimaan kohteita, kertoo tuottojohtaja Nina Nieminen Sokos Hotelsilta STT:lle.

Erityisen suosittu on Niemisen mukaan ollut luonnon ja kylpylän yhdistelmä. Kärkipaikkaa varauksissa pitää Sokos Hotelsilla Kolin hotelli, joka onkin syyslomien ajalle jo täyttynyt.

Toisaalta eivät kansallispuistojen ja tunturien syyslomavaeltajat mitään isoa piikkiä hotellien varauskirjoihin tee.

– Meillä Lapland Hotelsilla ei kyllä näy syyslomaviikot. Pientä lisäystä on varauksissa, mutta aika rauhallinen on tilanne, sanoo toimitusjohtaja Ari Vuorentausta Lapland Hotelsilta.

Ulkomaan paketimatkansa loka-marraskuulta perunut Aurinkomatkat lanseerasi puolestaan muutama viikko sitten kotimaan pakettimatkat, joista ensimmäisenä ja ainoana syyslomaviikoille ehtii aueta Kuusamon Ruka.

– Lauantaina alkava ensimmäinen viikko on loppuunmyyty. Olen positiivisesti yllättynyt kysynnästä, sanoo Aurinkomatkojen toimitusjohtaja Timo Kousa.

Myöhemmin avautuvat pakettimatkat Lappiin ovat myös herättäneet kiinnostusta, jopa siinä määrin, että toukokuussa päättyvän talvikauden jälkeen mietitään jo kesää.

– Suunnittelemme jo ensi kesän avaamista eli tarjoaisimme vaikkapa valmiita vaellusmatkoja Lappiin, Kousa paljastaa.

Risteilyt eivät vedä

– Lapsille tuotettu Keski-Eurooppa kuten Harry Potterin Lontoo ja Legoland ovat olleet muina vuosina syyslomien kohokohdat. Tälle syyslomalle ne on otettu pois myynnistä, kertoo myyntipäällikkö Satu Töysä Matkapojista.

Edes monille perinteinen päivä- tai hotellireissu Talinnaankaan ei nyt onnistu paitsi jos on valmis karanteeniin palatesssaan.

Sisärajatarkastukset palautuvat syyskuun lopulla Suomen ja Ruotsin sekä Viron väliseen liikenteeseen.

Tarjolla onkin esimerkiksi risteilyjä Turun saaristossa tai Tallinnaan ilman maihinnousua Ahvenanmaata unohtamatta.

– Tietenkin tilanne on nyt täysin eri kuin mitä on ollut kaikkina muina vuosina. Aika maltillisesti matkoille nyt lähdetään, Matkapoikien Töysä sanoo.

– Koronan takia laivojen kapasiteetti on puolitettu ja myytävää on vähemmän, joten varaustilanne on luonnollisestikin viime vuotta heikompi, sanoo tiedotuspäällikkö Christa Grönlund Viking Lineltä.

